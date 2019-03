Jourová z kola ven. Evropské liberály povede do voleb tým bez české eurokomisařky

Evropští liberálové (ALDE) už znají jména těch, kdo je povedou do květnových voleb do Evropského parlamentu. Na seznam se sedmi jmény, kde figuruje například šéf liberálů v europarlamentu Guy Verhofstadt nebo jedna z nejvlivnějších eurokomisařek Margrethe Vestagerová, se překvapivě nedostala česká eurokomisařka Věra Jourová.

„Dostala jsem tu nabídku, zvažovala jsem ji, ale rozhodla jsem se čas před volbami využít co nejlépe v ČR,“ řekla redakci česká eurokomisařka Věra Jourová (ANO). O jejím jméně se v souvislosti s 'Team Europe' začalo mluvit už na podzim, kdy evropští liberálové na svém kongresu ve Španělsku oznámili, že do voleb do Evropského parlamentu nepostaví jako ostatní politické strany jednoho lídra, ale vícečlennou skupinu.

Jourová své rozhodnutí neúčastnit se vysvětlila tím, že chce v Česku pomáhat s kampaní hnutí ANO, jehož je členem. Hnutí minulý týden potvrdilo, že jako jedničku na kandidátce pro eurovolby nasadí europoslankyni Ditu Charanzovou. Na další místa pak schválilo její kolegyni v Evropském parlamentu Martinu Dlabajovou, ekonoma a manažera Martina Hlaváčka nebo stávající poslankyni Radku Maxovou.

„Hlavně chci vysvětlovat českým občanům, co je Evropská unie, proč je Čechům prospěšná a proč jít k volbám,“ uvedla Jourová. Tým v čele ALDE ale podporuje.

S Verhofstadtem do čela

Sedmičlenný Team Europe bude podle informací serveru Politico tvořit šéf evropských liberálů v Evropském parlamentu Belgičan Guy Verhofstadt a také jedna z nejvlivnějších členek Evropské komise, eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Zatímco o účasti Verhofstadta nikdo nepochyboval, dánská komisařka své zapojení do celoevropské kampaně zvažovala.

Dalším známým politikem bude bývalá eurokomisařka a italská ministryně zahraničí Emma Bonino. Její strana Víc Evropy sice v loňských parlamentních volbách v Itálii propadla, pro mnoho Italů však tehdy na politické scéně plné ostrých výroků na adresu migrantů a kritiky evropské integrace ztělesňovala naději, že situace není tak vážná.

Mezi další jména bude patřit lídryně německé strany FDP Nicola Beerová, Luis Garicano ze španělských Cuidadanos, slovinská eurokomisařka Violeta Bulcová a zakladatelka a šéfka maďarské liberální strany Momentum Katalin Cseh.

Macronovo váhání

Oficiální představení všech členů týmu se odehraje zítra v Bruselu poté, co se vedení ALDE sejde s liberálními premiéry z unijních zemí. Mezi nimi bude také Andrej Babiš.

Kromě toho, že sedmičlenný tým lídrů ALDE bude objíždět Evropu a snažit se přesvědčit voliče, aby přišli ke květnovým volbám, liberálové budou z jeho řad případně vybírat své kandidáty na obsazení vysokých pozic v čele unijních institucí. V první řadě půjde o předsedu Evropské komise, ale také o šéfa unijních summitů nebo vysokého představitele unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku.

Předvolební průzkumy předpovídají, že ALDE se po volbách pravděpodobně stane třetí nejsilnější politickou skupinou v novém Evropském parlamentu. Na druhou stranu se předpokládá, že europarlament bude po volbách mnohem více rozčleněný a spolupráce v něm nebude jednoduchá.

Do celé situace se navíc snaží promluvit francouzský prezident Emmanuel Macron, který s evropskými liberály vyjednává o případné spolupráci. Pro obě stany by byla výhodná – evropští liberálové potřebují nové členy, aby posílili svou pozici nejen v Evropském parlamentu, ale také u vyjednávacího stolu s dalšími evropskými prezidenty a premiéry. Macronovi by se zase hodilo zázemí zavedené a stabilní politické skupiny. Odhaduje se, že jeho strana La République En Marche (Republika vpřed!, LREM) by v eurovolbách, které se po celé Evropě budou konat na konci května, mohla získat 22 křesel v Evropském parlamentu.

Jak ale INFO.CZ informovalo, vyjednávání však neprobíhají bez komplikací. Minulý týden lidé z LREM oficiálně prohlásili, že strana nebude členem žádné frakce v Evropském parlamentu, která pobírá peníze od soukromých sponzorů. Mluvili o ALDE, jejichž vedení však okamžitě zareagovalo, že sponzoring u svých akci zruší.

Komentáře, které se této situaci věnovaly, upozorňovaly na to, že postup Macronových lidí není nijak překvapivý, protože francouzský prezident se pravděpodobně stále nevzdal své představy, že v novém Evropském parlamentu vytvoří zcela novou politickou skupinu. S největší pravděpodobností si proto nechává otevřené dveře pro všechny případy.