Macron hraje o hodně. Le Penová je hrozbou pro EU, říká pro INFO.CZ francouzský analytik | info.cz

Situace před volbami ve Francii tak trochu připomíná stejný obrázek, který si pamatujeme z doby před dvěma lety. Tehdy se ve druhém kole prezidentské volby o přízeň voličů pral Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Dnes se tito dva politici, respektive řečeno jejich strany, perou o křesla v Evropském parlamentu. Je v tom možné vidět nějakou paralelu?

Určitě tu je velká paralela, protože tento obrázek, který popisujete, se skutečně opakuje. Macron se sám profiluje do role toho, kdo musí porazit Le Penovou, a platí to i naopak. Tito dva politici získali během kampaně obrovský náskok a mezera mezi nimi a dalšími kandidáty je ohromná. Bez nadsázky se dá říct, že je to duel.

Myslím si, že pro kampaň před eurovolbami to bylo trochu nešťastné, ale taková je realita. Nevím, jestli to hodnotit pozitivně, nebo negativně, ale ukázalo se, že kandidáti ostatních stran a jejich programy jsou pro voliče nezajímaví.

Znamená to tedy, že se Francie za ty dva roky, které uplynuly, nikam neposunula?

Francie si během sedmi měsíců procházela permanentní politickou krizí, kterou vyvolaly protesty žlutých vest. I přesto se ale toho mnoho nezměnilo. Kdysi hlavní politické strany se nevzpamatovaly a nevrátily se na scénu. Některé z nich nyní vedou kampaň, ve které chtějí vystavit žlutou nebo červenou kartu Macronovi, ale to je všechno. Nyní se navíc ukazuje, že podle některých průzkumů je dominantní stranou na francouzské politické scéně Národní sdružení Marine Le Penové.

Macron se bude snažit z voleb vyjít posílený, aby mohl řešit krizi se žlutými vestami. A řekněme si pravdu – to, že se tradiční pravici i levici nepodařilo sebrat síly, je přesně to, co Macron chce. On se neustále snaží pasovat do role, že on je jediný politik, který dokáže zatočit jak s extrémní pravicí, tak s extrémní levicí.

Dá se odhadnout, kdo evropské volby ve Francii vyhraje? Průzkumy jsou v tomto ohledu dost nejednoznačné, protože některé z nich vítězství přisuzují Macronovi, ale jiné Le Penové.

Odhadnout, kdo zvítězí, je v tomto případě obzvlášť těžké, protože rozdíl mezi nimi je zanedbatelný. Poslední průzkumy zatím nahrávají Le Penové, ale musíme samozřejmě počítat se statistickou chybou, takže to může dopadnout jakkoliv.

Zajímavé ale je, že před několika měsíci se popularita Macrona pohybovala kolem 21 % a Le Penové kolem 20 %. Nyní ale postupně vzrostla o dvě až tři procenta, což znamená, že obě strany posilují. Souvisí to také s tím, jak se vyvíjí popularita u ostatních mainstreamových stran, v první řadě u konzervativců, socialistů a zelených.

Vítěze si tedy opravdu netipnete?

Z průzkumů lze vyčíst také to, že ve Francii je stále vyšší počet lidí, kteří jsou ochotni změnit své rozhodnutí a volit Macrona. U Le Penové to neplatí. Takže technicky vzato, Macron má větší potenciál a má ještě pořád kde brát. Takže pokud byste mě vážně donutila si tipnout, tak bych řekl, že o něco větším favoritem je Macron. Bude ale samozřejmě také záležet na volební účasti.

Podle čeho se budou Francouzi ve volbách rozmýšlet?

Francouzští voliči budou v těchto volbách volit strany. Ve Francii platí, že pokud jste dlouhodobým voličem například Macronovy strany En Marche, tak budete volit tuto partaj. Pokud jste dříve podporovali Le Penovou, tak budete na 99 % volit její stranu i nyní. To je hlavní determinanta, která ve Francii určuje volební chování. Vítězem eurovoleb bude tedy ten, kdo dokáže více zmobilizovat své voliče a kdo navíc k sobě přiláká voliče centristů, levice a pravice.

U zatím nerozhodnutých voličů bude velkou roli hrát ekonomika. To je ve Francii pořád důvod, který dokáže přimět lidi jít volit. Pro určitou skupinu voličů je důležitá také klimatická politika, a proto podpoří tu stranu, která ji bude dostatečně akcentovat. To je mimochodem důvod, proč si jako téma vzal i Macron. Dalším tématem, které lidi zajímá, je otázka imigrace a národní identity.

