„Kvůli moci se spojí s ďáblem.“ Stracheho aféra může ublížit i politikům za hranicemi Rakouska | info.cz

Skandál dlouholetého předsedy protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Heinze-Christiana Stracheho, který odstartovalo video, na němž si dnes už bývalý vicekancléř říká o podporu Ruska v kampani, má dalekosáhlé dopady. Sledované jsou hlavně ve vztahu k víkendovým volbám do Evropského parlamentu. Aféra, která rozložila rakouskou koaliční vládu, může zasáhnout i do výsledku dalších pravicových stran napříč Evropou.

„Vrhne to stín na podobně smýšlející a chovající se strany napříč Evropou. Je to totiž perfektní odhalení toho, že to strana se svými voliči nemyslí vážně, protože je schopna se spojit s čertem i ďáblem, jen aby bezpáteřně dosáhla svých cílů,“ tvrdí na konto skandálu v Rakousku Pavel Havlíček, který jako analytik působí ve výzkumném centru Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Co se tedy u našich sousedů o víkendu stalo? Rakousko zažilo rozpad vládní koalice tvořené Rakouskou lidovou stranou (ÖVP) a Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) a míří k předčasným volbám. Může za to aféra dlouholetého šéfa FPÖ Heinze-Christiana Stracheho, kterou vyvolalo tajně pořízené video zveřejněné německými médii. Strache je na snímku zachycen, jak si s "dcerou ruského oligarchy" domlouvá podporu v předvolební kampani výměnou za přístup k veřejným zakázkám. Zatím se neví, kdo video natočil, případně kdo si jej objednal. Neméně důležité je, že se jednalo o lest – ruská investorka byla falešná.

Jak už jsme na INFO.CZ psali, okamžitě se začalo spekulovat, kdo za natočením záznamu stojí. Načasování je také pozoruhodné. Pořízení videa se totiž datuje už do roku 2017. „To, že to vyplouvá na povrch před evropskými volbami v roce 2019, rozhodně není náhoda. Nechci hrát na konspirační vlnu, ale takové načasování bylo podle mého názoru jednoznačně myšleno,“ poznamenává Havlíček.

Čeká EU zemětřesení?

Stracheho skandál zasáhl do závěru volební kampaně, která v těchto dnech finišuje po celé Evropě. Volby do Evropského parlamentu se budou v evropské osmadvacítce konat v různých termínech od čtvrtka do neděle (v Česku 24. a 25. května). Lze očekávat, že aféra ovlivní volební výsledek obou členů dnes už bývalé rakouské koalice – jak lidovce Sebastiana Kurze, tak Stracheho FPÖ.

Server Politico se v tomto směru odvolává na nejnovější průzkum, který vyšel v deníku Österreich, a odráží nálady voličů už poté, co se do médií dostala informace o skandálním videu. Z průzkumu vyplývá, že aféra může stát rakouské Svobodné pět procentních bodů, což by znamenalo nejhorší volební výsledek od roku 2013.

Stejný server dodává, že kompromitující snímek bývalého rakouského vicekancléře může otřást i politickou scénou v dalších evropských zemích, kde také působí silná krajní pravice. Zejména pak ty strany, u nichž se i v minulosti prokázaly vazby na Rusko a prezidenta Vladimira Putina. To připouští i již citovaný Havlíček. „Vrhne to pochybnosti na to, co tyto strany dělají a jakým způsobem vystupují,“ řekl redakci.

Spojení se s "nepřítelem"

Prokazatelné vazby na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina nemají pouze rakouští Svobodní, mezi pravidelného návštěvníka Moskvy patří například i italský ministr vnitra Matteo Salvini. V únoru letošního roku navíc vyšlo najevo, že vicepremiér italské vlády jednal loni na podzim s ruskou státní společností a chtěl po ní finanční podporu, kterou by využil právě v kampani před volbami do Evropského parlamentu. Podle týdeníku L’Espresso měly ruské peníze maskovat obchody s naftou.

Sympatie k Rusku má i šéfka francouzské nacionalistické strany Národní sdružení (bývalá Národní fronta) Marine Le Penová. Úzké vazby někdejší kandidátky na francouzského prezidenta na Moskvu ilustruje i prokázaná půjčka ve výši devíti milionů eur (v přepočtu 249 milionů korun), kterou politička získala od První česko-ruské banky. Le Penová se hájila tím, že v tehdejší prezidentské kampani ji stejnou půjčku zamítly všechny domácí banky.

O vazbách na Rusku se psalo také v souvislosti s kampaní za brexit před referendem o vystoupení Spojeného království z EU v roce 2016. Od června toho roku média přinášela pravidelné informace o tom, že existují pochybnosti kolem kampaně Leave.EU a jejího hlavního podporovatele Arrona Bankse, a stejně tak o možném ovlivňování výsledku referenda. Kontakty s Moskvou má i šéf nizozemské protiimigrační strany Geert Wilders nebo německá Alternativa pro Německo (AfD). V této souvislosti se mluví také o SPD Tomia Okamury, jejímž vazbám se před časem věnoval třeba novinář Jaroslav Kmenta.

„Některé strany v Evropě hledají v Rusku alternativu, respektive zdroj financí, podpory a externího vlivu, který jim může v domácí politice dobýt určitou pozici. Tyto strany věří, že ony si tuto podporu zaslouží, a nemají proto problém se spojit s otevřeným nepřítelem Západu nebo EU, proti které vystupují,“ vysvětluje Havlíček.

Silné jádro voličů nezklame

Jak naznačuje výše zmíněný předvolební průzkum, politická revoluce se v Rakousku pravděpodobně konat nebude. Rakouští extremisté zřejmě sice oslabí, ale pořád je může volit třeba i 18 procent voličů. Strana si tak ve výsledném pořadí zajistí nejspíš třetí místo, a skončí za lidovci a socialisty. „FPÖ má opravdové fanoušky,“ napsalo k tomu Politico.

„V Rakousku jsou strany silně vyprofilované a mají své silné jádro voličů. Skandál však může ovlivnit voliče, kteří odešli od rakouských socialistů ke Svobodným kvůli korupčnímu skandálu po posledních parlamentních volbách v Rakousku. Ti se mohou vrátit,“dodává Havlíček. Co to znamená pro koaliční potenciál partaje, je ale úplně jiná otázka. Lze soudit, že pro bývalého vicekancléře Stracheho je to konec kariéry. Kudy z celého příběhu vybruslí jeho strana, teprve uvidíme.