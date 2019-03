Evropští lidovci se přou o „černou ovci“ Orbána. Maďarský premiér to hraje na všechny strany

Evropskou lidovou stranu (EPP) čeká zásadní střet. Brzy bude rozhodovat, zda si ve svých řadách ponechá zástupce maďarské vládní strany Fidesz, nebo její členství pozastaví či dokonce zmrazí. Maďarský premiér Viktor Orbán s kampaní proti šéfovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi (také EPP) podle kritiků zašel příliš daleko, a zasloužil by si proto ostré jednání. Jiní tvrdí, že u evropských lidovců převáží předvolební kalkuly a nad Orbánovým chováním přimhouří oko, jako to dělali dosud. Ve hře je hodně a Orbán to ví, říkají analytici.

„Nedokáži odhadnout, jak to dopadne, ale celé to přerostlo do významného sporu v rámci celé EPP,“ řekl pro redakci INFO.CZ Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Celkem deset členů Evropské lidové strany vzneslo v těchto dnech požadavek, aby vedení při nejbližší příležitosti pozastavilo členství maďarské strany Fidesz, nebo ji dokonce vyloučilo. Summit EPP proběhne 21. března, a celá věc se tam bude probírat. „Zajímavé je, že mezi stranami, které podpořily návrh na vyloučení, zatím není žádná ze střední a východní Evropy. Celé to tak působí jako názorový střet mezi východem a západem,“ upozornil Dostál.

Členem Evropské lidové strany je také dvojice českých stran KDU-ČSL a TOP 09. Zatímco předseda lidovců Pavel Bělobrádek minulý týden českým novinářům sdělil, že vyloučení Fidesz z EPP podle něj k ničemu nepovede, místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek si myslí opak. Na sociálních sítích napsal, že zítra navrhne předsednictvu strany, aby se k žádosti o vyloučení Orbána z EPP připojilo.

Maďarský premiér Viktor Orbán zatím vždy kritiku zevnitř Evropské lidové strany ustál, tentokrát je ale situace podle mnohých vážnější. Po Orbánově vyloučení volá šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker a ozvala se také německá kancléřka Angela Merkelová nebo rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Šéf Evropských lidovců Manfred Weber, který minulý týden mluvil s redakcí INFO.CZ, uvedl, že Orbán si kritiku zaslouží, ale i tak je potřeba s ním sedět u jednoho stolu a jeho postoje mírnit. Tento víkend však i on přitvrdil, když pro německý list Der Spiegel prohlásil, že „v záležitosti s Orbánem nastal zásadní posun“. Bylo to vůbec poprvé, kdy Weber případné vyloučení Fidesz z EPP připustil. „Čeho je moc, toho je příliš. To je náš hlavní vzkaz,“ dodal Weber.

Jak v této souvislosti připomíná bruselský server Politico, podobný tón na adresu Budapešti navíc zazněl i od nových lídrů největší německé strany CDU/CSU, kdy zejména bavorská Křesťanská sociální unie (CSU) za Orbánem dosud stála. „Stala se z něj černá ovce Evropy,“ řekl pro Politico vysoce postavený člen CDU.

Není už pozdě?

Situace v EPP se vyostřila poté, co Fidesz v Maďarsku spustil kampaň namířenou proti předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi a také americkému miliardáři a filantropovi maďarského původu Georgi Sorosovi. Na plakátech, které Orbán nechal vyvěsit, je Juncker portrétován jako evropský politik, který může za migrační krizi v Evropě, chce zavést povinné kvóty na uprchlíky a dělá vše proto, aby oslabil unijní hranice. Soros mu v tom má pomáhat. Kampaň má navíc antisemitský podtext a podle Evropské komise je postavená na lžích a fake news.

Orbán v reakci na kritiku o víkendu uvedl, že billboardy stáhne 15. března, avšak kampaň bude pokračovat dál. Nebude se však opírat do Junckera, ale do jeho prvního místopředsedy v Evropské komisi a zároveň lídra evropských socialistů v jarních volbách do Evropského parlamentu Franse Timmermanse.

Vzhledem k tomu, že se tak stane před avizovaným summitem evropských lidovců, podle některých analytiků Orbán couvá a celé to může vést k tomu, že kritika na jeho adresu nepadne na úrodnou půdu a vyloučení Fidesz z EPP přestane být ve hře.

