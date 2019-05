Piráty zachránili bývalí voliči jiných stran. Koalici TOP 09 a STAN zřejmě uškodil Pospíšil | info.cz

Podle zjištění Medianu pak Babišovo hnutí ANO na svoji podporu mobilizovalo část voličů levicových stran a SPD. ČSSD kromě nízké účasti doplatila také na to, že se takřka polovina jejích bývalých voličů rozutekla doleva (ke KSČM) či mimo tradiční strany (ANO, SPD, Piráti). Relativně vysokou účast přes čtyřicet procent měli voliči všech ostatních stran.

U voličů STAN ze sněmovních voleb z roku 2017 byla ještě vyšší. Problém pro koalici TOP 09 a STAN však podle zjištění Medianu spočíval v tom, že ne všichni voliči STAN koalici volili. Účast lidí, kteří se v roce 2017 sněmovních voleb neúčastnili, byla v Evropských volbách zcela minimální. Právě proto je celková účast okolo 28 %, ačkoli u voličů jednotlivých stran je většinou vyšší.



Za pozornost jistě stojí také přibližné přelivy hlasů mezi lidmi, kteří se voleb zúčastnili. Analýza naznačuje, že nejvyšší loajalitu měli voliči ODS a KDU-ČSL, kteří v případě své účasti ve zhruba osmdesáti procentech zopakovali volbu z roku 2017. Relativně vysokou loajalitu měli také voliči Pirátů a TOP 09 (okolo sedmdesáti procent). Problém koalice složené z TOP 09, STAN a Zelených ale bylo, že ji volila necelá polovina voličů STAN z roku 2017.

Další dali přednost menším stranám (ESO, HLAS), Pirátům či KDU-ČSL. Vzhledem k počtu preferenčních hlasů pro Luďka Niedermayera a tomu, že koalice ze středopravých stran nejméně navýšila celkový zisk z voleb 2017, to podle Medianu naznačuje možný negativní vliv zvolení stranického lídra TOP 09 Jiřího Pospíšila do čela kandidátky. Vítězné hnutí ANO mobilizovalo část voličů levicových stran a SPD, což může být hypoteticky důsledek podpory Andreje Babiše v době demonstrací.



„Ty sice pravděpodobně přispěly k vyšší účasti středopravých opozičních voličů, ale v druhém táboře mohli více poškodit levici než Babiše,“ uvažují analytici Medianu. Bez zajímavosti také není věková struktura voličů jednotlivých stran. Z dat Medianu vyplývá, že tzv. proevropské či pravicové opoziční strany (TOP 09 a STAN, Piráti, ODS, KDU-ČSL) dostaly přes šedesát procent hlasů v nejmladší věkové kategorii do 35 let. Naopak strany vládní koalice (hnutí ANO, ČSSD) a euroskeptické konzervativní strany (KSČM, SPD) získaly okolo pětapadesáti procent hlasů v nejstarší věkové kategorii nad 55 let.

„Ve sněmovních preferencích ovšem v této věkové kategorii získávají okolo sedmdesáti procent hlasů, což ukazuje, že i mezi staršími voliči se účastnili častěji ti pravicoví, liberální a proevropští,“ píše se nicméně v analýze Medianu. Bez překvapení nakonec není rozložení voličů v závislosti na jejich vzdělání. Tak například o voliče bez maturity opírá svou základnu zejména SPD, když v rámci ostatních vzdělanostních skupin dosahuje jen asi třetinové podpory (sedmnáct procent oproti šesti až sedmi procentům).



Hnutí ANO sbírá podporu významně více u lidí bez vysokoškolského vzdělání. Vysokoškoláci poměrně rovnoměrně preferují ODS, Piráty nebo koalici složenou z TOP 09, STAN a Zelených. Mezi voliči bez maturity měly naopak většinu strany vládní koalice (ANO, ČSSD) a euroskeptické konzervativní strany (SPD, KSČM).