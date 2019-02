Evropští liberálové (ALDE) se neshodli na volebních lídrech. Ztrácejí tak čas na kampaň

Team Europe, neboli lídři do voleb do Evropského parlamentu evropské liberální strany ALDE, jejíž členem je i české hnutí ANO, zatím nevznikne. Klíčové rozhodnutí, kdo povede liberály do hlasování, mělo padnout začátkem února. Podle informací bruselských médií se tak stane o více jak měsíc později. Liberálům se proto výrazně zkrátí čas na kampaň.