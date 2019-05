Kopeček: Babišova kampaň? Dobrá, ale část voličů k volbám nedostane, což ANO poškodí | info.cz

Nadcházející volby do Evropského parlamentu bývají obyčejně považované za typické volby druhého řádu, což se odráží na účasti. Mnohdy přinesou překvapení, protože část voličů bývá ochotná experimentovat se svým hlasem. Právě na to vše může doplatit favorit, tedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Kampaň mělo tradičně dobrou, včetně toho, že přebírala některá atraktivní témata konkurence,“ říká politolog Lubomír Kopeček a dodává: „Kampaň je ale jen jeden faktor, nezměnila podle mne nastavení části voličů ANO.“ Ti tedy můžou u uren ve výsledku chybět.

Klíčovým faktorem – a v rozhovoru pro INFO.CZ na to už upozorňoval sociolog Daniel Prokop – bude účast. Minule i předminule se pohybovala kolem osmnácti procent. Politolog Lubomír Kopeček odhaduje, že by letos mohla přece jen nastat drobná změna. „Evropské volby budou mít určitě nízkou účast, i když bude asi vyšší, než těch minulých 18 procent. Výzkumy třeba CVVM ukazují, že význam těchto voleb v očích voličů oproti roku 2014 přece jen o něco vzrostl,“ uvažuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Otázka je, komu nízká účast může pomoct a koho naopak poškodí. „Reálně nízká účast pomůže stranám, které mají motivované voliče, kteří je považují za důležité,“ říká Kopeček. Co to znamená prakticky? Podle něj lze například čekat, že TOP 09 bude mít – byť v koalici se Starosty – výrazně lepší výsledek, než jí ukazují průzkumy pro parlamentní volby. „A nebude to jen tím, že je součástí širší koalice. Podstatné je, že jde o stranu s voliči se silnější proevropskou orientací, což je bude motivovat jít k těm volbám,“ vysvětluje politolog.

Podobně na tom podle jeho mínění můžou být občanští demokraté. „Byť ne tak podstatně jako TOP 09, a také motivace jejich voličů jsou o dost pestřejší než u TOP 09.“

Tím, kdo na nízkou účast může doplatit, by ale mělo být především ANO. „U hnutí ANO se pravděpodobně projeví efekt, že pro mnohé jeho voliče to nejsou podstatné volby. Nezdá se tak, že by mělo hnutí ANO stejný výsledek, jako v parlamentních volbách 2017,“ dodává Kopeček.

S nízkou volební účastí souvisí již zmíněná ochota experimentovat či riskovat se svým hlasem. „Někteří voliči si myslí, že o mnoho nejde a reálně tak volí méně racionálně a bez ohledu na to, zda má daná strana šanci přejít přes pět procent,“ vysvětluje tento fenomén Kopeček. Podle něj to může mimo jiné znamenat větší propad hlasů, patrně větší než u posledních parlamentních voleb. „Tento efekt ještě zvyšuje extrémní počet kandidujících stran. Také není úplně vyloučeno, že právě nadstandardní ochota riskovat posune nějakého takového outsidera přes pět procent a tedy k zisku mandátu,“ vysvětluje politolog.

Pokud bychom se vrátili k šancím jednotlivých stran, zastavujeme se ještě u možná poněkud překvapivé aliance složené ze Starostů, TOP 09 a Zelených. Kopeček je přesvědčený, že právě u evropských voleb ale logiku přece jen podobná koalice smysl dává. „Z pohledu STAN jde o rozumný tah. V případě evropských voleb TOP 09 představuje pro společnou koalici opravdu přínos, zde to totiž není slabý partner. Navíc tu není vyšší klauzule pro koalice jako u sněmovních voleb. Naopak u sněmovních voleb, kde ten efekt přínosu TOP 09 je mnohem menší, a je problém s vyšší klauzulí, by dávalo podobné spojenectví mnohem menší smysl,“ říká. Koaliční přínos vidí i u Zelených. „Na rozdíl od TOP 09 nemají nikoho na volitelných místech, takže není velká šance, že by sebrali STAN či TOP 09 nějaký mandát.“

Pokud jde o lidovce, kteří jdou do voleb s malými konzervativními formacemi v zádech, bude podle Kopečka o mnoho důležitější než tito mikrospojenci právě volební účast. „KDU-ČSL má voliče, kteří jsou celkem disciplinovaní. Ale čím vyšší účast, tím slabší výsledek. Šance na zopakování minulého výsledku podle mě není velká,“ odhaduje.

Možná vůbec nejklíčovější, pokud jde o budoucí vývoj české politiky, bude výsledek tradiční levice. Pokud by třeba ČSSD nepřelezla pět procent a ve volbách propadla, nelze vyloučit, že to slušně zamává se stabilitou menšinové vlády. „U ČSSD by to mohlo vyvolat velkou nespokojenost členské základny i části stranické elity. V zásadě by se to mohlo podobat vlně nespokojenosti po loňských senátních a obecních volbách. Příliš ale nevěřím tomu, že by to vládu rozvrátilo,“ myslí si Kopeček. A dodává, že vedení ČSSD má vládní účast poměrně čerstvě potvrzenou nejen sjezdem, ale také referendem.

Navíc podle Kopečka sociální demokraté do vládní účasti nainvestovali celkem hodně politického kapitálu, i proto nebude v jejich zájmu po případném volebním propadáku cokoli měnit. „Navíc tu jsou faktory, jako je poměrně dlouho se táhnoucí kauza odcházejícího ministra kultury Staňka, u kterých se dá poukázat na to, že sociální demokraty v eurovolbách poškodily,“ myslí si Kopeček.

A pokud jde o komunisty, kteří vznik menšinového kabinetu hnutí ANO a ČSSD umožnili, podle Kopečka to už po minulých prohrách nevypadalo na nějakou zásadnější sebereflexi.