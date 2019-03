Palička: Pospíšil a Polčák si nesmyslným spojením se zelenými zajistili znovuzvolení

Před každými volbami leží před politickými stranami a hnutími otázka, zda budou kandidovat samostatně, nebo zda spojí síly do koalice. Ani volby do evropského parlamentu nejsou výjimkou. A vzhledem k tomu, že velkou roztříštěnost české politické scény napříč pravolevým spektrem vnímají nejen voliči, ale i samotní politici, bylo delší dobu dopředu jasné, že se dočkáme různých více či méně úspěšných pokusů o velké sjednocení.

Kdo se zintegroval přímo příkladně, byla konzervativní krajní levice. Komunistická strana Čech a Moravy bude kandidovat s přímým pokračovatelem předlistopadových komunistů, nereformovanou KSČ, nebo s hnutím Ne základnám. Ponechme stranou, že aktuálnost tématu boje proti americkým základnám pominula před více jak deseti lety, nicméně komunistům je prosazování mrtvých ideálů tak nějak vlastní.

I lidovci se „zachovali státotvorně“ a aby ukázali, že nejsou žádní sólisté, za účelem vyfutrování nevolitelných míst na kandidátce přizvali ke spolupráci zástupce hned několika zcela minoritních stran.

Největší pozornost nicméně vzbuzuje velká koalice, která se zaštiťuje ušlechtilou myšlenkou sjednocení liberálních středopravicových stran. Prim zde hraje TOP 09, jejíž předseda Jiří Pospíšil bude i lídrem kandidátky, druhým do party jsou Topky staronoví partneři Starostové a nezávislí.

Zde by se ještě o nějakém (znovu)sjednocení pravého středu dalo mluvit, ale to by se do koalice nesměla přiintegrovat i silně levicová Strana zelených a její odštěpek v podobě Liberálně ekologické strany. Výsledkem je pak jakýsi politický kočkopes, který není ani pravicový, ani levicový a na obou stranách vyvolává pochybnosti.

Topce a Starostům je vyčítáno, že spojením se Zelenými a exzelenými popřeli, že by kdy byli pravicovou stranou. Debatu o tom, jak to s pravicovostí nové „středopravé“ koalice vlastně je, rozetnul předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který na tiskové konferenci představující kandidátku prohlásil, že cílem uskupení je vymezovat se kromě hnutí ANO i vůči ODS.

Jak jinak totiž spojit pravici než ve shodě s levicovým koaličním partnerem prohlásit nejsilnější pravicovou stranu za nepřítele. Skutečnost, že Jiří Pospíšil začal s TOP 09 koketovat až poté, co mu nevyšel záměr stát se prvním a dokonce ani řadovým místopředsedou ODS, ponechme stranou.

Zatímco v té deklarovaně pravicové části koalice je klid a členové TOP 09 ani STAN viditelně vymezování se proti pravicové ODS po boku Zelených nijak zvlášť nevadí (s čestnou výjimkou Dominika Feriho, který prohlásil, že spojení se Zelenými nepovažuje za rozumné), v rámci levicové části došlo k mnohem bouřlivějším reakcím.

Spojení se s Topkou a Starosty považují někteří členové a členky Zelených za tak velké zpronevěření se levicovým ideálům strany, že své členství raději na protest ukončili. Spolupráci se Zelenými ukončila rovněž mládežnická organizace Mladí zelení, jejíž představitelé se proti koalici ostře vymezili.

Nalijme si čistého vína a přiznejme, že žádné velké sjednocení se na české politické scéně opět nekoná. Největší volební koalice je ryze účelové spojení stran, které možná na dílčích tématech naleznou kompromis, ale jinak jsou od sebe ideově vzdálené natolik, že jejich trvalá spolupráce je takřka nepředstavitelná, a z cílem celého projektu je jen a pouze snazší cesta ke zvolení.

Někteří teď už bývalí Zelení alespoň projevili dostatek politické integrity a svědomí, že odchodem ze strany dali najevo, že nejsou ochotni se pro hlasy spojit s kdekým. To noví koaliční kolegové ze staronové aliance TOP/STAN říci nemohou. Ale obhajobu mandátu mají Pospíšil s Polčákem asi jistou, tak co by je to trápilo.