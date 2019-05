Macron v první linii a trojský kůň Kremlu: Divoký závěr předvolební kampaně ve Francii | info.cz

Do zahájení evropských voleb zbývají už jen desítky hodin a volební kampaň ve Francii se vyostřuje. Zatímco opozice prezentuje hlasování jako referendum o prezidentovi Emmanuelu Macronovi, macronovci varují před nacionalisty a spojenci Kremlu, kteří chtějí zničit Evropu.

Pondělním rozhovorem pro několik regionálních deníků se do kampaně plně vložil i samotný Macron. „Nemůžu být divákem, ale aktérem těchto evropských voleb, které jsou nejdůležitější od roku 1979, protože unie čelí existenčnímu riziku,“ prohlásil s tím, že sice není šéfem strany, nese ale „historickou zodpovědnost“.

Přímé zapojení prezidenta do kampaně – podle některých kritiků tak hlava státu opouští svoji roli – ale Francie zažila už v minulosti. V roce 2009 se podobně hlasitě angažoval i Nicolas Sarkozy. Kromě samotného prezidenta vede v posledních dnech kampaň i 15 ministrů včetně premiéra Édouarda Philippa. Volby do Evropského parlamentu, které v některých zemích trpí mizivou účastí, slibují ve Francii opakování duelu z druhého kola prezidentských voleb v květnu 2017.

„Je to na zvracení“

V posledních průzkumech se na první místo vyšvihlo nacionalistické Národní sdružení Marine Le Penové, které se během posledních měsíců pravidelně střídá v čele s Macronovým hnutím Republika vpřed!. Právě na lepenovce proto Macron zaměřil svoji kritiku. Připomněl, že evropské volby v roce 2017 vyhráli právě oni, tehdy ještě pod názvem Národní fronta: „Uspěli na evropské úrovni? Hlasovali proti všemu, co je ve francouzském zájmu. Jejich projekt oslabuje Francii a rozděluje Evropu,“ argumentoval.

Hlavní událostí posledních 48 hodin se ale stala přítomnost Steva Bannona v Paříži. Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa a ideolog snažící se o spojení evropské krajní pravice před volbami přijel do Francie podpořit lepenovce. „To je zásah do volební suverenity…na zvracení,“ napsal na Twitter Stéphane Séjourné, ředitel kampaně macronovců a také jeden z předních kandidátů na europoslanecké křeslo.

Tranquillement Steve Bannon pose ses valises à paris dans sa suite du Bristol à 2500 euros la nuit pour faire gagner ⁦Le Pen⁩ ! C’est une atteinte à la souveraineté de l’élection dans la ligne droite de la stratégie des nationalistes ... à vomir https://t.co/LlP7pTjijQ — Stephane Sejourne (@steph_sejourne) 18. května 2019

Šéfka strany Le Penová nejdříve tvrdila, že se o Bannonově návštěvě dozvěděla až z tisku, brzy se ale ukázalo, že populistického guru navštívili v hotelu Bristol, kde sídlí, dva vysocí představitelé Národního sdružení.

Macronovci toho vzápětí využili k útoku – volba Národního sdružení je jako dát hlas trojskému koni Kremlu a cizím zájmům, jejichž cílem je zničení Evropy. Návštěva lobbisty Bannona do tohoto obrazu přesně zapadá. Sám Bannon v televizním rozhovoru tvrdil, že přijel jen jako pozorovatel a že Národní sdružení jeho pomoc nepotřebuje.

Smířlivěji se k návštěvě Bannona staví opoziční Republikáni. Přijet do Paříže a setkávat se s politiky z Národního sdružení pokládají za jeho právo, něco jiného by ale bylo, kdyby svým spojencům například financoval kampaň. „Nemyslím, že je nějakým tajemným poradcem nebo guru, je ale zjevné, že je víc než jen pozorovatelem,“ spekulovala v televizi BFM poslankyně Constance Le Gripová.

Lídři se hádali o Orbána

Ostré výměny názorů padaly i v pondělní televizní debatě, kde se střetli lídři hlavních kandidujících stran. Jedním z hlavních témat nakonec nebyly Macronovy reformy Evropské unie, ale spíše vztah Republikánů k maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. Jednička vládní kandidátky Nathalie Loiseauová prohlásila, že se nikdy nestane členkou stejné poslanecké frakce, pokud v ní bude sedět i maďarský Fidesz.

Orbána se ale zastal republikánský lídr Francois-Xavier Bellamy: „Snahou o vyloučení Orbána ho tlačíte do rukou Salvinimu (italský ministr vnitra a vůdce krajně pravicové Ligy, pozn. red.),“ kontroval. Maďarského premiéra se částečně zastal i v debatě o plakátové kampani před volbami. Fidesz v ní nevybíravě útočil na šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, jenž je členem stejné poslanecké skupiny jako Orbán.

„Nejsem si jistá, jestli jste byl v Maďarsku, ale kampaň proti Georgi Sorosovi je nenávistná a mluví o něm jako o židovském kosmopolitovi, který by měl být zastřelen,“ prohlásila Loiseauová, podle níž Orbán „pošpiňuje a ničí evropské hodnoty“.

Kromě Sorose a Orbána se ale v kampani objevilo krátce i jméno Vincenta Lamberta, tetraplegika přežívajícího po nehodě na motorce už přes deset let ve vegetativním stavu. Soud před časem rozhodl o tom, že ho mají lékaři v pondělí 20. května odpojit od přístrojů, silně věřící rodiče muže s tím ale nesouhlasí. Bellamy proto v pondělí vyzval Macrona, aby do případu zasáhl.

Vyměnit premiéra se Macron nechystá

„Prezident republiky se nebude stavět proti rozhodnutím justice, může jen dát milost odsouzenému, což je velmi odlišné od toho, co žádají rodiče Vincenta Lamberta… nejsem ani soudce, ani lékař, a nemám tedy co říct k této aféře,“ odpověděla Bellamymu Loiseauová.

Ve Francii se už také spekuluje o tom, co by vítězství nacionalistů znamenalo pro Macrona. Často zmiňovanou variantou je výměna premiéra Philippa, to ale prezident v pondělním rozhovoru odmítl s tím, že šéf vlády má nadále jeho plnou důvěru.