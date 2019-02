Macron si zadělává na další problémy. K nápadu o referendu jsou skeptičtí i jeho příznivci

Lidové hlasování jako odpověď na krizi okolo hnutí žlutých vest by mohlo odvést pozornost od evropských voleb, ale i poškodit prezidenta Emmanuela Macrona. Zatímco opozice už volá po jeho rezignaci, Macronovi spojenci zdůrazňují klíčový význam voleb do Evropského parlamentu.

Zastíní evropské volby ve Francii prezidentem vypsané referendum? Tuto otázku si pokládají nejen novináři a politologové, ale i spojenci Emmanuela Macrona. Proti jeho nápadu spojit lidové hlasování s volbami do Evropského parlamentu se vyjadřují i někteří vlivní členové vlády.

Argumentují především důležitostí letošních evropských voleb, v nichž se očekává velký zisk nacionalistických a euroskeptických stran: „To, co je v Evropě v sázce, je dostatečně silné… Referendum je něco jiného, to je národní záležitost. Nemyslím, že by se to mělo míchat… není to žádoucí,“ prohlásil na rádiu France Inter šéf francouzské diplomacie Jean-Yves Le Drian.

Evropské volby v pozadí

Podobně se vyjádřila i ministryně pro Evropu Nathalie Loiseauová, podle níž je potřeba především „mluvit o Evropě“ a jejích problémech a naopak „je příliš brzy na to mluvit o referendu“. Fakt, že Evropská unie se nachází v klíčové chvíli své historie, zdůraznil i bývalý premiér a starosta Bordeaux Alain Juppé, jenž patří i po odchodu od Republikánů k těžkým váhám francouzské politiky.

Juppé v rozhovoru pro rádio Europe 1 řekl, že jako gaullista nemůže být proti referendu jako nástroji, který dává slovo voličům, zároveň ale varoval před tím, aby lidové hlasování neodsunulo do pozadí důležité evropské volby.

O Juppém se přitom spekulovalo jako o možném volebním lídrovi Macronova hnutí do evropských voleb. Prezident totiž nevyloučil, že by kandidátku prezidentské strany Republika vpřed! mohla vést i osobnost zvenčí, a mluví se i o tom, že by proti mladým lídrům kandidátek opozičních partají měl stanout zkušený politik.

Volby do Evropského parlamentuautor: Info.cz

Referendum by bezpochyby přivedlo k volebním urnám víc voličů než jen samotné evropské volby. Francouzský politolog Martin Michelot z organizace Europeum ale Info.cz řekl, že by větší volební účast neměla přinést více hlasů protestním stranám.

O čem se bude hlasovat?

Předmětem spekulací je také téma referenda. Na co se může prezident zeptat, upřesňují ústavní články 11 a 89. Důležité je, že se prezident může občanů zeptat na konkrétní zákon navržený vládou: „Nemůžeme mít referendum o nějaké myšlence,“ řekl serveru Huffington Post ústavní právník Jean-Philippe Derosier. Pokud by se tak Macron například občanů zeptal, zda jsou pro snížení počtu zákonodárců – právě o této otázce se nejvíc spekuluje – musel by i upřesnit o kolik.

Možností má v tomto směru hodně – média spekulují i o možné změně volebního systému na proporční, nebo o uznání takzvaných bílých volebních lístků. Ve Velké veřejné debatě, kterou chtěl Macron odpovědět na požadavky hnutí žlutých vest, se mluví i o ekologických a daňových reformách, i na ně by se teoreticky mohl občanů zeptat.

„Myslím, že vypsání referenda je dobrý nápad, Macron může dát hlasovat o návrzích, které vzejdou z Velké veřejné debaty. Do popředí může navíc prosadit věci, které by mu současné politické klima nedovolilo,“ domnívá se Michelot.

I on vidí jako velice pravděpodobné, že se v referendu objeví více než jedna otázka, a to především otázky ekonomické. „Nemyslím ale, že by se Macron vrátil k tématu opětného zavedení ISF (milionářské daně, pozn. red.), což je jedním z hlavních požadavků žlutých vest,“ odhaduje politolog. Spíše bude podle něj chtít Macron měnit volební systém nebo nabídne snížení počtu poslanců a senátorů.

Referenda, která končila demisemi lídrů

Evropští politici nicméně v posledních letech s důležitými referendy příliš dobrou zkušenost neudělali, ať už to byl britský premiér David Cameron s brexitem, nebo v Itálií Matteo Renzi. Obě hlasování dopadla opačně, než si premiéři přáli, a nakonec skončila jejich rezignací.

„Velké nebezpečí“ referenda už šéfovi Elysejského paláce připomněl vůdce opozičních Republikánů Laurent Wauquiez a jeden z jeho poslanců dokonce vyzval prezidenta k demisi, pokud by referendum prohrál.

Po neúspěchu referenda o evropské ústavě v roce 2005 se přitom nikdo z francouzských prezidentů k vypsání lidového hlasování neodvážil. Z devíti referend, která Francie od roku 1958 zažila, vypsal hned čtyři Charles de Gaulle – sloužily mu k rozhodování o klíčových otázkách, jako byl další osud Alžírska, tak i posílení vlastní legitimity (zavedení přímých prezidentských voleb nebo modernizace Senátu).

Server Franceinfo upozornil i na případnou finanční náročnost takového hlasování. Poslední referendum o evropské ústavě vyšlo Francouze na 130 milionů eur, z čehož tvořily náklady na tisk 114 milionů eur. Pokud by se nyní náklady na tisk zdvojnásobily, staly by se volby spolu s referendem 26. května nejdražšími ve francouzské historii.

Vláda sice už v roce 2016 plánovala zavedení elektronického hlasování, to ale parlament odmítl s tím, že by část voličů nemohla hlasovat kvůli chybějícímu pokrytí internetem.

Nejen o Evropě se bude hlasovat i v dalších státech

Pokud by se ve Francii 26. května hlasovalo i o jiných tématech než složení Evropského parlamentu, nebyla by v tom nicméně Francie sama.

Jiné volby – ať už komunální, regionální, parlamentní či prezidentské – se totiž uskuteční i v dalších členských státech EU. Ve Španělsku se bude hlasovat o složení radnic i regionálních vládách, Belgičané si zvolí nové zákonodárce, Litevci hlavu státu a Irové v referendu rozhodnou, zda k rozvodu stačí žít odděleně dva roky místo současných čtyř.