Macron by se rád stal hybatelem sil v novém Evropském parlamentu. Už dříve přišel s programem Renaissance a přesvědčuje další evropské strany, aby spolu s ním založily novou politickou frakci. Ta by mohla vyrůst na základech stávající frakce evropských liberálů (ALDE), ale i mimo ni, to se uvidí po volbách. Jaké jsou jeho šance?

Realita je taková, že Macron Francouzům během kampaně nevyprávěl o tom, že by chtěl být hybatelem sil v Evropském parlamentu. Role, jakou centristé budou mít po volbách nebo například také to, jakou mají šanci uspět na post šéfa Evropské komise, nebylo téma, které by Macron otevíral před domácím publikem. Mluvil o tom v zahraničí, naposledy s belgickým Le Soir. Doma zdůrazňuje domácí témata.

Ale máte pravdu v tom, že hybatelem sil v novém Evropském parlamentu být chce. Chce být někým, kdo bude moct říkat, že Francie je opravdu vlivná a dokáže mluvit do globálních témat. Budoucí ALDE, ať už bude mít tato centristická skupina jakoukoliv podobu, bude určitě tím, kdo bude mít jedno z hlavních slov. Pokud se jím podaří získat dostatek poslanců, tak to posune Macrona do velmi výhodné vyjednávací pozice, třeba o tom, zda se budoucím předsedou Evropské komise stane Michel Barnier (bývalý francouzský politik, dnes hlavní vyjednavač Komise o brexitu, o kterém se v bruselských kuloárech mluví jako o možném adeptovi na nejvyšší post v této instituci; pozn. red.).

V současné frakci ALDE zasedají poslanci zvolení za české hnutí ANO. Jak se budou české strany cítit v nové frakci, pokud v ní bude mít hlavní slovo Macron a jeho En Marche? Kromě ANO se to může týkat i nového hnutí Pavla Teličky, pokud se dostane do Evropského parlamentu.

Velká jízda Farage i řež nizozemských populistů. Co předpovídají průzkumy v zemích EU?

Zaznamenal jsem, že v Česku se spekuluje o tom, zda ANO bude členem nového ALDE. Psala to česká média, která poukazovala na to, že ANO nebylo pozváno na důležité jednání o nové frakci, zatímco Hlas Pavla Teličky ano. Mluví se také o tom, že v nové frakci budou Piráti.

Ti ale také nebyli pozváni jednání do Štrasburku, které zmiňujete…

Ano, to je pravda. Piráti totiž zatím jasně neřekli, v jaké frakci chtějí sedět. Abych ale odpověděl na to, co jste se ptala, protože tohle jsou skutečně jen spekulace. Myslím, že spolupráce bude možná, protože zejména mezi Babišem a Macronem určitě existují témata, která je spojují. Je to například to, že se zajímají o ekonomiku a protekcionismus a určitě najdou společnou řeč v tom, kam až se nesmí zajít. Jejich osobní vztahy také nejsou špatné, naopak, minimálně na začátku byly slibné. Vzpomeňte si na rozhovor s Macronem pro francouzská rádia, v nichž se za Babiše postavil a říkal, že není populista. Ale jak říkám, musíme si počkat na volební výsledky.

Marine Le Penová slavila úspěch, když se v roce 2017 dostala do finále prezidentské volby ve Francii. Poté se ale zdálo, že její popularita klesá. V parlamentních volbách byla sice zvolena do francouzského Národního shromáždění, ale její strana dopadla hůř, než se očekávalo. Čím to je, že se opět dokázala postavit na nohy?

Je to jednoduché, ve Francii je hlavní mluvčí opozice. Ostatní strany oslabily a nejsou slyšet. Stojí za ní skalní jádro voličů, které podle posledních průzkumů dosahuje kolem 20 %. Navíc těží i z protestů žlutých vest, které jí daly do rukou munici, aby mohla říkat, co je ve Francii špatně a co prezident Macron udělat špatně.

Co bude její zvolení znamenat pro EU? Je pro unii nebezpečím?

Rozhodně je, a to i přesto, že ona sama se do Evropského parlamentu nedostane, protože kandiduje na jednom z posledních míst kandidátky, protože její priorita je zůstat poslankyní Národního shromáždění. Marine Le Penová a její strana vyhrála volby do Evropského parlamentu už v roce 2014 a pokud se podíváme na to, co se jí a její straně povedlo, tak absolutně nic. Zvládli se akorát rozdělit na několik stran a neměli žádný reálný vliv, a to i proto, že euroskeptické strany se v Evropském parlamentu nedokázaly spojit a spolupracovat. Takže je třeba říct, že ano, Marine Le Penová je ohrožením pro EU, ale reálně půjde o to, jaký dokáže mít vliv.