Mocná komisařka pošilhává po Junckerově křesle. Zastavit ji může Macron a domácí trable | info.cz

Margrethe Vestagerová, která je považovaná za jednoho z nejvlivnějších členů Evropské komise Jean-Claude Junckera, dlouho přemýšlela, jestli se zapojí do týmu lídrů evropských liberálů (ALDE) pro volby do Evropského parlamentu. Nakonec se rozhodla na post, který ji může vynést do úplně nejvyšších pater bruselské politiky, kývnout. Pád ale může přijít brzy. Vestagerová se už netěší podpoře francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a nemá ani jisté, zda ji vůbec do příští Evropské komise nominuje vlastní vláda v Dánsku.