Jít do eurovoleb s TOP 09 a STAN by byl masochismus, říká Ježek | info.cz

Nová hnutí štěpí politickou scénu a zbytečně odebírají hlasy zavedeným stranám, které mají větší šanci uspět ve volbách. Pokud by se s nimi spojily, jejich šance na úspěch by byla větší. I takové výroky zazněly po volbách do Evropského parlamentu na adresu hnutí HLAS, které založili dnes už bývalí europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek. „Spojení s TOP 09/STAN pro nás nemělo smysl,“ říká k tomu v rozhovoru pro INFO.CZ Ježek.

Je několik dní po volbách a prvotní emoce už určitě opadly. Jak s odstupem hodnotíte výsledek 2,38 % hlasů, které v nich hnutí Hlas získalo?

Čekali jsme víc. Pro mě to rozhodně bylo zklamání. Nečekal jsem zázraky, ale myslel jsem, že za určité konstelace to může být přes 5 %, takže budeme mít aspoň jeden mandát. Z té lepší strany to lze číst tak, že jsme vlastně nejsilnější mimoparlamentní stranou. To je ale samozřejmě slabá útěcha.

Proč jste nezískali těch 5 % hlasů, ve které jste doufal?

Nemám to opřené o čísla, ale řekl bych, že kampaň nebyla tak dlouhá, jak by měla být. Nebyla také o evropských tématech a Evropě jako spíše o stavu ve společnosti, tzn. Babiš-antibabiš. Těžko ale říct, zda za jiné konstelace a za jiné volební účasti bychom byli nějak dramaticky úspěšnější. To opravdu nevím.

Hnutí HLAS ve své kampani sázelo na zkušenosti svých lidí s prací v Evropském parlamentu, ale zejména v jejím závěru jsem měla pocit, že jste výrazně najeli na antibabišovskou vlnu, které jste se drželi pak až do voleb. Nevymstilo se vám to?

Kampaň ve stylu antibabiš nebyla naším cílem, ale objevily se některé momenty, na které jsme museli reagovat. Premiér se například vyjádřil v tom smyslu, že ANO udělalo Teličku. Reagovat na lži a nesmysly jsme museli také v případě SPD. Snažili jsme se všechny dezinformace uvádět na pravou míru.

Prvek konfrontace s Andrejem Babišem tedy v kampani byl, ale nebylo to něco, o co bychom usilovali. Pokud by ANO bývalo vedlo kampaň, v níž by nás premiér nezmiňoval, nebo se v ní neobjevovaly neuvěřitelné nepravdy a manipulace, tak bychom tuto frontu neotvírali. Kampaň, kterou Andrej Babiš vedl, bohužel způsobila v České republice takovou škodu, že ji budeme napravovat ještě mnoho let. Byla to kampaň, která naši zemi posunula o deset let zpátky. Bylo to na úrovni kampaně prezidenta Zemana a vlastně ještě daleko horší.

Hnutí ANO nyní kritizujete, ale pokud se na volby podíváme pragmaticky, nelitoval jste svého někdejšího odchodu? Pokud byste se s ním nerozešel, tak jste pravděpodobně znovu byl na jeho kandidátce a dnes bychom se spolu bavili ve vaší staronové kanceláři v Evropském parlamentu.

Já jsem byl smířen s tím, že se do Evropského parlamentu nedostanu už v době, kdy jsem odcházel z ANO. Rozhodování ale nebylo těžké. Nyní před volbami jsem nevylučoval možnost, že bychom za skutečně ideálních podmínek mohli dosáhnout i na druhé křeslo, ale spíše jsem to považoval za krajně nepravděpodobné. To ale pro mě nebylo to nejpodstatnější. Klíčové pro mě je, že jako hnutí nemáme zastoupení v Evropském parlamentu. To je velká škoda.

Někteří politologové už před volbami poukazovali na to, že vznik nových hnutí českou politickou scénu, zejména na pravici, drolí. Vy jste to odmítali. Nezměnili jste po volbách, které pro vás nedopadly úspěšně, názor? Nebyla to chyba nespojit se s někým?

Nemluvil bych o chybě. Podle mě to bylo z definice nemožné. Chápu, že o tom lidé spekulují a zvenku jim to přijde logické, ale politika obecně je soutěž stran. A navíc národní frontu už jsme tu dříve měli.

Říkáte, že spojení s jinými subjekty nebylo z definice možné. Proč to konkrétně nešlo s TOP 09/STAN, o které se v této souvislosti hovořilo asi nejčastěji?

TOP 09 je konzervativní, což má i ve svém programu, ale my jsme liberální. V Evropském parlamentu jsme zasedali v jiných frakcích, takže jak bychom to vyřešili? Jeden rok bychom seděli v ALDE a druhý rok u lidovců?

