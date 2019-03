Macron si vybral lídryni do eurovoleb. Jeho hnutí by měla vést lékařka z elitní pařížské rodiny

Francouzský prezident Emmanuel Macron vnímá blížící se evropské volby jako důležitý střet mezi populisty a nacionalisty na straně jedné se stoupenci hlubší integrace na straně druhé. Kdo do tohoto souboje o budoucí podobu Evropské unie Macronovo hnutí Republika vpřed! povede, nebylo dlouho jasné. Odpověď přineslo až poslední vydání nedělníku Journal du dimanche – do čela kandidátky macronovců by se podle něj měla postavit ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová.