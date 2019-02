Nová polská strana Jaro chce oddělit církev od státu a zavřít všechny uhelné doly

Bývalý polský poslanec Robert Biedroń v neděli představil novou politickou stranu nazvanou Jaro. Formace má za cíl stát se konkurencí vládnoucím konzervativcům ze strany Právo a spravedlnost (PiS), které kritici i Brusel obviňují z příjímání reforem ohrožujících právní stát, uvedla agentura AFP. Biedroń je prvním politikem, který se v Polsku veřejně přihlásil k tomu, že je homosexuál.

Bývalý oblíbený starosta severopolského Slupsku svůj krok oznámil nedlouho předtím, kdy zemi čeká parlamentní hlasování i volby do Evropského parlamentu.

V programu strany Biedroń slibuje mimo jiné prosazovat důrazné oddělení církve a státu. V katolickém Polsku mají duchovní stále značný vliv. Politik rovněž slíbil odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů, jednodušší přístup k možnosti podstoupit potrat, uznání homosexuálních vztahů a řadu dalších velkorysých opatření v oblasti sociálních výdajů.

Smog zabíjí 50 tisíc Poláků ročně

Do roku 2035 by chtěl bývalý poslanec v rámci boje se smogem „zavřít všechny uhelné doly“. Podle odhadů odborníků má smog v 38milionovém Polsku na svědomí asi 50 000 předčasných úmrtí ročně.

Jak poznamenala agentura AFP, na slova charismatického 42letého politika, který svým vystupováním připomíná kanadského premiéra Justina Trudeau, polští voliči slyší. Podle průzkumu, který provedl institut IBRiS a který byl zveřejněn v pátek, by novou stranu podpořilo 6,4 procenta voličů.

Biedroń prohlásil, že by se rád zaměřil i na spojení nyní hluboce rozdělené polské společnosti, která se stále vzpamatovává z lednové vraždy oblíbeného liberálního starosty Gdaňsku Pawla Adamowicze. „Teď, více než kdy předtím, potřebujeme pozitivní energii... Musíme naplnit odkaz Pawla Adamowicze,“ dodal bývalý poslanec. Zavražděný starosta byl znám mimo jiné jako hlasitý zastánce práv žen a homosexuálů.

V průzkumech vede vládní Právo a spravedlnost

Biedroňova strana Jaro bude kandidovat v květnových volbách do Evropského parlamentu. Poté by měla bojovat rovněž o mandáty v polských parlamentních volbách, které se uskuteční později v tomto roce. Průzkum institutu IBRiS ukázal, že volby do europarlamentu by vyhrála vládní strana PiS s 36,2 procenta hlasů. Opoziční Občanská platforma (OP) by pak získala 29,6 procenta hlasů.