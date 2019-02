Lidovci do voleb spojují konzervativní pravici. Voličům slibují reformu EU

Žádná TOP 09 a STAN, ale menší regionální strany a hnutí. KDU-ČSL oznámila, že do květnových voleb do Evropského parlamentu nepůjde sama, ale v čele sjednocené konzervativní pravice. Zástupci některých subjektů, které lidovce podpořily, se objeví i na společné kandidátní listině. „Nabídneme pozitivní program,“ říká k tomu pro INFO.CZ předseda lidovců Pavěl Bělobrádek.

Lidovecká značka by měla zastřešit předvolební spojení s pěti menšími stranami. Najdeme mezi nimi SNK-ED, Korunu Českou, Nestraníky nebo Konzervativní stranu. „Jsme jediná proevropská konzervativní kandidátka,“ říká k tomu v rozhovoru pro INFO.CZ končící šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podporu spojené kandidátce přislíbilo dalších asi šedesát regionálních subjektů a hnutí.

Jak redakci sdělil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který s myšlenkou na spolupráci mezi konzervativními silami na pravici přišel, počty ještě nejsou definitivní. „Ke konci února bychom mohli mít až sto subjektů,“ uvedl a zdůraznil, že nepůjde o koalici, ale o podporu. „Lidovci budou střechou tohoto domu, který budou tvořit menší subjekty,“ vysvětlil.

Ještě na podzim se mluvilo o tom, že lidovci do voleb do Evropského parlamentu spojí síly s TOP 09 a také s hnutím Starostů a nezávislých (STAN), s nimiž šli do komunálních voleb v Praze. V Evropském parlamentu jsou navíc ve společné národní delegaci uvnitř frakce EPP (Evropská lidová strana). KDU-ČSL se ale rozhodla projektu nezúčastnit. Její europoslanci v čele s Pavlem Svobodou, Michaelou Šojdrovou a zmiňovaným Tomášem Zdechovským novinářům vysvětlovali, že i přesto, že jsou v jedné delegaci, často se v tématech, jako je například reforma EU nebo migrace, rozcházejí. „Od začátku jsme měli jiný projekt,“ říká k tomu Zdechovský.

Námluvy TOP 09 a STAN jsou navíc v plném proudu i bez lidovců. V pátek výkonný výbor „topky“ schválil podmínky spolupráce a samotná jednání by mohla odstartovat tento týden. Starostové se už dříve dohodli na spolupráci pro evropské volby se Stranou zelených a další desítkou regionálních subjektů a TOP 09 by toto spojení měla dále posílit, jak INFO.CZ před časem informovalo.

Spolupracovat chceme nejen v eurovolbách

Lidovci v čele konzervativní pravice budou cílit na voliče, kteří mají kladný vztah k EU, ale zároveň jsou nespokojení s jejím dnešním fungováním. „To nás od liberálních proevropských stran odlišuje,“ vysvětluje Zdechovský.

„Je logické, že při velké konkurenci liberálních proevropských stran od ČSSD, přes topku a STAN/SZ až po Piráty se snažíme koncentrovat konzervativní síly proti eurofobním stranám, i takovým tendencím v ODS,“ říká k tomu Bělobrádek a dodává, že seskupení stran nabídne v kampani před eurovolbami „pozitivní program“ a hesla ve stylu „pro lepší EU“ či „má-li EU chyby, odstraňme je a ne EU“.

Konzervativní pravice bude podle předsedy lidovců pokračovat v realistickém zamezování nelegální migraci a v posilování boje proti terorismu. „Navrhujeme zrušit pendlování Brusel-Štrasburk, dotáhnout střídání času, nebo odstranění dvojí kvality potravin,“ vyjmenovává další témata Bělobrádek. Mezi ně bude podle něj patřit také důraz na tradiční křesťanské hodnoty.

O společné kandidátce a programu chce KDU-ČSL detailněji informovat na začátku března. Už nyní je však jasné, že prvních sedm míst obsadí právě lidovci, a to v pořadí, jaké si schválili už dříve. Jedničkou tedy i nadále zůstane stávající europoslanec Pavel Svoboda, dvojkou bude další europoslanec Tomáš Zdechovský a třetí příčku má jejich kolegyně v Evropském parlamentu Michaela Šojdrová. Osmá příčka by měla patřit někdejší poslankyni za TOP 09 Nině Novákové, která bude reprezentovat Konzervativní stranu, Korunu Českou a Sdružení pro místní správu. 16. pozici podle zjištění redakce obsadí předseda SNK-ED Jiří Witzany.

Spolupráce mezi lidovci a regionálními stranami volbami do Evropského parlamentu neskončí. „Pokusíme spolupracovat i v krajských a senátních volbách příští rok,“ potvrdil INFO.CZ Pavel Bělobrádek.