„Weber to dělá z čistého oportunismu,“ komentuje situaci Thorsten Bunner z berlínského think-tanku Global Public Policy Institute. „Mělo se to řešit už minimálně před pěti lety. Kdyby to udělali v roce 2014, když Orbán začal tlačit svou vizi ‚neliberální demokracie‘, mohlo to být všechno dnes úplně jinak,“ dodal.

Orbánovi se dlouhodobě (i uvnitř EPP) vyčítá, že si v Maďarsku uzurpuje moc, systematicky omezuje média a občanskou společnost, má vazby na putinovské Rusko a populisticky rozdmýchává v zemi protimigrační nálady, díky čemuž posiluje své postavení v očích voličů. I přesto, že občas proti Orbánovi někdo vystoupil, evropští lidovci jeho kroky ale tolerovali a přehlíželi.

„Je pravda, že naše pozice vůči Viktoru Orbánovi je široká,“ řekla už dříve redakci česká europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL. „Na druhou stranu, jestli si někdo myslel, že v EPP vítězství Orbána ve volbách Maďarům pořádně osolíme, tak to se nestalo,“ komentovala tehdejší výměnu názorů mezi evropskými lidovci, která proběhla v reakci na Orbánovy vítězné parlamentní volby loni v dubnu. „Orbán neustále zkouší, kam až může zajít. Vždycky se ale umí vrátit,“ zdůraznila Šojdrová.

Posílí Fidesz euroskeptiky? A bude sám?

Podle některých se tak stane i nyní. Evropský parlament čekají koncem letošního května důležité volby a předpokládá se, že po nich dojde ke zcela novému rozložení politických sil v instituci. Dlouhodobě se mluví o tom, že Evropská lidová strana oslabí, a naopak nová křesla budou počítat populisté, kritici evropské integrace nebo nacionalistické strany, které rovnou volají po rozpadu Evropské unie. Pokud by evropští lidovci pustili zástupce Fidesz, riskují ještě větší ztráty. Otázkou totiž také zůstává, zda by Orbánův Fidesz odešel sám nebo by s sebou k odchodu strhl i jiné strany.

Jak navíc poukazují někteří komentátoři, otázka je, k jaké politické skupině v Evropském parlamentu by Viktor Orbán následně zamířil. „Orbán to cíleně hraje na všechny strany. Kalkuluje s tím, že karty po volbách do Evropského parlamentu budou pravděpodobně rozehrány jinak,“ říká Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky.

Orbán sám ve víkendovém rozhovoru pro německý Welt am Sonntag označil své kritiky v Evropské lidové straně za „užitečné idioty“, které tím, že se snaží vyloučit jeho stranu Fidesz, jen nahrávají před eurovolbami levici. „Ne každý tomu rozumí, ale v politické odborné literatuře se jim podle Lenina říká 'užiteční idioti'. Zatímco si myslí, že vedou duchovní boj, slouží mocenským zájmům jiných, ano, našich protivníků,“ uvedl Orbán.

Kromě strachu z oslabení ve volbách se mohou evropští lidovci držet zpátky i kvůli nervozitě z toho, co by mohlo následovat, pokud by maďarský premiér po odchodu z EPP posílil řady euroskeptiků. Podle Dostála navíc není vyloučeno, že k tomu tak jako tak dojde po volbách. „Klidně se může stát, že Orbán odejde sám po volbách. Maďarský premiér to hraje na všechny strany,“ uvedl.

Jak INFO.CZ informovalo, maďarského premiéra už dříve oslovil vicepremiér italské vlády a šéf populistické, nacionalistické a euroskeptické Ligy Matteo Salvini s případnou spoluprací. Salvini věří, že uspěje ve volbách do Evropského parlamentu, a spojil proto před nimi síly s předsedkyní francouzského krajně pravicového Národního sdružení (bývalé Národní fronty) Marine Le Penovou. „Třeba se Salvinimu podaří utvořit největší skupinu poslanců v Evropském parlamentu a Orbán v takovou chvíli řekne, že je to nová Evropa, a přidá se k ní,“ uvedl Vít Dostál.