Lákají nás evropští liberálové, vadí nám tam ale Babiš. Možností jsou i zelení, říká Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve sjezdovém rozhovoru pro INFO.CZ hovoří nejen o ambicích, pokud jde o vývoj Pirátů v rámci české politiky, ale také o tom, kde by strana chtěla zakotvit v příštím Evropském parlamentu. Podle něj by Piráti byli rádi součástí liberální frakce ALDE, avšak vadí jim přítomnost hnutí ANO. „V této souvislosti bych ale nevylučoval nějaké štěpení liberální frakce, protože se tam mohou dostat nové středově nebo liberálně orientované strany,“ říká. Další variantou by podle něj mohla být také frakce zelených. Vznik čistě pirátské politické skupiny v EP nepovažuje Bartoš za realistickou variantu. S čím Piráti půjdou do kampaně? A co čekat od lídrů kandidátky, které si dnes strana zvolila na sněmu v Táboře? I o tom byl rozhovor.

Lídrem Pirátů do eurovoleb bude nakonec Marcel Kolaja. Co od něj čekáte?



Marcela znám devět let. Je to člověk, který byl v Pirátské straně prakticky od počátku. Byl velmi aktivní na poli mezinárodní spolupráce pirátské strany a byl i ve vedení platformy světových Pirátských stran PPI. Jeho zázemím jsou technické obory, patentová politika, svoboda v digitálním světě, zabývá se svobodným internetem, což je jedno z našich původních a v digitální společnosti 21. století zcela zásadních témat.

Připomenout také musím, že byl dvojka ve volbách do Evropského parlamentu na kandidátce, kterou jsem měl tu čest vést, již před pěti lety. Tehdy jsme spolu projeli celou republiku, tudíž vím, jak je pracovitý, jaké má nasazení a také vím, že umí stmelovat tým.



Sice to zaznělo v médiích, tady se o tom ale zatím nemluvilo. Do jaké frakce byste chtěli po volbách v Evropském parlamentu takříkajíc zaplout?



Ve své řeči před delegáty jsem hovořil o tom, že se nyní bude hrát o nové rozložení sil v Evropě. Lze očekávat dost zásadní překreslení politické mapy v Evropském parlamentu. Logicky, s ohledem na naše liberální programové ukotvení, se nabízí ALDE (Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, pozn. red.). Součástí této frakce ale – pokud jde o českou politiku – je hnutí ANO Andreje Babiše. Ten ale v žádném případě doma nereprezentuje středovou liberální politiku. A to neříkám pouze s ohledem na to, s kým u nás vládne, ale také kvůli programu, který prosazuje.



Jinak řečeno, ALDE je možnost, avšak přítomnost hnutí ANO je pro nás jistý blok. V této souvislosti bych ale nevylučoval nějaké štěpení liberální frakce, protože se tam mohou dostat nové středově nebo liberálně orientované strany. Mohou to být jak čistě pirátské strany, třeba z Lucemburska nebo Slovinska, ale také jiné progresivní a moderní strany. Ze Slovenska, z Rumunska, ale i odjinud. Další možností by mohla být zelená frakce, která v evropském kontextu v žádném případě neztělesňuje levicovou, natož socialistickou politiku.

Pokud jde o naši strategii, kterou schválilo Celostátní fórum, máme tam napsáno, že chceme v rámci frakce být relevantní silou se silným hlasem. Pokud by tam tedy byly nějaké možnosti v rámci středového liberálního spektra, byla by to pro nás varianta, kterou bychom preferovali. Důležité v tomto ohledu také bude, jak dopadne Pirátská strana nejen v České republice, ale i v jiných zemích.



Je realistický vznik samostatné pirátské frakce?



Tak bylo by to pěkné. Těžko ale říct, kolik lidí z pirátských stran se tam dostane. My jsme v rámci Evropy nejúspěšnější pirátskou stranou.



Pojďme k vašemu sjezdovému projevu. Mimo jiné mě zaujala pasáž, ve které jste řekl, že musíte pracovat i na vytvoření potenciálních koaličních partnerů, kteří budou mít v čele poctivé a kompetentní politiky. Můžete to rozvést?



