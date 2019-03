Evropským lidovcům dochází trpělivost s Orbánem. Češi ho ale z EPP vylučovat nechtějí

Maďarský premiér Viktor Orbán rád provokuje a s oblibou se strefuje do Bruselu a unijních institucí. Tentokrát to ale vypadá, že přestřelil. Plakáty, které nechala rozvěsit vládní strana Fidesz, se ostře opírají do předsedy Evropské komise Jean-Claudea Junckera. Mezi evropskými lidovci (EPP), kam patří i české strany KDU-ČSL a TOP 09, tak sílí přesvědčení, že nejsilnější politická skupina v Evropském parlamentu by se měla Orbána a jeho Fidesz zbavit. Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka by však takový krok nic neřešil, naopak, situaci by mohl ještě zhoršit.

„Je lepší mít Fidesz v Evropské lidové straně, protože tak můžeme lépe ovlivňovat kroky, které Fidesz dělá v Maďarsku,“ řekl novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Jeho lidovci jsou spolu s další českou politickou stranou TOP 09 členy nejpočetnější politické skupiny v Evropském parlamentu EPP. Hlásí se k ní i Fidesz, tedy strana maďarského premiéra Viktora Orbána.

O Orbánovi se již dlouho mluví jako o „zlobivém dítěti“ lidovecké frakce. Maďarský premiér si v posledních letech zvykl ostře kritizovat Brusel, na čemž by nebylo nic špatného, pokud by to nedělal prakticky pořád a mnohdy i v situacích, kdy nemá v rukou silné a pádné argumenty. „Je to populista a provokatér, který si s námi hraje,“ řekl pro INFO.CZ úředník pracující pro evropské lidovce v Evropském parlamentu.

Zatímco v minulosti se Orbán mohl spolehnout na to, že jeho výpadky proti unijním institucím vyvolají maximálně slovní přestřelky na twitteru a dalších sociálních sítích, tentokrát se zdá, že možná zašel příliš daleko.

Orbán překračuje meze

Orbánova vládní strana nechala vyvěsit plakáty, na kterých se naváží do šéfa Evropské komise Jean-Claude Junckera a tvrdí o něm, že podporuje příchod migrantů do Evropy, chce zavést povinné kvóty a záměrně oslabuje ochranu hranic. Spolu s Junckerem se na billboardech objevuje i americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros, který mu v tom údajně pomáhá. Podle řady kritiků má tak celá kampaň vzhledem k Sorosově původu antisemitský podtext.

„Poslední kroky pana Orbána a jeho vlády překračují zcela nové meze,“ napsal v dopise švédský europoslanec Gunnar Hökmark, který dlouhodobě patří k nejhlasitějším kritikům maďarského premiéra. „Na antisemitské notě útočí na Brusel, na předsedu Evropské komise a našeho kolegu v EPP Jean-Claudea Junckera a EU jako celek vykresluje jako nepřítele maďarského lidu,“ dodal s tím, že se jedná o populismus nejhrubšího zrna.

Orbán se za vedení kampaně, kterou Evropská komise označila za plnou lží a fake news, vysloužil nezvykle ostrou kritiku i od dalších prominentních představitelů evropských lidovců. Kromě zmiňovaného Junckera se ozvala také německá kancléřka Angela Merkelová nebo rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Bude Fidesz vyloučen?

Viktor Orbán je sice na ostřejší slova na svou adresu zvyklý, v takové míře, v jaké však zaznívají nyní, ale ne. Evropští lidovci totiž dosud navenek maďarského politika podporovali a chovali se tak, jako by se nic nedělo. Ignorovali, že Orbánovi je dlouhodobě vyčítáno, že si uzurpuje moc, omezuje média a občanskou společnost, má vazby na putinovské Rusko a populisticky rozdmýchává v zemi protmigrační nálady. Uvnitř frakce se však o takto jednoznačném postoji hovořit nikdy nedalo a v poslední době, zejména v reakci na nejnovější události, zaznívají poměrně hlasité hlasy, že by Fidesz měl být z řad EPP vyloučen.

„Já mám u Viktora Orbána a Fidesz schizofrenní pocity,“ řekl na nedávné konferenci v Praze lidovecký europoslanec Pavel Svoboda. „Maďarské poslance z této strany považuji za dobré kolegy, ale samozřejmě jim nikdo neodpáře, že pocházejí z Fidesz, a to, co dělá premiér Orbán,“ dodal s tím, že on sám považuje Orbánovo jednání za čirý populismus, kterým maďarský premiér boduje u lidí.

S vyloučením Fidesz z EPP ale Svoboda nesouhlasí a stejný názor má předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Nemyslím si, že by byl Fidesz protievropský. Občas zazní kritika směrem k Bruselu, ale nikdy jsem neslyšel, že by Viktor Orbán chtěl odejít z EU,“ řekl novinářům a dodal, že lidovci chtějí s Orbánem diskutovat.

Podobně to vidí také šéf evropských lidovců Manfred Weber, který včera navštívil Prahu. V rozhovoru s českými novináři prohlásil, že Orbánova vláda si za některé kroky permanentní kritiku zaslouží, ale i přesto je potřeba sedět u jednoho stolu a diskutovat.

Ve stopách Camerona?

Postoj EPP může být v tomto ohledu logický. I přesto, že průzkumy veřejného mínění evropským lidovcům předpovídají vítězství ve volbách do Evropského parlamentu, frakce pravděpodobně zároveň celkově oslabí. Další ztrátu skupiny poslanců by proto silně pocítila, a pravděpodobně se tak k žádným razantním krokům neodhodlá.

Jak v této souvislosti poznamenává bruselský server Politico, kromě strachu z oslabení po eurovolbách je důvodem také frustrace z toho, co by se mohlo stát, pokud by Orbán po odchodů od evropských lidovců posílil řady euroskeptiků.

„Je tu obava z toho, že by se mohla opakovat historie,“ píše Politico s odkazem na to, že někteří evropští lidovci si vyčítají, že kdysi nechali odejít britského konzervativního premiéra Davida Camerona. „Kdyby David Cameron býval chodil na porady lídrů EPP přes evropskými summity, nikdy by nesvolal referendum o brexitu,“ uvedl německy europoslanec Daniel Caspery.

Britští konzervativci spolu s dalšími stranami založili po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 vlastní frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR). U jejího vzniku byla i česká politická strana ODS. Premiér Cameron slíbil a následně vypsal referendum o možném vystoupení Spojeného království z EU zejména z vnitropolitických důvodů.