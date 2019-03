Nestrašíme nesmysly. Lidovce budou volit i ti, kteří by to dříve neudělali, říká Zdechovský

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek chce obhájit tři mandáty, projekce Evropského parlamentu posílají do Bruselu a Štrasburku maximálně jednoho lidoveckého europoslance. „Povedeme férovou kampaň, na jejímž konci budou získané čtyři mandáty v Evropském parlamentu,“ oponuje v rozhovoru pro INFO.CZ dvojka na lidovecké kandidátce Tomáš Zdechovský. Současný europoslanec je přesvědčen, že lidovce, kteří se do voleb do Evropského parlamentu spojili s dalšími pravicovými a konzervativními stranami, budou volit i lidé, kteří by je dříve nepodpořili. Proč si to myslí? A co bude společná kandidátka proevropských konzervativních stran slibovat ve volební kampani? A jakou kampaň vlastně plánují?

Včera jste oficiálně oznámili společnou kandidátku do voleb do Evropského parlamentu, kde lidovce personálně podpoří také zástupci Koruny české, Konzervativní strany, Sdružení pro místní správu a SNK Evropských demokratů. Co je smyslem tohoto spojení?

Nechceme, aby tu bylo mnoho stran, které sdílejí podobné názory a představy o fungování EU. Jsou to proevropské strany, které ale vidí, že EU má spoustu chyb. Pokud bychom je nesjednotili a neintegrovali je, tak by šly do voleb samostatně. Od května 2018 jsme proto jednali s několika malými subjekty, které v minulých volbách kandidovaly samostatně, a snažili jsme se je dostat na společnou kandidátku. U některých se to povedlo, u některých ne.

Předpovídá se, že volby do Evropského parlamentu se nepotkají s vysokou volební účastí, ale třeba lidé nakonec překvapí. Jak budete přesvědčovat své voliče, aby vás přišli podpořit?

S nízkou volební účastí nebudeme bojovat jen my, ale i ostatní strany. Podmínky jsou pro všechny stejné a musíme v přípravách kalkulovat i s vyšší volební účastí. My chceme k volbám pozvat lidi, kteří chtějí reformu EU. Máme poměrně systematicky vypracovaný volební program, který už od roku 2017 dostáváme do materiálů Evropské lidové strany (EPP – politická skupina v Evropském parlamentu, jejíž součástí je KDU-ČSL a dále také TOP 09; pozn. red.). EPP jde do voleb s heslem „Better Europe“, tedy „Lepší Evropa“. Jsme totiž přesvědčeni, že pokud nemají Evropu ovládnout populisté a pokud se Evropa nemá rozpadnout, tak musíme přijít s něčím přesvědčivým, co EU změní tak, aby byla uchopitelná pro člověka 21. století.

Dobře, ale jak chcete přesvědčit českého voliče, aby k těm volbám skutečně přišel? V jiných evropských zemích se straší tím, že tyto volby budou naprosto zásadní pro vývoj celé Evropy, a proto je důležité nezůstat sedět doma, ale něco udělat. Mohl by tohle být přesvědčivý argument i pro Čechy?

Já neustále lidem, se kterými mluvím, opakuji, že když budou mlčet a nepůjdou k volbám, tak přispějí k tomu, že dalších několik let budou v Bruselu rozhodovat lidé, kteří tam fyzicky ani nejsou, nebo tam vůbec nic nedělají. Pak si nemůžeme stěžovat na to, že tam nikdo nehájí naše zájmy. Pokud si nezvolíme pracovité europoslance, tak tam dostaneme europoslance, kteří reálně pro ČR, potažmo pro Evropu, žádnou práci neodvedou. Myslím si, že tohle je téma, které mezi lidmi rezonuje.

Myslíte si, že to opravdu budou rozhodující volby pro naši budoucnost v Evropě?

Tyto volby jsou velmi důležité, a to kvůli tomu, zda po nich bude možné vytvořit nějakou proevropskou většinu. Může se totiž stát, že se politická mapa v Evropě zcela překreslí. Může se také stát, že proevropské strany, které chtějí zůstat v konzervativním proudu, nakonec ostrouhají a stanou se opozicí. Tím pádem bude procházet levicová nebo i populistická agenda a v tu chvíli se může EU stát pro řadu lidí předmětem nenávisti a můžou se začít zajímat o referendum o vystoupení. V těchto volbách tomu můžeme zabránit.

Evropští lidovci a také vy mluvíte o „lepší Evropě“. Co to znamená?

