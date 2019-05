Jirsa: Je ČSSD živá nebo mrtvá? Už teď sotva dýchá a čas hraje proti ní | info.cz

KOMENTÁŘ TOMÁŠE JIRSY | Rakouský teoretický fyzik Erwin Schrödinger definoval v roce 1935 (pro laiky vtipný) paradox, kdy kočka v uzavřené krabici může být v ten samý okamžik považována za živou i mrtvou. Pravděpodobně by nečekal, že jeho myšlenkový experiment nabyde takové popularity, dočká se řady popkulturních referencí a nejspíš by si vůbec nedokázal představit, že ho někdo bude aplikovat na českou politickou scénu po volbách do Evropského parlamentu.

Ale pokusme se o to. Po včerejších výsledcích se ČSSD stala vlastně takovou Schrödingerovou stranou. S jistotou nikdo nemůže říct, jestli je to strana mrtvá, nebo živá. Navenek sice vykazuje formální znaky života, třeba že má předsedu a vedení, sídlo (i když to je velmi diskutabilní po prohraném soudu s Altnerem) a dokonce ministry ve vládě. Díky volebnímu debaklu se ale stala zároveň mrtvou stranou, protože přes všechny vnější znaky přišla ČSSD o hlavní atribut – tedy podporu voličů. Do příštích voleb tedy rozhodně zůstane zároveň mrtvou i živou kočkou v krabici.

Realita Schrödingerovy strany nepřišla nečekaně, přípravou bylo celé dosavadní vládní angažmá ČSSD. Část ministrů byla z pohledu přínosu pro stranu živá (Petříček, Maláčová), druhá část mrtvá (Hamáček, Staněk) a ministr zemědělství Toman se dlouhodobě snaží mít s ČSSD společného co nejméně. Ke smůle ČSSD si dává Andrej Babiš záležet na tom, aby každý nápad ministryně Maláčové buď zavrhnul jako rozpočtově nezodpovědnou hloupost, nebo si jej osobitým stylem přivlastnil a pro bývalé voliče ČSSD tak hraje roli štědrého strýčka sám. A ministra zahraničí Petříčka krotí pro jistotu v tandemu s prezidentem Zemanem.

Bylo by vrcholně nefér házet odpovědnost za aktuální situaci na předsedu Hamáčka, když ten zdědil po Bohuslavu Sobotkovi silně zdecimovanou strukturu s minimální voličskou podporou a obrovskými dluhy. Ale byl to právě Jan Hamáček, kdo stanul v čele strany s programem jejího vzkříšení, které spojil jednoznačně s vládní účastí. A sázkou na to, že Babišovi oplatí to, co tehdy juniorní ANO provedlo ČSSD, tedy roli opozice v koalici. Jenže na to je potřeba spíše tygr než polomrtvá kočka v krabici. A tím ČSSD ve svých řadách rozhodně nedisponuje.

A jak to tak u zároveň mrtvých i živých koček v krabici bývá, nemají svůj osud ve vlastních rukách. Protože mimo nervozitu a pnutí uvnitř ČSSD se hlavní obavy soustředí u stávajícího „decision makera“ české politiky Andreje Babiše. Jeho vlastní výsledky v eurovolbách ho až tak trápit nemusí, ale s výhledem na krajské a hlavně parlamentní volby musí řešit raketově se snižující koaliční potenciál. V jeho úvahách tak zákonitě musí figurovat i varianta překvapivých předčasných voleb a jejich časování včetně výhledové prezidentské kandidatury.

Nic z toho nedává ČSSD příliš mnoho nadějí a čím déle zůstane tahle kočka zavřená v pomyslné krabici, budou oprávněně růst sázky na to, že je skutečně mrtvá.