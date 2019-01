Petříček: Evropské volby budou test pro liberální demokracii v EU

Evropské volby budou podle ministra zahraničí Tomáše Petříčkatestem pro liberální demokracii v EU. Případný úspěch antisystémových stran v nich by ale k rozpadu unie nevedl. Petříček to řekl novinářům poté, co senátorům z výboru pro záležitosti EU představil své priority v zahraniční politice. Unijní volby označil za jednu z nich.

"Nemyslím si, že by vítězství nesystémových stran znamenalo odchod dalších členských zemí z EU," uvedl šéf diplomacie v narážce na brexit. Řada antisystémových stran má podle ministra ale snahu EU rozmělňovat a omezovat spolupráci jen na některé oblasti. "Pro mně je důležité, abychom měli společné vnímání EU, že to není pouze ekonomický projekt, ale také politický projekt, který vychází ze sdílených hodnot, zásad a principů," dodal.

Za českou antisystémovou stranu označil Petříček hnutí SPD Tomia Okamury. "SPD je jedna ze stran, které považuji za hrozbu pro evropskou liberální demokracii," prohlásil.

Ministerstvo zahraničí by se podle Petříčka chtělo podílet na tom, aby zájem o Evropskou unii a povědomí o tom, co v EU prosazujeme byl vyšší. "Byl bych rád, kdyby byla i vyšší účast než v posledních volbách," řekl. K minulým evropským volbám před pěti lety přišlo v Česku pouze 18,2 procenta voličů, účast tak byla rekordně nízká.

K lepšímu vnímání EU by mělo podle ministra napomoci její vedení. "EU by neměla dělat nutně více, ale měla by dělat lépe to, co dělá teď - pomáhat členským státům řešit situace, které jsou v zájmu jejich občanů," dodal.

Mezi dalšími prioritami ministr uvedl přípravu evropského rozpočtu, který bude schvalován na podzim. ČR podle Petříčka bude usilovat o zachování objemu dotací na politiku soudržnosti a na investice do rozvoje českého hospodářství a infrastruktury

Ministr zmínil také proces rozšiřování EU o Albánii a Makedonii nebo desetiletí od založení východního partnerství EU, které posiluje české postavení v některých postsovětských zemích a pomáhá s reformami v zemích jako Ukrajina, Gruzie, Arménie a Moldavsko.