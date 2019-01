Holec: STAN mění do eurovoleb „manžela“. Z žádané nevěsty se stává prodejná holka

Dosluhující (opět?!) šéf STAN Petr Gazdík si nedělal legraci, když na sjezdy svého hnutí nedávno zval snad všechny politické strany zprava doleva. Partu starostů nikdo nebral vážně jako politicky vyprofilovanou stranu, ale jen doplněk prázdných krajských kandidátek jiných partají. Gazdík STAN nabízel jako „žádanou nevěstu“, co šla nejdřív do voleb s TOP 09, pak do nich málem došla s lidovci a poté si ji chtěl „koupit“ podnikatel Dědek. Teď STAN oznámil společnou kandidátku do eurovoleb se zelenými.