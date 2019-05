Jestli chcete ovlivnit budoucnost EU, přijďte volit. Je jedno koho, říká mluvčí EP | info.cz

Můžete mi krátce představit kampaň Tentokrát budu volit?

Tentokrát budu volit je kampaň probíhající napříč Evropou s cílem přesvědčit co nejvíce lidí, aby šli volit v evropských volbách v květnu 2019. Žádáme občany, aby vždy uvedli: „Tentokrát volím kvůli…“ a přidali důvod, proč půjdou k volbám, nebo jednoduše posunuli do popředí téma, které považují za důležité. Nejdůležitější věcí je, že hlavní vklad přichází od skutečných lidí, nikoliv institucí EU.

Jaký je její hlavní cíl?

Hlavním cílem je, aby se zapojilo co nejvíce Evropanů do evropských voleb a povzbudit je k tomu, aby hlasovali. Evropský parlament, jako instituce, má povinnost informovat občany o evropských volbách a vysvětlit jim, proč na jejich hlasu záleží. Volební účast v evropských volbách byla v roce 2014 v České republice pouhých 18,2 % a my doufáme, že přispějeme k tomu, aby tentokrát byla vyšší.

Proč cílíte ve své kampani především na mladé lidi napříč Evropou?

Rozhodnutí Evropského parlamentu mají obrovský vliv na budoucnost mladých lidí. Proto věříme, že je důležité oslovit mladou generaci, jejíž volební účast je ve srovnání s ostatními věkovými skupinami výrazně nižší napříč Evropou. V České republice šlo k minulým volbám jen zhruba 16 % mladých lidí. Je extrémně důležité, abychom dostali mladé lidi k volbám, protože to oni představují budoucnost a jejich rozhodnutí, zda půjdou nebo nepůjdou k volbám, výrazným způsobem ovlivní jejich budoucnost.

Jak si vysvětlujete, že mladší generace nechodí k evropským volbám?

Nemyslím si, že to je tím, že se mladí lidé nezajímají o politiku, spíše se jedná o případ, kdy se tento zájem systematicky nepřenáší do zájmu o to jít volit a celý proces ovlivňovat. Spousta mladých lidí ve skutečnosti je politicky velmi angažovaných. Vždyť se podívejte na všechny ty akce a demonstrace spojené s klimatickou změnou, které probíhají v mnoha zemích. A teď vidíme mnoho mladých dobrovolníků, kteří se těší na letošní volby a chtějí nám pomoci zvednout při nich volební účast. Pořádají sami od sebe různé akce, přemlouvají své známé, takže samozřejmě doufáme, že na konci května to přinese kýžený efekt.

Spousta voličů, kteří se zúčastní květnových voleb příliš nerozumí politickým procesům v rámci EU. Myslíte si, že je v pořádku, když i přesto jdou volit?

Považuji za veliké nedorozumění, když se někdo domnívá, že musíte chápat každičký detail politického procesu, abyste mohli jít volit. Hlasování jako takové je způsob, jak vyjádřit své stanovisko a představu o tom, jak by měla vypadat budoucnost, a to nejen vaší země, ale celé Evropy. My jako institucionální komunikační služba doufáme, že můžeme politické procesy učinit jasnějšími a dostupnějšími pro všechny, a že jsme posílili komunikaci týkající se politických procesů a co všechno Evropa pro občany skutečné dělá. Kromě probíhající kampaně jsme například vytvořili speciální webovou stránku, na které můžete vidět konkrétně to, co Evropa dělá pro konkrétní skupinu občanů – například zmíněnou mladou generaci – ve všech různých regionech Evropy.

Máte k dispozici nějaká konkrétní čísla, kolik občanů se vám podařilo zatím oslovit, a s jakou skupinu a v jaké zemi jste se svojí kampaní byli zatím nejúspěšnější?

Organizujeme spoustu různých aktivit a produkujeme spoustu materiálu, abychom dokázali informovat lidi různými způsoby. Vytvořili jsme velmi emotivní video, abychom vysvětlili, proč je hlasování v květnu tak důležité, a už má více než 120 milionů zhlednutí na YouTube a Facebooku. Více než 270 000 lidí se zaregistrovalo jako dobrovolníci nebo aktivisté na webové stránce naší kampaně Tentokratbuduvolit.eu.

Kromě toho se pořádají další akce ve všech členských státech. Od minulého září proběhlo v kontaktních kancelářích EP 258 akcí zabývající se kampaní a dalších 87 se v následujících týdnech ještě uskuteční, čímž se dostáváme na celkové číslo 345 akcí. Také registrujeme obrovskou aktivitu na sociálních sítích pod hashtagem #thistimeimvoting, Konkrétně v České republice proběhne do voleb jedenáct akcí. Ostatně sám se můžete podívat na jejich detaily na cesko.tentokratbuduvolit.eu.

Jedná se skutečně o nadnárodní, neideologickou kampaň, která se nesnaží tlačit občany k hlasování specifické politické frakce?

Ano. Tentokrát budu volit je skutečně naprosto politicky neutrální kampaň, která se jednoduše snaží dostat co nejvíce lidí k evropským volbám. Myslím, že už jenom samotné číslo akcí, které se konají, a počet dobrovolníků napříč EU ukazuje, jak nadnárodní celá záležitost je. Navíc reakce na kampaň byly většinou velmi pozitivní.

Jak moc je úspěšná kampaň mezi euroskeptiky? Cílíte i na ně?

Kampaň se snaží cílit na všechny. Jak už jsem řekl, je to apolitická kampaň a jejím cílem je inspirovat lidi, aby šli k evropským volbám. Není na nás, abychom občanům říkali, kdo má jít volit nebo jak.

Máte pocit, že evropské volby letos v květnu jsou důležitější než volby na národní úrovni?

Všechny volby jsou důležité. Nicméně, jako instituce EU se zaměřujeme logicky na evropské volby. Evropská unie přijímá právní předpisy v mnoha oblastech, které mají přímý dopad na náš každodenní život. Takže pro mě ta otázka není o tom, které volby jsou důležitější. Spíše bych řekl, že hlasování samo o sobě je důležité, pokud chcete ovlivnit společnost, v níž žijete.