Je už po volbách, tak to mohu říct méně diplomaticky. S kolegou Teličkou jsme v Evropském parlamentu během posledních pěti let získali řadu významných funkcí včetně místopředsedy frakce nebo Evropského parlamentu, předsedy výboru či předsedy zahraniční delegace, koordinátora a vice koordinátora frakce ve výboru. To není málo. Pokud byste se podívali na kandidátku TOP 09/STAN, tak jejich první dvojice kandidátů ničeho takového nedosáhla.

Další zásadní věc představují tzv. trialogy, tedy jednání mezi institucemi EU v konečné fázi legislativního procesu v EU, kde zastupujete svou frakci. Na mém kontě jich je 75, zatímco první dva kolegové z kandidátky Spojenců (Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák; pozn. red.) mají dohromady nula. Ve srovnání hodnocení aktivity europoslanců podle MEP Ranking kolega Telička vychází jako 4. nejlépe hodnocený poslanec z celého europarlamentu, respektive první europoslanec z ČR. Kolegové z prvních dvou míst kandidátky TOP 09/STAN jsou mezi českými naopak úplně na konci spolu se sociálnědemokratickým poslancem Janem Kellerem a dalšími dvěma europoslanci, kteří tam byli jen část mandátu. Tak bych mohl pokračovat dál.

Ale zase byste se dobře doplňovali…

Ano, tak to lze brát, pokud se na to podíváte z té lepší stránky... Ale vážně, pokud bychom s kolegou Teličkou chtěli do takového společného projektu jít, tak by to bylo jako kdyby jedna švadlena, která za rok ušije 75 šatů, řekla dvěma dalším, které za rok neušijí nic, pojďme založit krejčovský salón. Uznejte sama, že to nedává velký smysl.

A i kdybychom přesto byli takoví masochisté a řekli, pojďme udělat společnou kandidátku, my klidně budeme někde vzadu, tak co myslíte, že by odpověděli? Že by souhlasili, a ještě by dodali, že zohledníme i práci v Evropském parlamentu? Nebo by odmítli s tím, že Pavel Telička byl před třiceti lety v KSČ? Ovšem ve skutečnosti by nestáli o to, aby je přeskočil ještě někdo další než jen Luděk Niedermayer?

Probíhalo nějaké jednání v tomto duchu mezi hnutím HLAS a TOP 09/STAN, nebo se bavíme čistě teoreticky?

Ano, kontakty byly, ale ne o kandidátce, protože proběhly až poté, co si Spojenci postavili svou kandidátní listinu. Média také dříve spekulovala, že Pavel Telička bude za TOP 09 kandidovat. To byla falešná spekulace, navíc na to místopředsedkyně TOP 09 reagovala na sociálních sítích, že toto je naprosto vyloučené.

Takže jste měli dopředu signály, že to nepůjde…

Tohle bylo jasně řečeno, to nebyly jen signály. Ale jak jsem to už popsal, mezi námi a Spojenci není žádná afinita. A i kdybychom si mysleli, že je dobré udělat s TOP 09/STAN společnou kandidátku, tak by to muselo být s lidmi, se kterými by těch dalších pět let v Evropském parlamentu mělo smysl.

Ani na chvilku jste o tom tedy neuvažovali?

Uvažovali jsme spíše o podpoře z naší strany. Mně osobně jsou bližší například Piráti, i když nemají zkušenosti, protože jsou prostě noví. Nejsou personálně propojeni s různými vládami z minulosti. Jak už jsem řekl, v tom kontextu, ve kterém se to odehrávalo, a také vzhledem k tomu, jak si přední kandidáti TOP 09/STAN vedli během posledních pěti let v Evropském parlamentu, tak to nebylo něco, co by dávalo smysl ani jedné straně. Z tohoto důvodu nikdo ani ta jednání nevyvolal.

Zmiňoval jste osobní sympatie k Pirátům. S nimi jste o spolupráci mluvili?

Někteří Piráti mne navštívili a konzultovali, jak to v Evropském parlamentu funguje, nebo se zajímali o něco z mých agend. Bylo to ale cílené tak, že pokud bychom se s HLASem dostali do Evropského parlamentu, tak spolupráce by byla možná, zejména, pokud bychom byli v jedné frakci. Nebylo to tedy ke spolupráci ohledně kandidátky.

A nyní jste připraveni je nějak podpořit?

Pokud o to budou stát, tak myslím, že je můžeme podpořit sdílením zkušeností třeba zase formou konzultací. A to nejen Piráty, ale každého, kdo tam bude chtít udělat nějakou práci.

Jaká bude budoucnost HLASu?

Musíme naše hnutí dobudovat. Je třeba oslovit další lidi a mám radost, že nám někteří už sami aktivně píší. Dalším úkolem je postavit krajské struktury, abychom měli páteř pro další činnost. Není to jednoduché, zvlášť pokud na to nejsou velké finance. Jiná cesta ale není.

Co je tedy cílem těchto snah? Krajské volby?

Cíl je v realistickém čase ovlivňovat situaci v ČR. Samozřejmě má smysl kandidovat ve volbách, které budou přicházet, a budeme o to usilovat. Chceme, aby HLAS byl slyšet.