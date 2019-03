Odložený brexit způsobí chaos. Brusel děsí vize, že Britové budou muset jít k eurovolbám

„Ve vzduchu je nyní mnoho termínů. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani dokonce mluví o 18. dubnu,“ řekl redakci INFO.CZ britský labouristický europoslanec Seb Dance. Toto datum má Tajani ve svém diáři určitě dvakrát podtržené. Je to totiž poslední den, do něhož se členské země dokáží připravit na volby do Evropského parlamentu. Ty po celé Evropské unii proběhnou na konci května.

Brexit, tedy odchod Spojeného království z EU, měl původně proběhnout 29. března. Britští poslanci však nebyli do dnešního dne schopni najít společnou představu o tom, jak by měl vypadat, a zemi tak vystavili riziku, že z evropské osmadvacítky vystoupí neřízeně. Brexit bez jakékoliv dohody představuje noční můru zejména pro britské firmy a obchodníky, a proto se mu britská vláda snaží předejít. Premiérka Theresa Mayová v tento moment jedná v Bruselu s lídry ostatních 27 zemí EU a snaží se je přesvědčit, že Británie potřebuje více času.

Čas je ale v tomto případě zásadní. Pokud by Británie z EU odešla podle původního harmonogramu, neúčastnila by se voleb do Evropského parlamentu. V případě odkladu to ale tak být nemusí a země by se musela eurovoleb zúčastnit. Komplikace by to nezpůsobilo pouze Británii, která by musela v krátkém čase uspořádat volby, ale také ostatním zemím EU.

Po odchodu Británie se totiž počítá s tím, že křesla britských europoslanců v Evropském parlamentu si podle určitého klíče mezi sebe rozdělí ostatní země. (Pokud by se Britové voleb účastnili, tyto mandáty by opět (dočasně) patřily jim.) To je třeba příklad Nizozemska, kterému kvůli brexitu počet mandátů v Evropském parlamentu vzroste. „Umíte si to představit? Stále nemáme jistotu, kolik křesel vlastně jako země budeme mít,“ řekla mi nedávno jedna z nizozemských europoslankyň.

„Pokud brexit odložíme na delší dobu, zcela určitě u nás budou muset proběhnout volby,“ říká k tomu europoslanec Dance a dodává, že on by se jich v takovém případě zúčastnil.

„Jsem si jistý, že bychom zvládli připravit kampaň včas. Má strana (labouristé) konec konců dlouhodobě volá po předčasných volbách, takže finance a organizace voleb nejsou problém,“ uvedl. Na druhou stranu britská legislativa podle informací ČTK považuje za nejzazší termín, v němž by Britové byli schopni uspořádat volby, 11. dubna. Po tomto datu už by to technicky nezvládli, píše agentura.

Premiérka Mayová ve své žádosti o odklad brexitu, kterou včera zaslala šéfovi unijních summitů, uvedla datum 30. června. Mnoho evropských politiků ale sdílí názor, že případný odklad musí skončit před 23. květnem, kdy začínají právě volby do Evropského parlamentu. V takovém případě by se Britové voleb neúčastnili. Podle posledních informací redakce to vypadá, že tohle by mohla být varianta, ke které dnešní summit pravděpodobně dospěje.

Právníci Evropské komise v této souvislosti upozorňují, že odklad brexitu na dobu po volbách do europarlamentu by znamenal „vážná právní a politická rizika pro Evropskou unii a importoval některé ze stávajících nejistot ve Spojeném království do EU27“.