Lídr Pirátů do eurovoleb: nejsme jen stranou městských liberálů

Lídr Pirátu pro volby do Evropského parlamentu Marcel Kolaja v rozhovoru pro INFO.CZ uvažuje o tom, do jaké frakce by mohli Piráti po volbách zamířit. Upozorňuje přitom, že budou usilovat o takovou pozici, která jim umožní efektivně prosazovat svůj program. Preferovat proto budou společný postup s ostatními pirátskými stranami. Pokud jde o volební kampaň, odmítá, že by byli pouze stranou pro městské liberály. „Ano, vyhráli jsme komunální volby v Praze, ale i jinde máme slušné voličské zázemí. Jsem přesvědčen, že podhoubí máme všude, a zcela jistě na něm budeme stavět,“ říká.

Je skoro jisté, že se do europarlamentu dostanete. Přemýšlíte už, do jaké frakce byste chtěli po volbách patřit?



Chceme si vybrat takovou frakci, která pro nás bude nejvýhodnější z pohledu prosazování našeho programu. Současně nepůjdeme do frakce, kde bychom byli v konfliktu s některými politickými subjekty, které se nacházejí na okrajích politického spektra. Typicky mám na mysli třeba nacionalistická uskupení.



Co třeba ALDE?



Je otázkou, zda frakce, které momentálně v Evropském parlamentu jsou, zůstanou po volbách totožné a jak budou vypadat. Takže ALDE je jedna z možností, další možností je zelená frakce. Ale jak říkám, nevíme, zda po volbách nevznikne nějaká nová frakce.

A co výbory? Sice je brzo, máte už ale představu, jaké výbory byste chtěli obsadit?



Hodně bude záležet na složení naší kandidátky a především na tom, kdo se do Evropského parlamentu nakonec dostane z ostatních pirátských stran. Každý z kandidátů má svoji specializaci. Osobně se budu zajímat o výbory IMCO (Výbor Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, pozn. redakce) a LIBE (Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pozn. red.).



Můžete být konkrétnější?



Optikou těchto výborů bych se chtěl věnovat záležitostem, které mi jsou nejbližší mému zájmu. Zrovna tak digitální agenda, informační agenda a vše, co s tím v dnešní technologicky pokročilé společnosti souvisí. Například občanská práva, ochrana spotřebitelů a mnoho dalšího.



Čeští Piráti jsou v tuto chvíli nejúspěšnější pirátskou stranou v Evropě. Jak vidíte šance svých kolegů v Evropě?



Předpokládáme, že nebudeme jediná Pirátská strana, která se dostane do Evropského parlamentu. Chtěli bychom být součástí jedné frakce. Šance mají kromě nás také Pirátské strany v Německu, Slovinsku nebo Lucembursku. Totéž platí také o Švédsku. Uvidíme, jak se vyvine kampaň, do voleb je ještě hodně času.

Pokud jde o volby v České republice, jaká témata chcete zdůrazňovat?



Určitě budeme akcentovat odbornost jednotlivých kandidátů. Potom budeme zcela jistě obecně akcentovat důležitost Evropské unie. Chceme voličům vysvětlovat, v čem je pro Evropany přínosná, chceme je pozitivně motivovat k účasti ve volbách a tím chceme legitimizovat Evropskou unii v jejich očích.



Jak se do kampaně promítne fakt, že jste v české politice opoziční formací, zatímco třeba hnutí ANO, vůči kterému se na sněmu vymezil váš předseda, je vládní stranou? Bude tam nějaký antibabišovský osten?



Asi bych to takto neřekl, slovo antibabišovský bych nepoužil. Nicméně se určitě budeme věnovat některým pochybením, které vláda dělá a dělat bude. Nelze pominout, jakým způsobem třeba hnutí ANO fungovalo v Evropském parlamentu v tomto končícím volebním období. Jejich klub se tam v podstatě rozpadl.



A nakonec: Česká republika je v eurovolbách jeden volební obvod. Vás lze v jistém ohledu označit za stranu městských liberálů. Jakým způsobem chcete oslovit lidi v regionech?



Hodně bude záležet na složení kandidátky. Osobně bych ale neřekl, že jsme pouze stranou městských liberálů. Ano, vyhráli jsme komunální volby v Praze, ale i jinde máme slušné voličské zázemí. Jsem přesvědčený, že podhoubí máme všude, a zcela jistě na něm budeme stavět.