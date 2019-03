Mediální magnát, politik v exilu a sexsymbol. Kdo všechno kandiduje do europarlamentu?

Zatím poslední veřejnosti známá osobnost, která ohlásila svou kandidaturu do květnových voleb do Evropského parlamentu, byl katalánský expremiér Carles Puigdemont. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby separatistický politik nenechal v roce 2017 uspořádat referendum o nezávislosti Katalánska a poté neutekl do Belgie, kde se před španělskými úřady ukrývá dodnes. Puigdemont se nyní chce do Španělska vrátit a jako jízdenka na cestu zpět mu má posloužit mandát europoslance.

Před několika dny o tom hovořil v katalánském rozhlasu RAC 1, kde uvedl, že jako europoslanec získá imunitu, a španělská policie ho kvůli tomu nebude moct zatknout.

Jenže jak okamžitě po jeho oznámení upozornila právě španělská policie, Puigdemontův plán má trhliny. Separatistický politik se domnívá, že europoslancem se stane v momentě, kdy ho voliči zvolí, avšak podle španělských médií zapomíná, že se tak stane až poté, co ho oficiálně potvrdí ústřední volební komise. A to se nestane dříve, dokud zvolený politik nesloží přísahu na ústavu před španělskou volební komisí. Jak uvedl deník El Periódico, nic podobného v žádné jiné zemi EU neexistuje.

Puigdemont má ale i na toto odpověď. Jeho právníci tvrdí, že ve španělské legislativě není ani písmenko o tom, že by zvolený politik musel přísahu složit osobně. Agentura EFE ale s odvoláním na své zdroje uvedla, že Puigdemont nemůže počítat s tím, že by ho bez toho komise zařadila na seznam zvolených europoslanců. Puigdemont je připravený obrátit se na Soudní dvůr EU.

A vypadá to, že ve Španělsku coby separatistický politik nebude kandidovat sám. Podle tamních médií se k tomu chystá také Oriol Junqueras, který ale na rozdíl od Puigdemonta ze země neutekl, ale sedí od listopadu 2017 ve vazbě. V únoru s ním a dalšími 11 katalánskými politiky začal v Madridu soud. Junquearasovi hrozí až 25 let odnětí svobody za vzpouru.

S Berlusconim na obranu Evropy

Kandidaturu do voleb do Evropského parlamentu oznámil také mediální magnát, podnikatel a bývalý italský premiér Silvio Berlusconi. Kontroverzní politik své rozhodnutí ze začátku letošního roku vysvětlil obavami z „ovládnutí Evropy čínským impériem, jehož přesvědčení a hodnoty jsou protichůdné k těm našim“.

„Myslím, že se svými znalostmi, zkušenostmi a schopností přesvědčovat mohu sehrát důležitou roli v tom, aby evropští občané pochopili hrozbu, že se mohou vzdálit západním hodnotám,“ uvedl kontroverzní dvaaosmdesátiletý politik.

Berlusconi byl v roce 2013 pravomocně odsouzen za daňové úniky ke čtyřem letům odnětí svobody a šestiletému zákazu výkonu veřejných funkcí. Trest mu ale na pouhý rok zkrátila amnestie. Berlusconi navíc uspěl s žádostí, aby trest mohl odsloužit vykonáním veřejně prospěšných prací. Docházel také jedenkrát v týdnů na čtyři hodiny do domova důchodců v blízkosti Milána.

Kritik Berlína kandiduje za Německo

Do Evropského parlamentu se chce dostat také kritik německé politiky vůči Řecku bývalý řecký ministr financí Janis Varoufakis. Jeho jméno ale nefiguruje na kandidátní listině jeho hnutí v Řecku, které se jmenuje Demokracie v Evropě 2025 (DiEm25), ale v Německu.

„Přijímám nominaci, protože symbolizuje nadnárodní přístupy, které v Evropě potřebujeme,“ prohlásil na tiskové konferenci v Berlíně loni v listopadu ekonom a bývalý ministr financí ve vládě Alexise Tsiprase.

Varoufakis letos v lednu v Evropském parlamentu ve Štrasburku prohlásil, že hnutí má silný program a má šance uspět. „Náš program se jmenuje New Deal for Europe a jsem na něho pyšní,“ řekl redakci INFO.CZ a dalším novinářům při improvizované tiskové konferenci v budově europarlamentu. „Evropa potřebuje alternativu ke strukturám, které selhaly, a také k fašistickým, xenofobním stranám, které z tohoto selhání těží,“ dodal.

Jak už dříve INFO.CZ informovalo, o Varoufakisovi se psalo zejména v době největší krize eurozóny. Tehdy mezinárodní věřitelé včetně Evropské komise tlačili na zadlužené Řecko, aby přijímalo úsporná opatření. Varoufakis kvůli záchrannému plánu v roce 2015 odstoupil.

V této souvislosti se často připomíná jeho výrok, že úsporný program, se kterým Řecko souhlasilo výměnou za záchranné půjčky, je jako Versailleská smlouva. To je jedna z mírových smluv, která byla podepsaná na konci první světové války a za viníka války označila tehdejší Německou říši. Německu také vyměřila válečné reparace.

Varoufakis také často vstupoval do ostrých sporů s tehdejším německým ministrem financí Wolfgangen Schäublem, kterého považoval za strůjce politiky úspor.

Do europarlamentu za práva zvířat

Na začátku roku se psalo ještě o jedné známé osobnosti, která měla ambice dostat se do lavic Evropského parlamentu. Měla jí být bývalá francouzská herečka, kterou mnozí považují za sex symbol 50. a 60. let, Brigitte Bardotová.

Bardotová měla údajně prohlásit, že bude do Evropského parlamentu kandidovat za francouzskou stranu, která bojuje za práva zvířat. Čtyřiaosmdesátiletá herečka ale téměř vzápětí zprávu dementovala s tím, že média její slova zkreslila.

Bardotová, která je známá také jako aktivistka a hlasitá ochránkyně práv zvířat, v roce 2012 podpořila nacionalistickou a krajně pravicovou Národní frontu Marine Le Penové. V současné době vystoupila na podporu tzv. žlutých vest, které od listopadu organizují ve Francii protestní demonstrace proti stávající vládě prezidenta Emmanuela Macrona.