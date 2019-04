K eurovolbám přijdou proevropští Britové, Farage není hrozba, říká britský europoslanec odmítající brexit | info.cz

Středeční summit, kde se sešlo 27 lídrů EU spolu s britskou premiérkou Theresou Mayovou, rozhodl o odkladu původního termínu brexitu o dalších šest měsíců. Pokud britský parlament ratifikuje dohodu o odchodu země z EU, tak k brexitu může dojít dříve. Jak toto rozhodnutí hodnotíte?

Jakýkoliv odklad byla nutnost. Upřímně řečeno, nelze čekat, že by se to všechno vyřešilo během několika týdnů. I když se v poslední době stalo tak trochu pravidlem, že se důležitá rozhodnutí ohledně toho, co je potřeba udělat, přijímají na poslední chvíli, nemělo by to probíhat v panice. Myslím si, že odklad, na kterém se summit dohodl, je dostatečně dlouhý, aby mohl přinést nějaké řešení. Není ale dostatečně krátký na to, aby udržel tlak.

Co to celé znamená pro brexit jako takový? Vím o vás, že jste silný zastánce toho, aby Británie zůstala v EU, a přejete si, aby se tak i nakonec stalo. Myslíte si, že tohle by mohl být první krok?

Vždycky jsem si myslel, že až se realita kolem brexitu sepíše na papír, tak lidé se proberou a přestanou se v tom vidět. Sliby z říše fantazie konečně narazily na zeď reality. A nikdo nechce převzít odpovědnost za to, co to všechno způsobilo. Podráždění u lidí roste a já věřím, že se u nich bude projevovat i stále sílící touha vidět všechny zadní a dosud skryté stránky brexitu.

Kdo je Seb Dance? Seb Dance je britský politik a od roku 2014 europoslanec. Narodil se v Londýně a je členem britské Labouristické strany. V letech 2007-2009 byl poradcem ministra vnitra pro Severní Irsko.

Rozhodnutí středečního summitu znamená také to, že v příštím Evropském parlamentu zasedne i 73 poslanců ze Spojeného království, a to minimálně do října. Zvládne Británie uspořádat volby, které proběhnou na konci května, v takto krátkém čase?

Podstatou politických stran je utkávat se ve volbách, a jsem si proto jistý, že na evropské volby budeme připraveni.

V Evropském parlamentu zasedáte od roku 2014, kdy jste byl zvolený za britskou Labouristickou stranu. Budete znovu kandidovat?

Mám v úmyslu kandidovat, ale bude na straně, aby se rozhodla, zda mě do voleb vyšle, nebo ne. Jak to dopadne, se dozvím příští týden.

Jak by vypadala vaše kampaň? Co budete Britům říkat?

Chtěl bych v ní upozorňovat na pozitivní přínosy toho, že máme své zástupce v institucích EU. Už moc dlouho jsme mluvili jen o tom, jak budeme odcházet, a v důsledku toho jsme se nesoustředili na to, co bychom mohli spolu s našimi partnery v EU udělat při řešení problémů, kterým čelíme. Tím je určitě měnící se ekonomická situace, upadající důvěra v budoucnost a klimatická změna. Vím, že brexit nesmaže fakt, že bychom se měli v květnu účastnit voleb do Evropského parlamentu. S brexitem chci bojovat doma a v Bruselu chci bojovat za Evropu – jako Evropan, a ne pouze jako Brit.

Jakou očekáváte předvolební kampaň v Británii obecně? Nebojíte se, že Británie „zaplaví“ Evropský parlament dalšími politiky, jako je populista a oportunista Nigel Farage?

Nemyslím si, že Nigel Farage je taková hrozba, jakou by on rád byl. Jeho vliv v Evropském parlamentu byl nepochybně významný, ale nepřeceňoval bych to. Řekl, že přesvědčí polskou a maďarskou vládu, aby vetovaly prodloužení platnosti článku 50 Lisabonské smlouvy. Dvakrát. A dvakrát při tom selhal. Vážně bych se proto neobával toho, co Farage říká.

Mnohem větší nebezpečí představují „jiní Farageové“ z různých států EU, kterých přibývá. Mám na mysli Viktora Orbána, Marine Le Penovou nebo Mattea Salviniho, kteří jsou mnohem nebezpečnější než euroskeptičtí Britové, jež většinou stráví den v baru a nic nedělají. Farage vyhrožuje, že do Evropského parlamentu spolu s ním přivede kohortu euroskeptických poslanců, ale pravda je taková, že politiků, kteří chtějí, aby Spojené království zůstalo v EU, je hodně a jsou odhodlaní. Očekávám také, že hodně proevropských voličů půjde volit. Samozřejmě uvidíme, ale evropské volby nebudou jeho přehlídkou.