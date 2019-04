Odklad brexitu rozhýbal ostrovní politické vody. Nové strany větří v eurovolbách šanci na úspěch | info.cz

Poslední vývoj událostí v britském parlamentu, kde se premiérka Theresa Mayová už několik měsíců neúspěšně snaží získat podporu pro dohodu o odchodu země z EU, naznačuje, že volby do Evropského parlamentu na konci května proběhnou i ve Velké Británii. Brexit a nejistota, která s ním přichází, však představuje hnací sílu pro řadu zcela nových stran, které na britských ostrovech vznikají jen kvůli účasti v evropských volbách.

„Tyto volby jsou příležitostí, jak vyslat co nejjasnější zprávu, že chceme podporu lidí a právo vést kampaň za zachování členství (Velké Británie) v EU,“ prohlásila včera při zahájení kampaně v Bristolu prozatímní šéfka nové strany Change UK Heidi Allenová. Partaj už dříve uzavřela dohodu o spojení s proevropským křídlem Liberálních demokratů a zelenými. „Jsme novou aliancí, která bude bojovat za to, aby Spojené království zůstalo v EU,“ dodala.

Mezi členy nového uskupení jsou známá jména britské politiky i veřejného života. Kromě někdejšího ministra v kabinetu Johna Majora Stephena Dorrella chce strana vsadit také na sestru bývalého ministra zahraničí a jednoho z otců brexitu Borise Johnsona Rachel a známého novináře BBC Gavina Eslera.

Cíl je jasný: volby do Evropského parlamentu, které proběhnou po celé Evropě koncem května a kterých se s největší pravděpodobností zúčastní také Britové.

Šance na zvrácení brexitu a populistické přešlapy

Původně to tak být ale nemělo. Evropský parlament se už dříve připravil na to, že Spojené království v květnu letošního roku nebude členem evropské osmadvacítky, a volby se ho tak nebudou týkat. Britská premiérka Theresa Mayová ale ostatní lídry EU již dvakrát požádala o odklad brexitu, k němuž mělo původně dojít 29. března. Summit prezidentů a šéfů vlád EU souhlasil a nynější dohoda zní tak, že pokud britský parlament neschválí brexitovou dohodu do 22. května, Britové půjdou volit. V případě Británie eurovolby proběhnou 23. května.

Strana Change UK, která věří, že eurovolby jsou šancí, jak definitivně zvrátit brexit, není jediná, kdo se z odkladu termínu „radoval“. Na začátku měsíce start kampaně oznámil europoslanec Nigel Farage, který je známý svými protiunijními postoji a považuje se za jednoho z největších zastánců vystoupení Británie z EU. A vypadá to, že na něj Britové i přes jeho populistické přešlapy pořád slyší.

Jeho strana Brexit totiž okamžitě zamávala průzkumy veřejného mínění. Jeden z nich, který zpracovala YouGov, Farageově straně přisoudil zisk 27 % hlasů. Farage ve svém článku pro britský Telegraph uvedl, že jeho nová strana získala od příznivců během prvních 10 dní své existence 750 tisíc liber. Přihlášku ke kandidatuře v eurovolbách v dresu partaje údajně poslalo více než tisíc lidí. „Za 25 let mých zkušeností s vedením kampaní jsem takovou reakci nikdy nezažil,“ napsal Farage.

Jak však v této souvislosti podotýká řada zahraničních komentátorů, podobně jako v případě českých předvolebních průzkumů jsou podobné odhady matoucí. Agentury zpracovávající výsledky totiž v drtivé většině používají metodologii pro přepočty mandátů ve volbách do národního parlamentu, která se však od těch do europarlamentu liší.

Bruselský server Politico u čísel, které vyšly straně Brexit, navíc podotýká, že velký rozptyl (který s rozdílnou metodologií nesouvisí) svědčí o nejistotě, která se s volbami na ostrovech pojí.

Navzdory tomu, že si Britové vyberou celkem 73 europoslanců, musí počítat s tím, že ti v Evropském parlamentu pravděpodobně nezůstanou celý mandát. Jakmile Británie z EU vystoupí, část těchto křesel si mezi sebe přerozdělí některé členské státy (např. Španělsko nebo Nizozemsko) a zbytek se nechá v záloze pro případ, že by se EU rozšířila o další členy.

Body pro Farage a labouristy

S vlastním odhadem, jak by květnové volby do Evropského parlamentu mohly dopadnout ve Spojeném království, přišlo dnes také zmiňované Politico. Z výsledků vyplynulo, že Farageova strana Brexit získá 19 %. Vítězem voleb se stanou labouristé s 26 % a na druhém místě skončí konzervativci se 17 %. Ve srovnání s posledními eurovolbami, které proběhly v roce 2014, si Labouristická strana polepší o jedno procento, zatímco toryové ztratí 6 % hlasů.

„Strana Brexit pravděpodobně těží z propadu Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), která v posledních volbách do Evropského parlamentu získala téměř 27 %, ale nyní odhady mluví o ztrátě ve výši 7 %,“ píše server.

Co se týče stran, které povedou kampaň proti brexitu a za vypsání druhého referenda, Change UK by měla podle Politica získat 7 %, Liberální demokraté 9 %, Zelení 8 % a Skotská národní strana 4 %.

V Evropském parlamentu strany zasedají v tzv. frakcích, tedy politických skupinách. Labouristé se řadí k evropským socialistům (S&D; členem je česká ČSSD) a v těchto volbách by obsadili v 751členném Evropském parlamentu 20 křesel. V případě Konzervativní strany, která patří k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR; členem je česká ODS), by šlo o 12 křesel. Strany Change UK a Brexit zatím neřekly, k jakým skupinám by se připojily.