„Musíme u Čechů vzbudit emoce.“ Niedermayer spustil nový web o EU, do EP chce znovu za TOP 09

Český europoslanec Luděk Niedermayer bude znovu kandidovat do Evropského parlamentu a s největší pravděpodobností to bude na kandidátní listině TOP 09, za kterou byl do této instituce zvolen už v roce 2014. „Nedovedu si představit, že bych kandidoval za někoho jiného,“ popřel spekulace, že by do volebního klání šel v barvách jiných, například teprve vznikajících stran či hnutí. Niedermayer a jeho tým dnes spustil webové stránky, kterými chce Čechy vyprovokovat k tomu, aby více přemýšleli o své sounáležitosti s Evropou.

„Fragmentace politické scény je špatná věc,“ řekl na dnešním setkání s českými novináři europoslanec Luděk Niedermayer (zvolený za TOP 09, EPP). Potvrdil, že v blížících se volbách do Evropského parlamentu, které v ČR proběhnou 23. a 24. května, bude znovu kandidovat, a to s největší pravděpodobností na kandidátce TOP 09. „Nedovedu si představit, že bych kandidoval za někoho jiného,“ uvedl na přímý dotaz, zda neuvažuje o kandidatuře za jiný politický subjekt.

Niedermayer uvedl, že „topka“ v tyto dny finišuje přípravu kandidátky a do finále se blíží také předvolební námluvy se STAN. „To, jak tato jednání se STAN, dopadnou, bude pro mne také zásadní moment,“ uvedl europoslanec.

Niedemayer by v takovém případě šel do voleb pravděpodobně na třetí pozici. Je totiž veřejným tajemstvím, že o první příčku usiluje šéf TOP 09 a také stávající europoslanec Jiří Pospíšil. Pokud by spojenectví se STAN vyšlo, strany by kandidátku sestavovaly společně, a to zřejmě podle zipové, tedy střídavé metody. Dvojkou by tak zřejmě byl „jednička“ Starostů a nezávislých pro volby do EP Stanislav Polčák.

Musíme u Čechů vzbudit emoce

Niedermayerův tým dnes také spustil webové stránky Má Evropa.cz, které podle slov jejich tvůrců mají být „blogem o každém z nás, kdo chce být Evropanem a nestydí se to říct nahlas.“

„Chceme v lidech vyvolat emoci spojenou s Evropou,“ říká k tomu Niedermayer a trvá na tom, že nejde o politický projekt. „Chceme cílit na občanskou společnost bez politického zaměření a jsme otevření i příspěvkům od politiků z jiných stran,“ pokračuje.

Myšlenka založit web pro Evropany, a vytvořit tím určitou komunitu, vznikl údajně již před rokem a od té doby se na projektu pracovalo. Zapojit do něj by se postupně měly významné a známé osobnosti ČR. Už nyní je na stránkách ke shlédnutí příběh čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga či scénáristy a herce Zdeňka Svěráka. V brzké době přibude povídání youtubera Kovyho či herečky Evy Holubové.