Evropské volby jako vrchol rakouské krize. Rozhodnou o osudu rozložené vlády | info.cz

Evropské volby dostaly v Rakousku mimořádnou váhu a do velké míry předurčí bezprostřední vývoj na domácí scéně. Tou už zhruba týden zmítá skandál někdejšího vicekancléře Heinze Christiana Stracheho, kterého kamera tajně natočila při handlování politické podpory a státních zakázek, o kterých se bavil s falešnou příbuznou ruského oligarchy. Strache už to má spočítané, lidovecká vláda kancléře Kurze ale ještě úplně ne. Volby mnohé napoví.

Souběh voleb s rakouskou vládní krizí představuje podle politologů dějinný unikát. Důvod je jednoduchý. V neděli pozdě večer bude jasné, jaká strana získala ve volbách do Evropského parlamentu největší přízeň Rakušanů a jaká naopak po vládní krizi propadla. S touto informací pak hned v pondělí ráno budou rakouští poslanci rozhodovat o tom, zda lidoveckou vládu položí, nebo ji nechají u moci do předčasných voleb.

„Takovou situaci Rakousko ještě nezažilo. S náhlým rozpadem koalice se zcela změnila pravidla hry. Hra se stala nepřehlednou,“ napsaly například noviny Oberösterreichische Nachrichten. Kvůli skandálu s kompromitujícím videem bývalého rakouského vicepremiéra Heinze Christiana Stracheho za Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ) odešel z vlády nejen Strache, ale i další čtyři ministři partaje. Dočasně je nahradili odborníci. Dosavadní lidovečtí ministři v čele s lidoveckým kancléřem Sebastianem Kurzem v kabinetu zůstávají. A v pondělí by se mělo na zvláštním zasedání parlamentu hned po evropských volbách rozhodovat, zda taková vláda může pokračovat až do doby, kdy budou vypsány na podzim nové volby.

Parlamentní hnutí Jetzt-Liste Pilz už oznámilo, že v pondělí navrhne vyslovit vládě nedůvěru. A všechny další strany teď horečně řeší, jak se k tomu postavit. Opoziční sociální demokracie se zatím kloní k pádu vlády, pokud bude zcela nahrazena kabinetem odborníků. Zástupci dalšího parlamentního hnutí Neos však s takovým řešením nesouhlasí. Podle nich není „moudré“, aby Rakousko v době po evropských volbách, kdy se formuje nová mocenská mapa v Bruselu, vedla úřednická vláda bez řádně zvoleného kancléře, který by disponoval patřičnou politickou vahou.

Paradoxně tak bude hodně záležet na postoji FPÖ, která je díky Strachemu v centru skandálu. Pokud se FPÖ spojí se sociálními demokraty, vláda padne a země vykročí výše popsanou „úřednickou“ cestou. Může se ještě teoreticky stát, že prezident znovu podpoří sestavením vlády kancléře Kurze, ale ten by jen těžko hledal podporu v parlamentu

Navíc FPÖ jako bývalý koaliční partner začíná na lidovce i samotného Kurze tvrdě útočit. Ministr vnitra Kickl, který byl Kurzem odvolán, obvinil kancléře z toho, že se touto cestou snaží získat pro lidovce zpět ministerstvo, které bylo v lidoveckých vládách dosud vždy „nástrojem brutální mocenské politiky této strany“. Kurzovi kvůli jeho chování během vládní krize nemůže přijít na jméno ani nový předseda Svobodných Norbert Hofer.

Jak to celé skončí? Kurz ve středu v emotivním prohlášení vyzval ke klidu a vstřícnému jednání. „Ruka se natáhla, aby poskytla stabilitu a zabránila tomu, aby se krize jedné strany stala národní krizí,“ řekl kancléř. Pokud by zůstal v čele vlády a získal důvěru, nabízí údajně zástupcům všech stran, včetně opozičních, aby se až do předčasných voleb účastnili jednání ministerské rady. Přechodná vláda by také nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí a omezila investice na nutné minimum.

V posledním průzkumu veřejného mínění by si 67 % Rakušanů přálo, aby Kurz zůstal kancléřem, 25 % si přeje jeho odvolání. Jenže v pondělí, až budou politici znát výsledky evropských voleb, může být zase všechno jinak.