Musíme lépe definovat politiky, kde chceme vzájemně spolupracovat. K tomu patří například posílení tématu bezpečnosti, ochrana vnějších hranic či spolupráce v oblasti justice. Na druhou stranu si myslíme, že není potřeba, aby EU řešila věci, které spadají do národní kompetence členských států. Nemyslíme si třeba, že by EU měla vždy nutně přicházet s řešením jakéhokoliv problému, tedy jestli třeba někde přestane létat čmelák, nebo někde žije křeček. To by měla být spíše záležitost spolupráce dvou členských států. Bohužel si myslím, že EU často zasahuje do řešení problémů, kde by měla nechat volnou ruku členským státům. Raději by místo toho měla řešit obrovskou korupci na Slovensku a systémové problémy s čerpáním dotací. Neměla by dávat peníze soukromým firmám, aby byly ještě bohatší a měly konkurenční výhodu, ale raději se zaměřovat na půjčky. Měla by peníze směřovat více do systémů veřejného financování a propojování Evropy.

Volby do Evropského parlamentuautor: Info.cz

Na druhou stranu vy sám jste politik, který rád přenáší vnitřní problémy členských států na evropskou úroveň a volá po zásahu unijních institucí. Mám na mysli třeba kauzy střetu zájmu českého premiéra, které se už nějakým způsobem řeší, nebo kauzy českých řidičů kamionů, kterými se zabývá francouzská justice. Jak to jde dohromady s tím, co říkáte, tedy že by unijní instituce neměly zasahovat do věcí, které jsou záležitostí národních států? Kde existuje ona hranice?

Určitě nechci zasahovat do soudních pravomocí členských států, ale chci řešit celý ten problém. U tohoto případu je to problém migrace. Řidiči, kteří každý týden jezdí do Calais, ho nezpůsobili. Pokud se zeptáte milionu řidičů EU, kteří jedou přes toto město do Velké Británie, kolikrát se jim stalo, že jim do auta vlezli migranti, zjistíte, že je to poměrně časté a že jde o dlouhodobě neřešenou věc. EU poskytla Francii peníze na skenery, které mají odhalovat lidi, kteří se dostanou do nákladových prostorů aut. Jak je tedy možné, že francouzské úřady tento skener nepoužili v případě českého řidiče Sagana? Jak je možné, že jsme z evropských peněz zaplatili tento skener a Francie ho s odvoláním na porušování lidských práv odmítá používat? Z tohoto pohledu to jednoznačně vidím jako evropskou záležitost.

V případě tohoto konkrétního řidiče postupuji tak, že jako europoslanec se obracím na francouzské orgány, a nevolám Evropskou komisi, aby řešila problém pana Sagana. Chci ale po ní, aby systematicky řešila bezpečnost kamionové dopravy.

A v případě střetu zájmu českého premiéra jde o to, že je tu od léta nová evropská legislativa. Evropská komise zavře oči a dělá, že tato legislativa pro jednoho premiéra jednoho členského státu prostě neplatí. Jsme si tedy před právem rovní, nebo ne? Myslím si, že tohle u řady lidí vede ke skepticismu vůči EU.

Takže to není tak, že tam, kde by se nám hodilo, aby EU více zasahovala, tak je to v pořádku, ale tam, kde nám to vadí, už ne?

Ne. Evropská komise si velmi často vybírá případy, v nichž je poměrně rychlá a striktní. A pak tu jsou kauzy, které jsou politicky citlivé. V nich se snaží postupovat velmi pomalu.

Vraťme se zpátky k volbám a ke kampani. Pokud bychom se měli bavit o budoucnosti EU, vy říkáte, že v příštích letech se bude v EU rozhodovat o směru, kterým se vydá. Jeden směr podle vás představuje vize francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který pod rouškou federalismu chce stále kopat za zájmy Francie. Pak je tu představa rakouského kancléře Sebastiana Kurze, která je vám bližší. Proč bychom se měli vydat touto cestou?

Ještě bych doplnil, že třetí vizi představil maďarský premiér Viktor Orbán, kterou já však úplně nesdílím a to i přesto, že v ní je spousta zajímavých bodů. Líbí se mi vize, která má ambici posunout EU někam dál. Kurz chce udělat Evropu rychlejší, akceschopnější a také jednodušší. Chce se zamyslet nad tím, jestli potřebujeme všechny úřady na evropské úrovni, které máme. Je možné, že je už nepotřebujeme, protože agenda, kterou řešily, je už překonaná, nebo ji zvládáme jinak. Tohle je mi bližší než jakákoliv snaha za každou cenu posilovat EU na úkor členských států. Na Macronově vizi, která volá po silnější EU jako celku, v dnešní době nikdo nevydělá, protože ji lze aplikovat jen v některých oblastech. Tohle by bylo potřeba se členskými státy vydiskutovat, jestli to vůbec chtějí. Třeba za pět let budou, ale dnes si myslím, že to není na pořadu dne.

Zajímají se Češi takto do hloubky o potřebu reformy EU? Je to pro ně vůbec téma? Není to pro ně naopak příliš „bruselské“?

Zrovna včera jsem byl na dvou debatách. Je pravda, že na tyto akce chodí většinou lidé, kteří se o tyto věci zajímají. Chtějí do detailu vědět, jak chceme změnit EU. Samozřejmě, že pro běžného občana je důležitější, jestli zrušíme dvojí kvalitu potravin, nebo jestli budeme usilovat o to, aby EU bojovala proti stáčení kilometrů.

