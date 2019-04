Poc: Brutální kampaň s bojovými výpady? Jen pokud se vyhrotí pološílené téma typu czexit | info.cz

„Předvolební debaty se budou odehrávat hlavně mezi stávajícími europoslanci, a tam divoký souboj nečekám. Každý z nás má svá témata a díky práci v Evropském parlamentu jsme odkojeni úplně jinou politickou kulturou, než na kterou jsme zvyklí doma,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ lídr kandidátky ČSSD do voleb do Evropského parlamentu Pavel Poc.

Volby do Evropského parlamentu jsou za rohem. Zatím nemám pocit, že by v Česku běžela volební kampaň. Vyvedete mě z omylu?

Řekl bych, že kampaň se už rozjela na sociálních sítích. Podle mě ale nejde ani očekávat, že by byla nějak vyhrocená, protože většina relevantních stran si jako své špičky vybrala stávající europoslance. My ještě tento týden zasedáme v Evropském parlamentu a dokončujeme legislativu z tohoto období. Myslím si proto, že ostřejší část kampaně nás čeká až po Velikonocích. Jediný, kdo mohl začít kampaň dříve, byli Piráti, kteří nemají své zástupce v Evropském parlamentu. Ale ani je není příliš vidět.

Nečeká se, až kampaň spustí pravděpodobný vítěz voleb ANO?

To si upřímně nemyslím. Pokud by existovalo nějaké klíčové téma, které by ANO chtělo ve volbách hrát, tak už by to někde rezonovalo. To se neděje. A ani si nedovedu představit, o jaké téma by mohlo jít. Všichni víme, že je potřeba provést něco s fungováním EU. Všichni máme také nějaká ekonomická témata, která budou důležitá i pro ANO, protože lídryně hnutí je ekonomka exponovaná v zahraničním obchodě. Zdá se, že i ANO bude hrát dvojí kvalitu potravin, přestože to je téma, které jsme do Evropského parlamentu přinesli my v roce 2011 a které teď doslova zkaňhala jejich eurokomisařka.

Čekáte aspoň v závěru kampaně nějaké vypjaté momenty?

Ptáte-li se mě na to, zda se v ČR dočkáme brutální kampaně s bojovými výpady, tak vás asi zklamu. Já to neočekávám, pokud někdo nevyhrotí nějaké pološílené téma typu czexit. Ale jak říkám, debaty se budou odehrávat hlavně mezi stávajícími europoslanci, a tam divoký souboj vážně nečekám. Každý z nás má svá témata a díky práci v Evropském parlamentu jsme odkojeni úplně jinou politickou kulturou, než na kterou jsme zvyklí doma. Nečekám proto osobní a nenávistné útoky, které jsou běžné v české politice.

O čem kampaň bude, až se naplno rozjede?

Určitě bude hodně o síťování, ať už na sociálních médiích, nebo na základně osobních kontaktů. Zatím to nevypadá, že by se tu objevovalo nějaké extrémně nosné téma. V řadě západních zemích, třeba v Nizozemsku nebo Belgii, je už nyní jasné, že tématem kampaně bude klimatická změna a ekologie. V Česku celkem silně rezonuje téma potravin, čímž se k té ekologii trochu blížíme, ale obecně si myslím, že témata u nás se budou drobit.

Podle toho, co říkáte, to vypadá, že půjde o klidnou a možná až nudnou kampaň. Nebojíte se, že se to projeví ve volební účasti, která při tomto typu voleb bývá i tak extrémně nízká?

Já si nejsem jistý, jestli toto je úkol pouze pro politické strany. Příčinou nízké účasti je určitě také česká euroskepse. Na západ od nás je zájem o evropské volby výrazně větší, ale roste už i v našem regionu. V případě ČR bych proto nebyl tak skeptický. V minulých volbách byla účast 18 % a pro ty letošní tipuji, že naroste minimálně o 3-4 %.

Proč si to myslíte?

Vidím třeba, že klíčová média, která oslovují masy, do toho jdou a snaží se probudit zájem o EU a posílit volební účast.

Kolik křesel v květnových volbách získá ČSSD?

Věřím, že máme slušnou šanci mít v novém Evropském parlamentu tři lidi.

Průzkumy veřejného mínění z poslední doby ale předpovídají dva…

Průzkumů jsem viděl více a každý říká něco jiného. Navíc jsou šité na míru Poslanecké sněmovně. V některých volbách jde více o osobnosti, v jiných o celkovou značku. V případě voleb do Senátu jsou to z velké části osobnosti, zatímco do Poslanecké sněmovny se volí hlavně značka. Evropské volby jsou někde uprostřed. Jako lídra sociální demokracie do těchto voleb mě těší, že všechny průzkumy nám ale i přes rozdílné výsledky předpovídají pomalý, ale přesto růst.

Čemu ten růst přisuzujete? Sociální demokraté byli v poslední době silně kritizováni za účast ve volbách s hnutím ANO. Znamená to, že to voliči vidí jinak?

Vysvětlím to velice jednoduše. Pokud má být politika udržitelná, tak to nemá být pouze o lidech, nebo jen o straně. Představte si situaci hnutí ANO. Když z rovnice vyškrtnete Andreje Babiše, tak nebudou mít nic. ČSSD není strana jednoho muže a je po sjezdu jednotná. Řekli jsme si, že nepůjdeme populisticko-nacionalistickou cestou a nebudeme se vnitřně hádat a štěpit. V čele máme zajímavé mladé a progresivní lidi, kteří dělají dobře svou práci. Mluvím například o Janě Maláčové, Tomášovi Petříčkovi nebo i Honzovi Hamáčkovi. Myslím, že tohle je hlavní důvod, proč ČSSD posiluje. Není v tom žádné kouzlo, pouze to, že se strana zkonsolidovala a začíná zase odvádět práci, kterou odváděla.

