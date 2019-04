Máme poslední šanci zreformovat EU, jinak odejdeme bez placení, říká lídr kandidátky Svobodných | info.cz

Svobodné do květnových voleb do evropského parlamentu povede Vít Jedlička, který se proslavil hlavně jako zakladatel a prezident mezinárodně doposud nikým neuznávaného mikrostátu Liberland. Na tiskové konferenci v Prague Business Clubu spolu s předsedou svobodných Tomášem Pajonkem a předsedou strany Radostné Česko Boleslavem Buzkem odstartoval Jedlička předvolební kampaň. V rozhovoru pro INFO.CZ následně objasnil, proč kandiduje a jaké jsou jeho cíle.

Ač jste lídrem kandidátky zaštítěné Svobodnými, nejste členem strany; předseda Svobodných Tomáš Pajonk je přitom až na druhém místě. Co vedlo k tomuto rozhodnutí?

Předně bych připomněl, že jsem byl jedním ze zakládajících členů Svobodných a myšlenkově dosud razím stejnou filozofii jako oni. Jen tím členem už jako prezident Liberlandu nejsem. Dohoda na podobě kandidátky probíhala jak s Tomášem Pajonkem, tak s předsedou Radostného Česka Boleslavem Buzkem, který je na kandidátce na třetím místě. Sám Tomáš Pajonk říká, že není předsedou, který by utíkal do Bruselu a nutně potřeboval sbírat funkce.

Vnímáte členství ve Svobodných jako jistý střet zájmů s vaší funkcí prezidenta Liberlandu. Nevnímal byste tak i případný zisk mandátu europoslance?

Jistě by to pro mě znamenalo jistá omezení, ale zároveň by to přineslo spoustu plusů, ať už se bavíme o možnosti přístupu k europarlamentnímu aparátu, posílení diplomatické pozice nebo i zisk poslanecké imunity. Fakt, že jsem prezidentem Liberlandu by mi naopak nebránil v tom, abych v europarlamentu pracoval naplno a hájil zájmy občanů České republiky a Evropy jako takové.

Svobodní během uplynulého volebního období vystřídali dva europoslance, jak hodnotíte jejich působení?

Petr Mach uměl dobře využít mediální prostor, který mu funkce poskytovala. Záznamy jeho proslovů mají na internetu statisíce shlédnutí. Navíc uměl velmi dobře navazovat spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají na vývoj EU podobný pohled jako Svobodní. Jiří Payne pak úspěšně založil platformu Alternativa pro Evropu. Věřím, že jejich práce se u voličů zúročí a že v ní budu moci pokračovat.

Čím byste se od nich chtěl jako europoslanec odlišit?

Chtěl bych z okruhu svých podporovatelů vytvořit jakýsi poradní sbor, kde by podle míry toho, jak moc kandidaturu podpořili, měli určitou váhu hlasu při rozhodování o mé činnosti europoslance a to jak na moje vlastní rozhodování a hlasování, tak na rozdělení platu europoslance. Přiznám se, že v současné chvíli já osobně považuji příjem peněz od EU spíše za přítěž a tak bych považoval za vhodné spíše je investovat tam, kde pomohou k podpoře a posilování svobody.

Jak si takovéto spolurozhodování onoho poradního sboru o vlastní činnosti představujete? Proč by bylo podle vás dobré ho zavádět?

Zabýváme se vytvářením autonomních decentralizovaných organizací pracujících na principu blockchainu, podobné principy uplatňujeme i v Liberlandu. Pro činnost europoslance by to mělo hned několik výhod. Jeho rozhodování by bylo maximálně transparentní a byl by v těsném kontaktu s těmi, kdo mu pomohli ke zvolení. Bylo by vidět, kdy hlasoval jinak, než jaké bylo stanovisko poradního sboru a mohl by se tak tento konkrétní rozpor řešit.

S jakou hlavní ideou jdete do voleb?

Evropská unie se nutně musí zreformovat. A to skutečně zreformovat, ne jen o reformaci mluvit a přitom sedět roky v europarlamentu a hlasovat pro věci, které pak kritizuji nebo se vůči EU navenek vymezovat a přitom z ní čerpat enormní částky. Musíme podniknout konkrétní kroky, které k této reformě fungování EU povedou, jinak pro nás členství nemá smysl. Chceme zrušit povinnost přijmout euro, zastavit centralizaci imigrační a azylové politiky, zásadně snížit množství byrokracie a nákladů na ni, vrátit členským zemím právo veta v klíčových integračních otázkách a změnit hlasovací řád pléna europarlamentu, kde jednotliví poslanci často ani netuší, o čem hlasují.

Volebním heslem vaší kampaně je „Odejdeme bez placení“, jsou tedy Svobodní pro vystoupení Česka z EU?

Myšlenka nějakého okamžitého czexitu není na pořadu dne. Skutečně se domnívám, že pokusit se změnit fungování Evropské unie má nejen pro nás jako pro Česko smysl. Pakliže ale k oněm zásadním změnám nedojde, pak se v roce 2024 staneme čistými plátci do evropského rozpočtu a pak ano, jsem pro to, abychom odešli bez placení. Alternativou ke členství v EU je členství v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA) po vzoru Švýcarska, Norska nebo Islandu. Už v 90. letech byla ze strany členských států vůle, aby Česko rozšířilo jejich řady. I dnes jsou přístupu nových členů nakloněni.

Kolik jste se rozhodli investovat do kampaně?

Kampaň Svobodných by se měla vejít do tří milionů korun, z toho 350 tisíc bychom chtěli od podporovatelů vybrat na HitHitu. Odměnou podporovatelům touto crowdfundingovou cestou by byla například možnost navštívit ayahuascovou seanci v Liberlandu, nebo možnost proletět se letadlem Cirrus SR 20 pilotovaným Boleslavem Buzkem, ve kterém jsme natočili předvolební klip, v němž vysypeme účtenky z EET na Čapí hnízdo.

Volební klip se nese v odlehčeném duchu, myslíte si, že je to něco, co současné politice chybí?

Do určité míry ano. Mnoho politiků se bere příliš vážně a přitom schopnost umět i složitá témata s určitým inteligentním nadhledem je podle mě důležité. Ostatně i založení Liberlandu považovalo zpočátku mnoho lidí jen za jakousi krátkodobou recesi a teď máme 500 tisíc občanů a probíhají diplomatická jednání s představiteli více než stovky zemí. Za kampaní Svobodných stojí guru politického marketingu Jakub Horák, který nám pomáhá pro bono. Velmi si toho od něj vážím a i skutečnost, že právě on spolupracuje na kampani s myšlenkou nutnosti změnit fungování EU, mě utvrzuje v tom, že stát se lídrem kandidátky Svobodných byl dobrý nápad.