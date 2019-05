Volby 2019: Poměry v EU se mění. Česko získá pravověrného stoupence evropských nacionalistů | info.cz

Přestože politolog na jednu stranu přiznává, že je Evropská unie českému voliči ještě pořád značně vzdálená, všímá si také toho, že se o dění v unii poslední dobou v Česku mnohem více mluví a hlavně polemizuje. „Brexit je zde kupodivu živé téma a diskutuje se o něm často i v hospodě,“ říká. A připomíná, že se ostatně také v českých zemích snaží v politice zahnízdit nacionálně populistické síly. „A právě tyto formace rozviřují také českou diskusi. Činí tak nejenom Okamurova SPD, nezničitelná Česká suverenita a různé obskurní podniky, ale třeba také Václav Klaus mladší, který do těchto diskusí vtáhl i příznivce ODS,“ vysvětluje Znoj.

Také proto si myslí, že volební účast bude tentokrát přece jen vyšší. „Byť bude pořád výrazně nižší než ve volbách parlamentních, ale dá se očekávat, že přesáhne dvacet procent,“ odhaduje Znoj. Avšak pokud jde o zmíněné národovecké proudy české politiky, podle jeho mínění má šanci na relativní úspěch zřejmě jenom Okamurovo hnutí SPD. „Vede čilou kampaň nejenom na internetu, ale objíždí i malé obce. Do evropského parlamentu se určitě dostane, ale každý počet přesahující deset procent bude překvapením,“ uvažuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.



„Každopádně se tato strana stane součástí nového proudu evropských nacionalistů a budeme mít v Česku jejího pravověrného stoupence,“ dodává Znoj. Pokud jde o občanské demokraty, Znoj upozorňuje na pozoruhodný posun. Podle něj se nyní ODS pod vedením Petra Fialy začala stylizovat do české verze německé CDU. „Nicméně v ODS má v evropských otázkách pořád hlavní slovo starý euroskepticismus probritské konzervativní pravice, jakkoli je zjevné, že Zahradilovo probritské nadšení poněkud opadlo po zmatcích, které přinesl brexit.“

Znoj má zkrátka za to, že ODS nyní začíná sázet spíše na kontinentální verzi nacionálně konzervativní politiky. „Jako by v sobě mísila semena z německé CDU a Alternativy pro Německo (AFD). K vzestupu v domácí politice to ODS stačilo. V těchto evropských volbách počet poslanců zřejmě navýší, ale vítězství z toho nebude. Nezodpovězenou otázkou zřejmě zůstane, kam se ODS zařadí v nových evropských politických poměrech po odchodu Británie z Evropské unie. Bude to naznačená německá kombinace CDU a AfD, nebo cesta za Polskem a Maďarskem do Střední Evropy?,“ táže se Znoj.



Zároveň ale připomíná, že evropské volby, které u nás začaly v pátek ve 14:00, budou nepochybně zajímat také proevropsky orientované voliče. „V české společnosti je to menšina, ale nezanedbatelná a při relativně malé volební účasti ve srovnání s volbami sněmovními její relativní váha vzroste. Z tohoto hlediska má svůj smysl společná kandidátka STAN a TOP 09 spolu se Zelenými,“ myslí si Znoj. Avšak pochybuje, že by tato aliance mohla mít nějaký velký synergický efekt. „Přesto lze očekávat, že se za ní budu schopni postavit příznivci všech těchto stran i přes to, že Zelení mají k české pravici značné výhrady.“

Znamenat to podle něj bude především to, že jejich hlasy nepropadnou a získají je strany spřízněné svým proevropským zaměřením. A pokud tato kandidátka obdrží stejný počet evropských poslanců jako minule, bude to pro ni podle Znoje nepochybně úspěch. V roce 2014 přitom koalici složenou z TOP 09 a Starostů a nezávislých volilo necelých 242 tisíc voličů, což pro ni znamenalo zisk necelých šestnácti procent hlasů a čtyři mandáty. Kdo minule – byť těsně – neuspěl, byli naopak Piráti, které je také letos potřeba počítat mezi proevropské síly. „Jejich voliči jsou mladí a proevropští, což je ale nevyzpytatelná veličina,“ uvažuje Znoj.

Avšak dodává: „Piráti se výrazně prosadili v české politice a v evropských volbách mohou jenom uspět. Pokud se jim podaří přimět své stoupence, aby přišli k evropským volbám, mohli by se stát největším překvapením českých voleb.“ Zbývá favorit voleb, tedy hnutí ANO a tradiční levice, která jde do boje o voliče značně oslabena, což se podle Znoje také projeví v evropských volbách. „Propad podpory ČSSD se sice zastavil a dá se říci, že strana stabilizovala svou pozici na české politické scéně, ale její voliči o evropské volby mají malý zájem a nejsou ani příliš disciplinovaní, aby se ČSSD mohla spolehnout, že půjdou k volbám,“ říká.

Pokud ČSSD získá dva evropské poslance, může být podle Znoje ráda. „KSČM je na tom paradoxně o něco lépe v tom smyslu, že voliči této strany jsou zvyklí k volbám chodit. Přijdou tedy rovněž k volbám evropským a zvolí pár svých europoslanců. Pro komunistickou stranu jsou to ale vskutku jenom volby druhého řádu. Evropský rozměr její politiky je nulový. Zajímá ji hlavně domácí politika, vsází na podporu prezidenta Zemana a ze zahraniční politiky sleduje pouze ruskou linku,“ připomíná politolog. Co to všechno tedy znamená? Znoj má jasno. „Evropské volby v Česku zřejmě vyhraje hnutí ANO.“

Což, dodává politolog, není žádné překvapení. „Obzvlášť, pokud sledujeme výzkumy veřejného mínění, kde si Babišova formace drží setrvale podporu kolem třiceti procent.“ Situace je podle něj sice taková, že ANO dominuje české politice, avšak zároveň ve veřejném mínění, jak je můžeme sledovat v médiích a slyšet na veřejných manifestacích, je Babiš a jeho politická divize stále intenzivněji napadána. „Hnutí ANO se nachází pod velkým tlakem, jako by konflikt s Babišem byl hlavní konflikt české politiky,“ uvažuje Znoj. Podle jeho názoru to paradoxně vede k tomu, že se příznivci Babiše zatvrzují ve svých názorech a i nadále ho podporují.

„Evropské volby na této situaci mnoho nezmění. Nedá se očekávat, že by hnutí ANO u voleb propadlo, vždyť protivníci mají tak poloviční podporu. Hnutí ANO sice zřejmě nezíská oněch třicet procent, neboť jeho voliče evropské volby tolik nezajímají, ale na vítězství to bude stačit a Andrej Babiš umí každý svůj úspěch dobře prodat,“ uzavírá Znoj s tím, že volby tak podle všeho potvrdí stávající poměry v české politice. „Vládní koalice se nezmění, ačkoli ČSSD bude oslabena a hnutí ANO se bude lízat z politických ran, které mu rozdává česká veřejnost,“ říká v samotném závěru politolog.