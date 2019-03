Námluvy evropských liberálů s Macronem mají trhliny. Můžou za to sponzoři

Konkrétně jde o společnost Monsanto, která glyfosát vyrábí. Diskuse o zákazu této látky, která podle některých vědců může stát za vznikem rakoviny, se v posledních letech vedla po celé Evropě a silně rezonovala zvlášť ve Francii. Evropská komise na konci roku 2017 prodloužila licenci na používání glyfosátu o pět let a své rozhodnutí zdůvodnila tím, že po posouzení všech dostupných informací podle ní spojitost mezi glyfosátem a karcinogenním onemocněním neexistuje.

„Nikdo z našich zástupců nebude v příštím Evropském parlamentu zasedat ve skupině nebo evropské politické formaci, která toleruje takové financování,“ řekl šéf kampaně strany La République En Marche Stéphan Séjourné. Okamžitě tím v médiích vyvolal spekulace, že francouzský prezident Emmanuel Macron dává od ALDE ruce pryč.

Bruselský server Politico v této souvislosti poznamenal, že Séjourné neudělal nic jiného, než že tlumočil Macronovu strategii. Jeho lidé z En Marche přiznávají, že snem francouzského prezidenta stále zůstává vytvoření vlastní frakce v Evropském parlamentu, která by spolkla některé strany spadající dnes do ALDE a zahrnovala by také partaje z jiných existujících europarlamentních skupin.

Oba tábory se začaly sbližovat loni na podzim na kongresu evropských liberálů ve Španělsku, kde se otevřeně mluvilo o tom, že by příští europoslanci Macronova hnutí posílili řady ALDE v Evropském parlamentu.

Jednání jsou stále otevřená

Evropští liberálové, které Macronův výpad překvapil, okamžitě zareagovali. Šéf nadnárodní strany ALDE Party Hans Van Baalen vydal stanovisko, ve kterém oznámil, že strana už nadále nebude brát sponzorské dary od soukromých společností. Liberálové nezapomněli dodat, že už o tom uvažovali delší dobu. „Strana vedla vnitřní diskuse o ukončení sponzorství pro naše akce ze strany soukromých společností,“ uvedl nejmenovaný úředník z ALDE, kterého citovalo Politico.

„Je to absurdní. Mít nějakého sponzora ještě přece neznamená, že to bude ovlivňovat vaši politiku,“ řekl redakci zdroj z blízkosti liberálů v Evropském parlamentu. „A vůbec nic to neříká o tom, jestli budeme s Macronem spolupracovat, nebo ne. Vše je stále otevřené,“ dodal.

Pro v současné době čtvrtou nejsilnější frakci v europarlamentu, k níž se hlásí také hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, by spolupráce se stranou francouzského prezidenta byla vítaná posila. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě naznačují, že osud frakce v příštím Evropském parlamentu je nejistý. Kromě toho, že liberálové mohou v celoevropských volbách oslabit, obecně se počítá s tím, že politické síly v europarlamentu se po květnu zcela přeskupí. Někteří komentátoři dokonce mluví o tom, že ALDE nemusí blížící se volby přežít.

„Ačkoliv celý incident pravděpodobně nepovede k tomu, že by obě strany ukončily jednání, odráží určité rozpory, které mezi nimi existují,“ píše Politico. Liberálové a Macron se navzájem potřebují. „Zatímco lídři ALDE by se rádi s Macronem spojili, francouzský prezident chce otřást evropskou politikou a vytvořit zcela novou politickou sílu,“ pokračuje Politico.

Macronova strana proto udržuje kontakty kromě evropských liberálů také s jednotlivými politickými stranami v Evropě – v nedávné době se švédskými liberály a sociálními demokraty.

En Marche navíc už dříve prohlásilo, že se nebude účastnit „týmu“ lídrů ALDE pro evropské volby. K jeho odhalení dojde příští týden v Bruselu. Podle zdrojů bruselských novinářů je jedním z hlavních důvodů fakt, že En Marche už údajně vybralo svou vlastní lídryni, kterou má být francouzská ministryně zdravotnictví Agnès Buzynová.