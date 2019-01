Pirát Peksa chce do europarlamentu a kritizuje Čínu: Obludné, lidem berou orgány a stavějí krematoria

Piráti už o víkendu rozhodnou, kdo je povede do nadcházejících evropských voleb. Nakročeno k tomu má poslanec Mikuláš Peksa, který se netají tím, že Evropský parlament považuje za důležitější než ten český. Je to podle něj ideální půda pro prosazování pirátských plánů. Jaké by měly být? A co Peksa chystá v zahraniční politice a ve vztahu k Číně? Rozhovor poskytl webu Blesk Zprávy.

Místopředseda Pirátů a horký kandidát na lídra jejich kandidátky do evropských voleb Mikuláš Peksa už zkušenosti s evropskou politikou má, byl dříve i místopředsedou Evropské pirátské strany. Je rovněž garantem zahraničního týmu Pirátů.

K zájmu o zahraniční politiku ho prý přivedl jeho koníček, historie. „Jsem člověk, co rád hledá zákonitosti. Vždy mě bavilo sledovat, jakým způsobem se svět vyvíjí. Dokonce jsem uvažoval o historii jako oboru, který bych studoval,“ tvrdí Peksa, který ale nakonec vystudoval biofyziku.

Možná právě historie Peksu dovedla k pro něj zásadnímu tématu, obchodu s lidskými orgány. Spolu se senátorem Markem Hilšerem (v klubu STAN) chtějí prosadit zákon, který by takovému obchodu zamezil. V důsledku se ale jedná o aktivitu, která je namířená proti Číně, zemi, proti které se Peksa a Piráti poslední dobou ostře vymezují.

Praha nedávno řekla, že „lidská práva jsou důležitější než panda“ a zpochybnila politiku jednotné Číny. Proč jsou pro město lidská práva v Číně důležitá?

Protože při všem co děláme bychom měli myslet na to, že i na druhé straně světa jsou lidé, kteří mají svoje sny, obavy a neuzmutelná práva. Třeba právo na ochranu před tím, že z nich někdo vyřízne játra nebo je pošle na převýchovu do koncentračního tábora.

Navíc to, aby město Praha vůbec deklarovalo zahraničně politické hodnoty, je nevhodné, k tomu místní samosprávu nemáme.

Jak by tedy město mělo vysvětlit své kroky Pražanům?

Nejsme nějací my a oni. Všichni jsme lidé. Co se děje někde někomu jinému někde jinde, se v principu jednoho dne může stát i mně, vašim příbuzným nebo komukoliv dalšímu. Není dobré, aby se s lidmi kdekoliv na světě zacházelo špatně. Budeme-li mlčet teď, tak pak třeba bude mlčet někdo jiný, až my se dostaneme do problémů.

Co se děje v Číně, to je obludné

Se senátorem Markem Hilšerem jste se pustili do boje proti obchodu s lidskými orgány. Jedná se o další krok namířený v důsledku proti Číně?

Netýká se to v první řadě Číny, i když Čína je největší problém. Je to vlastně jediná země, kde to běží v průmyslovém měřítku. Dá se říct, že se tam v tuto chvíli ve velkém odebírají politickým vězňům orgány, a myslím, že jsou veřejně známé informace, že se tam budují desítky velkých krematorií.

Na Západ teď pronikají informace o tom, že všichni příslušníci národa Ujgurů, což je nějakých 10 až 15 milionů lidí, jsou zkoumáni, jestli nejsou vhodnými dárci orgánů. To je, jako by všichni Češi byli prověřováni, jestli nechtějí být nedobrovolnými dárci orgánů, a už se pro ně stavěla krematoria. Přijde mi to opravdu obludné.

Zákon, který navrhujete, předběžně počítá i s tím, že by postihoval nejen obchodníky s orgány, ale i lidi, kteří jsou příjemci orgánů bez jasného dárce. Kolik se takových lidí po České republice pohybuje?

