Nuda a šeď. Velká debata nástupců Junckera nezaujala, chybí výrazní lídři | info.cz

Žádné překvapení a málo slovních přestřelek. Tak by se dala ve zkratce shrnout první velká debata tzv. spitzenkandidátů, která včera večer proběhla v nizozemském Maastrichtu a která výběrem témat a složením publika v sále cílila na mladé lidi. Jejich favoritem a vítězem diskuse se stal volební lídr evropských socialistů Frans Timmermans, české „želízko v ohni“ Jan Zahradil naopak přítomné příliš nezaujal – v jejich hodnocení skončil předposlední.

První významnější debatu před volbami do Evropského parlamentu, které v EU proběhnou v květnu, zcela určitě poznamenala neúčast volebního lídra nejsilnější politické skupiny Evropské lidové strany (EPP) Manfreda Webera. Německý politik se z debaty omluvil, čímž si vysloužil kritiku za to, že dává přednost jinému programu před možností mluvit k voličům. I přesto je ale třeba se ptát, zda by jeho fyzická přítomnost na pódiu společně s pěticí dalších lídrů politických skupin něco změnila a debatu více rozhýbala.

Evropští lidovci jsou sice podle řady průzkumů největším favoritem květnových eurovoleb, není však žádným tajemstvím, že Weber nepatří k nejcharismatičtějším evropským politikům. Navíc ho ani řada jeho spolustraníků napříč Evropou nepovažuje za silného lídra a tím pádem možného příštího šéfa Evropské komise. Volební lídři politických skupin jsou totiž zároveň kandidáty na předsedu Evropské komise (tzv. spitzenkandidáti), které spolu s Evropským parlamentem v letošním roce vyprší mandát a je potřeba obměnit její složení.

Včerejší debata se proto stala kolbištěm právě těchto kandidátů, kteří mají největší šanci stát se nástupcem předsedy současné Komise Jeana-Clauda Junckera. Zúčastnilo se jí celkem pět lídrů největších politických skupin v Evropském parlamentu – za evropské socialisty Frans Timmermans, evropské liberály Guy Verhofstadt, evropské zelené Bas Eickhout, evropskou sjednocenou levici Violeta Tomićová a za evropské konzervativce a liberály Čech Jan Zahradil.

Jednoznačný lídr, který by se mohl vydat v jeho stopách, z ní však nevzešel.

Devadesátiminutová diskuse, která se odehrávala v divadle v samém středu nizozemského Maastrichtu, nepřinesla obsahově příliš nového a divák si v ní užil jen minimum ostřejších slovních výměn. Lídři se utkali ve třech hlavních tématech, k nimž patřila digitální ekonomika, udržitelný kontinent a budoucnost Evropy. Mluvilo se ale také například o unijní ekonomice, nebezpečí šíření dezinformací či migraci.

Nejvýraznějšími postavami, a to zejména kvůli svým řečnickým schopnostem a zkušenostem s vysokou politikou, byl lídr S&D Frans Timmermans (současný místopředseda Evropské komise a bývalý nizozemský ministr zahraničí) a lídr ALDE Guy Verhofstadt (bývalý belgický premiér). Jak však v této souvislosti poznamenal bruselský server Politico, který debatu spolupořádal, oba politici se v tématech „vícekrát shodli, než názorově rozešli“.

„Oba jsou výmluvní zastánci evropského federalismu a obhájci evropského projektu. Společný pohled byl evidentní v tématech, jako je obchod, migrace a regulace velkých technologických společností,“ napsal server.

Diváci v sále, jejichž převážnou část tvořili studenti a akademici, jako nejlepšího řečníka ocenili právě Timmermanse. Na druhé místo zařadili překvapivě lídra evropských zelených Base Eickhouta, na třetí příčku evropského liberála Guy Verhofstadta. „České želízko“ v ohni Jan Zahradil skončil na předposlední příčce a nejméně publikum oslovila lídryně sjednocenné evropské levice Violeta Tomićová.

Další debata lídrů a kandidátů na příštího šéfa Evropské komise proběhne tento čtvrtek v italské Florencii a další pak 15. května v Bruselu. Kromě toho jsou naplánovány dvě diskuse, které budou vysílat německé televize ARD (7. května) a ZDF (16. května) a také rakouská televize ORF (16. května). Jich se však zúčastní pouze Weber a Timmermans. První z této série proběhla 18. dubna – její shrnutí najdete zde.