Je to věc, kterou děláme dlouhodobě. V politice se držíme určitého postupu, nejsme žádní maminčini mazánci. Chceme svým příkladem politický prostor kultivovat a ostatním politikům ukazovat, jak by to mohli dělat, pokud by to mysleli vážně. Zároveň ale víme, že není všechno shnilé ve státě Dánském. Vím prostě, a teď nemluvím o KSČM nebo SPD, že v demokratických stranách jsou politici, se kterými bychom mohli spolupracovat. Ve stranách, které jsou součástí demokratického spektra, jsou lidé důvěryhodní, i lidé nedůvěryhodní.

Rozhodně tam jsou ale lidé, kteří by třeba s ohledem na svou minulost neměli být nominování na pozice ministrů. Součástí každé naší strategie jsou v tomto ohledu konkrétní podmínky týkající se případné koaliční spolupráce. A pak záleží na těch stranách, zda řeknou, že je pro ně problém, pokud odmítáme lidi s korupční minulostí nebo takové, kteří nejsou prokazatelně kompetentní. A my jsme přesvědčení, že tento náš postup, kdy chceme vědět, že když si s někým podáváme ruku, tak že nám nelže, by mohl vést k nějaké kultivaci politiky u potenciálních partnerů.



Nepochybuji, že v těch stranách takoví lidé jsou. Třeba mají jiný pohled v otázce daní nebo zdravotnictví, možná jsou radikální ve věcech, jako je údajná volná ruka trhu, na čemž se nemusíme shodnout, ale zase si naopak umím představit, že najdeme shodu na zefektivnění státu, digitalizaci státní správě nebo principu solidarity, který si jako budoucí bohatý stát můžeme dovolit. Těch témat je ale více.



Volby nevyhrává ten, kdo získá největší počet hlasů, ale ten, kdo sestaví většinu. A vy jste řekl, že chcete ztělesňovat alternativu k hnutí ANO. Takže, pokud bych byl konkrétní: dokážete si představit společnou alianci s ODS, TOP 09 nebo s ČSSD?



Náš koaliční potenciál je veliký. Je však mylné si myslet, že vítězem voleb je strana s největším počtem hlasů. Pokud jde o tu otázku: Je to o lidech – nominantech. Nesouhlasím s tím, co řekl pro Českou televizi předseda sněmovny Radek Vondráček. Podle něj jsou personální otázky vždy věcí pouze těch jednotlivých stran. Není to tak, pokud máte s někým spolupracovat ve funkčním týmu, je to kolektivní odpovědnost a otázka všech, kdo v týmu bude. Prostě strany, se kterými dokážeme najít největší průnik, a my ho máme se Starosty, STAN je středová strana, třeba TOP 09 je naopak konzervativní. Navíc tam už příště nebude.

A pokud jde o ODS nebo ČSSD?



Záleží na tom, jaká bude za tři roky ČSSD. Záleží na tom, jaká bude ODS. Představa, že dominantní roli bude hrát v ODS Václav Klaus mladší, je pro nás stěží přijatelná. Oni se sice tváří, že je uvnitř ODS persona non grata. Ale není to tak. V rámci ODS jde o významného hráče. S někým jako on nepřipadá spolupráce na vládní úrovni v úvahu. Pokud by se ale personální podmínky řešili souběžně v rámci jednání, zcela jistě by našli nějaké konsensuálnější osoby. Je to ale zatím předčasné, nevíme, koho strany nominují, které z nich a s jakými lidmi se tam dostanou. A tedy s kým to budeme schopni případně poskládat.



A když už o tom mluvíme, byl bych rád, kdyby se sněmovna postavila čelem k našemu návrhu, který se týká změn přepočtu hlasů na mandát. To, že vítěz bere skoro vše způsobem, jak je to nyní nastavené, nesmírně pokřivuje volební výsledek po přepočtu hlasů na mandáty. Silné stávající systém posiluje, slabé oslabuje. Zastoupení vůle voličů totiž neodpovídá volebnímu výsledku. A to bychom měli změnit.