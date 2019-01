Kandidátku ODS do evropských voleb povede Zahradil. Ze 16. místa o poslanecké křeslo usiluje Vondra

Lídrem kandidátky ODS v květnových volbách do Evropského parlamentu bude současný europoslanec Jan Zahradil, na druhém místě jeho europoslanecký kolega Evžen Tošenovský. Na třetím místě kandiduje poslankyně Veronika Vrecionová. Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra bude o zvolení usilovat ze 16. místa na kandidátce. Na čtvrtém místě kandidátky je Ondřej Krutílek, na pátém Radka Trylčová a na šestém Eva Decroix.

Vondra, člen vlád Mirka Topolánka, někdejší poslanec i senátor se do politiky vrací po šesti letech. Občanští demokraté podle svého předsedy nabídnou českým voličům na prvním místě "zkušeného lídra" a "nejzkušenějšího českého zástupce v evropských institucích".

Zahradil byl již loni v listopadu potvrzen jako vedoucí kandidát frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na post předsedy Evropské komise před květnovými volbami do EP. Zahraniční politice se věnuje více než dvacet let. V letech 1998-2004 předsedal Společnému parlamentnímu výboru přidružení EU-ČR. Do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen roku 2004, poté dvakrát znovuzvolen. Je místopředsedou europarlamentního výboru pro zahraniční obchod. Jako zatím jediný Čech působil ve funkci předsedy jedné z europarlamentních politických frakcí (ECR) a od roku 2010 je i předsedou celoevropské politické strany ACRE (Aliance evropských konzervativců).

Předseda strany Petr Fiala zdůraznil, že kandidátka ODS je vyvážená a nepotřebovala na to genderové kvóty. ODS chce podle něj nabídnout voličům alternativu vůči extrémním pozicím, ať už ze spektra krajních euroskeptiků, či eurofederalistů.

"Naším jednoznačným zájmem je vrátit do české politiky debatu o programu. Nechceme se opírat o marketingové triky a populistické prázdné fráze, ale nabízet konkrétní řešení vycházející z programu. Budeme prosazovat politiku v zájmu českých občanů," uvedl Fiala. Doplnil, že ODS bude podporovat české zemědělce, českou krajinu a bude kompetentní v energetické politice.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Výsledky budou známy 26. května pozdě večer, protože je nutné počkat se sčítáním na zavření volebních místností v celé EU. České strany si rozdělí 21 křesel. V současnosti mají po čtyřech europoslancích ANO a ČSSD, tři zástupce mají TOP 09, KDU-ČSL a KSČM, dva ODS a po jednom STAN a Svobodní.