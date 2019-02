Krajně pravicový Jobbik nepůjde kvůli obří pokutě do evropských voleb. Možná se rozpustí

Maďarská opoziční krajně pravicová strana Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) svolává na 23. února mimořádný sjezd. Předmětem jednání bude zejména vysoká pokuta, kterou minulý týden straně udělil státní kontrolní úřad kvůli nesrovnalostem v účetnictví. V kombinaci s předchozí pokutou od téhož úřadu z loňského roku to podle představitelů strany znamená, že Jobbik nebude schopen postavit kandidátku do voleb do EP. Jedním z témat sjezdu pravděpodobně bude i návrh na rozpuštění strany, oznámil dnes její mluvčí György Szilágyi.