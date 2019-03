Orbán balancuje na špičce nože. Víme, co ho za pár hodin čeká u evropských lidovců

„Mluvil jsem s kolegy v Evropské lidové straně a zatím to vypadá tak, že rozhodnutí o vyloučení Orbána a Fidesz pravděpodobně odložíme,“ řekl redakci český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Evropští lidovci budou o dalším osudu maďarského premiéra a jeho strany rozhodovat ve středu dopoledne v Bruselu. Jak redakci vysvětlily další zdroje, čekat se bude na volby do Evropského parlamentu, které se po celé EU budou konat na konci letošního května. „Vyloučit Orbána před eurovolbami by nemuselo být taktické. Evropští lidovci musí být pragmatičtí,“ řekl jeden z nich.

Evropským lidovcům, kteří v Evropském parlamentu představují nejsilnější politickou skupinu, dochází s Viktorem Orbánem trpělivost už delší dobu. Omezovali se ale na slovní výtky, k ničemu radikálnějšímu dosud nepřikročili. Kritiku maďarský premiér pravidelně slýchal například za to, že ve svých rukách začal nebezpečně shromažďovat moc. Jeho kolegům v europarlamentní frakci taky vadilo, že v Maďarsku prakticky nefungují nezávislá média a dochází tu k systematickému omezování občanské společnosti. Lidovci dlouhodobě upozorňovali i na Orbánovy spory se Středoevropskou univerzitou, která sídlí v Budapešti, a zbytečné populistické rozdmýchávání protimigrančích nálad.

Poslední kapkou, která může přinést zásadní zvrat, představovala kampaň namířená na nejvýše postaveného politika EPP. Orbán a jeho lidé se v ní strefovali do šéfa Evropské komise Jeana-Claudea Junckera. Orbánova vládní strana totiž nechala před několika týdny rozvěsit plakáty, na kterých tvrdila, že Juncker stojí za migrační krizí v Evropě, chce zavést povinné kvóty na uprchlíky a zcela záměrně oslabuje ochranu vnějších hranice unie. Spolu s Junckerem byl na billboardech vyobrazen taky americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros.

Orbán má spojence

S návrhem na vyloučení Orbánovy strany z řad evropských lidovců přišlo celkem 13 členských politických stran a uskupení. Podle informací redakce se o celé věci vedou ve frakci vyostřené diskuse, protože v ní kromě kritiků stále existuje i početná skupina Orbánových zastánců. „Orbán má v EPP vlivné spojence,“ popisují situaci na jednáních zdroje redakce.

Jedna taková diskuse se odehrála i minulý týden na pozadí plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Výměna názorů ohledně dalšího osudu maďarského premiéra v EPP trvala údajně několik hodin a nedospěla k žádnému jednoznačnému závěru. V úvahu tak před zítřejším hlasováním stále připadá několik scénářů – kromě možného vyloučení „orbánovců“ je to zmíněný odklad, ale také pozastavení členství.

Jak ale ve velkém počtu upozorňují zahraniční komentátoři, prakticky jisté je, že evropští lidovci budou zítra postupovat opatrně. Předvolební průzkumy sice naznačují, že Evropská lidová strana by mohla zůstat nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu i po květnových volbách, avšak početnímu oslabení se s největší pravděpodobností nevyhne. Zbavit se tak dobrovolně části poslanců by nemuselo být taktické. Financial Times navíc v této souvislosti připomínají, že pokud by EPP Fidesz vyloučila, mohly by Maďary následovat i spřízněné strany. Ztráty lidovecké frakce by tak byly násobně větší.

Tři podmínky pro Orbána

S tím ostatně počítá i samotný Orbán, pro kterého členství v nejsilnější parlamentní frakci představuje velkou výhodu. Koncem minulého týdne proto couvl a evropské lidovce požádal, aby vyloučení jeho strany ještě zvážili. Politikům rozeslal dopis, kde se omluvil za některé své výroky.

Splnil tím jednu z podmínek šéfa EPP Manfreda Webera. Ten už dříve uvedl, že pokud má Fidesz zůstat členem evropských lidovců, musí kromě omluvy ukončit zmiňovanou protievropskou kampaň a zajistit, že v Budapešti bude nadále moct působit Středoevropská univerzita, kterou založil Soros. „Bude velmi záležet na tom, jak přesvědčivě (Orbán) zareaguje na tři podmínky Webera. Pokud to udělá chytře, obávám se, že hlasů k vyloučení bude opravdu málo,“ napsal redakci další český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

Vedení univerzity minulý týden prohlásilo, že od svých záměrů přestěhovat část studijních programů do Vídně ustoupí jedině tehdy, když bude mít v Maďarsku právně závazné podmínky pro to, aby škola mohla fungovat stejně jako dříve. Univerzita v prosinci oznámila, že kvůli novele maďarského školského zákona přesune do rakouské metropole studijní programy zakončené americkým diplomem.

Orbán kampaň ukončil a údajně podnikl i kroky v záležitosti spojené s univerzitou.