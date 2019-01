Kandidátka žlutých vest vydržela pár dní a už se drolí. Koho dohnala minulost?

Kandidátka francouzských žlutých vest do evropských voleb by mohla řádně zamíchat výsledky květnového hlasování. Její lídryně Ingrid Levavasseurová si ale nejdřív musí získat důvěru lidí protestujících již řadu týdnů v ulicích. Začátek kampaně se jí příliš nevydařil – odchod záhy oznámili jeden z kandidátů i ředitel kampaně.

První kandidátka hnutí žlutých vest do evropských voleb vznikla před pouhými pěti dny, a už se mění. Jak včera oznámil nedělník Le Journal du dimanche, svůj odchod oznámili během 24 hodin jeden z deseti kandidátů Marc Doyer i ředitel kampaně Hayk Shahinyan. „Nechci poškodit zbytek kandidátky,“ řekl listu prvně jmenovaný, který v posledních dnech čelil kritice za své předchozí angažmá v prezidentském hnutí Republika vpřed!

Doyer vysvětlil, že se chtěl dostat z „pekelné spirály“, v níž se ocitl v minulém týdnu poté, co deník Libération upozornil na jeho tweet ze začátku prosince. Třiapadesátiletý obchodní ředitel totiž zveřejnil snímek, na němž je vyfocen v tričku s nápisem 'Emmanuel Macron prezident', má ale na sobě i žlutou vestu, symbol hnutí protestujícího proti politice hlavy státu. Doyer k fotografii napsal, že je možné volit Macrona a zároveň podporovat žluté vesty. Své členství v Republice vpřed! zrušil až v prosinci.

Od chvíle, kdy vyšla Doyerova politická minulost najevo, dostal podle svých slov několik výhrůžek smrtí a neustále čelil slovním útokům. „Neustupuji výhrůžkám, moje angažmá je ale vnímané jako dvojznačné,“ vysvětlil s dovětkem, že kritizuje politiky za to, že neposlouchají občany, a sám prý proto nechce dělat to samé.

Definitivně se rozhodl po nedělním vystoupení Pierra Villy, jednoho z představitelů hnutí žlutých vest, v televizi LCI. Villa označil Doyerovu kandidaturu za „podvod a manipulaci“ a obvinil ho, že už byl na seznamu kandidátů v evropských volbách za Macronovo hnutí. To Doyer odmítá, připouští ale, že o místo na kandidátce „macronovců“ před svým odchodem požádal.

Druhým mužem, který „hodil ručník do ringu“, je ředitel kampaně Hayk Shahinyan. „Rozhodl jsem se stáhnout ze všech aktivit, vrátit se do Lyonu a vzít si týden na přemýšlení,“ napsal na své facebookové stránce. I on se stal terčem kritiky, protože byl před osmi lety členem mladých socialistů. Na to ostatně upozornila i šéfka nacionalistického Národního sdružení Marine Le Penová, která rovněž přiznala obavy z toho, že kandidátka žlutých vest oslabí ve volbách do Evropského parlamentu její stranu.

Zatímco Le Penová nebo šéf krajně levicové Nepoddajné Francie Jean-Luc Mélenchon vidí v kandidátce žlutých vest nebezpečí pro své strany, vládní politici volební angažmá demonstrantů přivítali.

Kandidátku pod názvem Shromáždění z občanské iniciativy (RIC) povede 31letá zdravotní sestra Ingrid Levavasseurová, všech 79 jmen chtějí žluté vesty představit v polovině února. Otázkou zůstává, jak velkou podporu lidí vyrážejících do ulic Levavasseurová dokáže získat – jednou z hlavních charakteristik hnutí žlutých vest je jeho roztříštěnost a absence vedení. „Je velice odvážná, že se vložila do debaty, to je pro demokracii dobré,“ ocenila lídryni ministryně pro rovné příležitosti Marlène Schiappaová.

Rozhodnutí Levavasseurové jít do voleb vyvolalo mezi některými demonstranty, kteří trvají na apolitičnosti hnutí, značnou kritiku. Podle prvních reakcí některých mediálně známých osobností, jako je mluvčí hnutí Éric Drouet, se zdá, že s kandidátkou se zdaleka ne všichni ztotožní. Sama Levavasseurová ostatně v televizi dala před časem najevo, že některé činy radikálů, k nimž se řadí právě Drouet, neschvaluje.