Věříte, že sociální demokracie i v Evropě přežije?

Já jsem přesvědčen, že sociálně demokratický narativ není mrtvý. Ostatně to dokazují výsledky voleb ve Finsku nebo si vezměte situaci ve Švédsku. Sociální demokracie to tam drží, sice s odřenýma nebo dokonce ulomenýma ušima, ale drží. Stejně tak socialisté v Portugalsku. To přece nesvědčí o tom, že by něco směřovalo ke konci. Naopak. Myslím si, že si lidé uvědomují, že situace v Evropě nebo i ve světě není tak růžová. Čelíme několika krizím najednou, je tu krize klimatická a také ekonomická. Jak daleko jsme od toho, kdy se to může celé zvrtnout? Lidé chtějí strany, které si uvědomují, co je to solidarita.

V evropských volbách se předpovídá výrazné posílení právě populistickým, protiimigračním a nacionalistickým stranám. Bojíte se toho?

Ne, já tomu nevěřím. Protiimigrační strany neustále zvedají migraci jako téma, ale neumí to pojmenovat a uchopit. Já se stejně jako česká veřejnost migrace také bojím, ale úplně jiného typu. Já se nebojím ekonomické migrace, ale klimatické, která ještě nenastala. V ní nejde o migranty, kteří do Evropy míří kvůli představě lepšího života, ale o ty, kteří své domovy opustili kvůli klimatickým změnám. Děsí mě představa, že se do pohybu dá celá subsaharská Afrika, kterou požene motivace přežít, a bude chtít přijít do Evropy. Naštěstí EU dělá opravdu mnoho opatření, aby se toto nestalo.

S jakými tématy půjdou sociální demokraté do kampaně?

Základ našeho programu i na evropské úrovni je boj s nerovnostmi, který Evropu paralyzuje. Jde o nerovnosti mezi lidmi, regiony a státy. Spadají sem témata, jako je dvojí kvalita potravin nebo také nestejná výška platů. Může to znít jako klišé, ale my si myslíme, že pokud se nůžky rozevřou ještě více, tak se to celé sesype.

Na co se budete zaměřovat vy jako lídr kandidátky ČSSD?

Mou vlajkovou lodí bude věc, která bez nadsázky zabíjí a se kterou se peru posledních deset let. Říkám tomu intoxikace ekosystému.

Můžete to vysvětlit?

Všude v přírodě, ale také ve vzduchu se dnes vyskytuje obrovský koktejl cizorodých látek od pesticidů přes změkčovadla z plastů a léky až po kosmetiku a my vůbec nevíme, co to s námi dělá. Vezměte si, že třeba cukrovka dnes v daleko větší míře než dříve postihuje už i mladé lidi, a není to jen tím, že by se přecpávali sladkostmi. Stále více lidí umírá na rakovinu a mladí více trpí artritidou, artrózou, Parkinsonovou chorobou. Tohle všechno má jednoho společného jmenovatele a tím je globální otrava našeho prostředí. V našem ekosystému se toho nachází už tolik, že 70 % hmyzu je pryč. Lidstvo nemůže žít bez ekosystémových služeb.

Neznamená to ale, že nebudu řešit i jiná témata, která jsem řešil, například energetiku, ale toto bude má priorita. A pak ještě musím zmínit antibiotickou rezistenci, kterou také považuji za velký problém, kterému se musíme věnovat.

Pokud budete ve volbách úspěšný, bude to již váš třetí mandát v Evropském parlamentu. Jak se za posledních deset let změnilo vnímání EU ze strany Čechů? Naučili jsme se unii využívat v náš prospěch?

Pokud budu soudit podle zájmových skupin, s nimiž jsem přišel do styku, tak moc ne. Tyto skupiny EU vždy chápaly jako nositelku pokroku. Pozitivní změnu ve vztahu k EU vidím ale u zástupců průmyslu, zejména u středního a vysokého managementu, který vidí, že bez jednotného trhu by to nešlo. U nižšího managementu ke změně došlo také. Tito lidé si začali po 15 letech členství v EU uvědomovat, že problémy jsou z větší části generovány doma i pokud jde o legislativu, že existuje tzv. gold plating (rozšíření unijní legislativy při jejím zavádění do národního práva ve členském státě; pozn. red.).

Co to znamená?

Jejich lidé už jsou schopní analyzovat evropskou legislativu a poznat, co z toho vyplývá a co je domácí lidová tvořivost. Další změnu vidím v tom, že tito lidé se čím dál častěji na nás, europoslance, obracejí přímo. Vlastně obcházejí příslušná ministerstva.

Kde změna nenastala?

Bohužel u lidí, které EU nezajímá. Ale pozor, já je kvůli tomu neobviňuji, protože oni za to nemohou, protože mají jednoduše jiné starosti. Obviňuji ale úředníky kolem ministerstev nebo parlamentu, kteří zůstali stát a vůbec se nikam neposunuli. Až teprve v posledních letech se objevují výjimky v podobně kompetentních lidí, například na stálém zastoupení ČR v EU.