Pamatujete ve svém programu i na mladé lidi? Ti představují velký potenciál, ale málokterá politická strana si na ně troufne.

Na kandidátku jsme zařadili řadu mladých lidí a na šesté příčce máme nejmladšího člena celého seznamu Františka Talíře. Chceme oslovit všechny vrstvy naší společnosti. Každý z nás vlastně oslovuje někoho jiného. Pavel Svoboda (lídr kandidátky; pozn. red.) cílí na pražské intelektuály. Má parketa je více oslovovat lidi ve východních Čechách a na Vysočině. Michaela Šojdrová (trojka na kandidátce; pozn. red.) zase může zaujmout lidi, kteří jsou zaměření na rodinu a na zemědělství.

Při sestavování kandidátky jsme se hodně soustředili na to, abychom na ni měli lidi s různým povoláním a z různých regionů. A také jsou tam mladí lidé, aby cílili na své vrstevníky. V programu mluvíme o studentském programu Erasmus, o cestování apod. Navíc v kampani máme přes 200 registrovaných dobrovolníků a 70 % z nich je ve věku do 30 let.

Jakou povedete kampaň?

Zaměříme se především na kontaktní kampaň. To znamená, že budeme od dveří ke dveřím roznášet letáky a budeme přímo mluvit s lidmi a přesvědčovat je. Nechceme vést negativní kampaň a nebudeme se vymezovat ani proti TOP 09 a STAN a ani proti někomu jinému. Povedeme férovou kampaň, na jejímž konci budou získané čtyři mandáty v Evropském parlamentu.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek minulý týden mluvil o tom, že máte ambici obhájit tři stávající mandáty. Kde berete ten optimismus, že to bude více křesel?

V minulých volbách Pavel Bělobrádek mluvil o zisku jednoho až dvou mandátu a já o třech. Získali jsme tři. Já už kampaň jedu téměř čtyři roky a potkávám se s lidmi. Vidím, kolik lidí chce nyní volit lidovce, a dříve vůbec k našim voličům nepatřili. Proto to vnímám optimisticky. Věřím tomu, že nás nyní bude volit hodně lidí, kteří by si dříve nepředstavili, že by nás mohli podpořit.

Čím si to vysvětlujete?

Tím, že řešíme témata, která jsou lidem blízká. To koneckonců může být i onen řidič kamionu ve Francii, ale spoustu dalšího. Nestrašíme nesmysly.

Máte k tomu data, nebo se jen řídíte svým subjektivním pocitem?

Máme spoustu dat a i tím, že vedeme kampaň systematicky v regionech, tak vidíme i konkrétní výsledky. Můžu říct jeden příklad, který si můžete ověřit. Na Plzeňsku se snažíme už roky systematicky oslovovat mladé lidi, aby vstupovali do KDU-ČSL, a opravdu nám tam vzrostla členská základna. To platí i o Hradci Králové.

Jak si tedy vysvětlujete nedávné projekce Evropského parlamentu, kdy první z nich, která vyšla asi před dvěma týdny, tvrdila, že se lidovci do Evropského parlamentu vůbec nedostanou. Zatím poslední, který byla publikována včera, předpovídá, že dostanete jedno křeslo.

Vysvětluji si to tak, že když někdo jako sociolog není schopen zohlednit, kolik lidí přišlo k evropským volbám a počítá v modelu s více jak 50% volební účastí, tak musí být neskutečně zklamán nebo překvapen reálnými výsledky. Znám spoustu sociologických průzkumů, které říkaly, že Hnutí ANO se v roce 2013 nedostane do Poslanecké sněmovny a nakonec mělo druhý nejlepší výsledek. Znám spoustu výzkumů, které před téměř deseti lety tvrdily, že Miloš Zeman nemá šanci být prezidentem ČR a on ve volbách zvítězil. Nechme to tedy na tom, abychom se v kampani představili, a uvidíme.

Pokud byste si měl tipnout, jak to nakonec bude celkově vypadat, co byste řekl? U vás počítáte se čtyřmi křesly, jak dopadnou další strany?

Myslím si, že pravice bude velmi silná. Výrazně posílí ODS. Občanští demokraté, ANO a KDU-ČSL mohou reálně soutěžit o medailové umístění. U ostatních stran si musíme počkat na jejich kampaň. Lidi kampaně podceňují. Že by politici dnes dostali něco zadarmo, je naprosto scestná úvaha. Musí si to buď tvrdě odmakat, nebo zaplatit tak, aby byla jejich kampaň co nejvíce vidět.

Kolik budete vydávat peněz na kampaň?

Kolem 10 milionů korun. S tím, že první tři na kandidátce platí třetinu kampaně. Každý z nás do toho tedy musí vložit nějakou částku.