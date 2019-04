První debata spitzenkandidátů byla opatrná selanka bez střetů. Bolavé místo lidovců je Orbán | info.cz

„Slušnost a skoro žádný střet“, tak zní titulek článku, který po skončení první televizní debaty volebních lídrů hlavních europarlamentních skupin publikoval server Politico. A nelze s ním nesouhlasit. Středeční duel totiž ukázal, jak těžké bude v příštích měsících s konceptem tzv. spitzenkandidátů zaujmout pozornost evropských voličů.

Spitzenkandidáti Spitzenkandidáti jsou lídři politických skupin v Evropském parlamentu do květnových voleb. Zároveň jde o kandidáty na post šéfa příští Evropské komise. Tento proces jeho výběru se poprvé použil v roce 2014 a tehdy do čela unijní exekutivy vynesl předsedu evropských lidovců (EPP) Jeana-Claudea Junckera.

Ve středu proti sobě usedli lídr nejsilnější frakce Evropské lidové strany – favorizovaný Němec Manfred Weber – a lídr evropských socialistů (S&D) a místopředseda Evropské komise Nizozemec Frans Timmermans.

Migrace a dvě sídla europarlamentu

V první polovině otázky kladli dva francouzští novináři a diskuse mezi lídry se odehrávala ve francouzštině (Timmermans) a angličtině (Weber). Druhou část duelu moderoval britský novinář a celá se nesla v angličtině. Většina zahraničních serverů, které debatu analyzovaly, uvádí, že tak body získal Timmermans, který je lépe jazykově vybavený (mluví celkem sedmi jazyky) a je lepší řečník než Weber.

Jasný vítěz ale z této části nevzešel. Weber i Timmermans se na drtivé většině probíraných témat shodli. Podle obou musí Evropa pracovat na koordinované obraně a nutně potřebuje upravit pravidla pro udělování azylu. „Naší jednoznačnou odpovědí je přísná hraniční kontrola. Tohle musíme umět garantovat. Pomůže nám k tomu posílení pohraniční a pobřežní stráže, kterou můžeme poslat přímo na hranice, aby zasáhla proti pašerákům,“ přiblížil Weber v nedávném rozhovoru pro INFO.CZ plány evropských lidovců v této oblasti.

Timmermans i Weber se postavili proti omezení unijního aparátu, když podpořili dvě sídla Evropského parlamentu. Jedno se nachází v Bruselu a druhé, do něhož poslanci s celým konvojem asistentů a bednami dokumentu odjíždějí přibližně jednou za pět týdnů, je ve francouzském Štrasburku, odkud se debata přenášela. Rušení tohoto druhého sídla bylo evergreenem dosud všech voleb do Evropského parlamentu a rezonuje i teď. Kritika tohoto stavu a jeho nesmyslnosti se ve velkém ozývá i z Česka.

Polsko a Maďarsko

Ostřejší část přišla až v závěru debaty a ve shodě se zahraničními servery lze tvrdit, že tady bodoval Timmermans. Debata se stočila na některé středoevropské země, které čelí kritice za nedodržování základních hodnot EU. V minulosti Evropská komise oficiálně vystoupila proti Polsku. Weber Timmermanse, který je členem Komise a postup proti Polsku vedl, upozornil, že se situace v zemi vůbec nezlepšila a možnosti Komise jsou tedy značně omezené.

Aniž by ho slovem zmínil, Timmermans Weberovi připomněl „trn v patě“, kterým je pro evropské lidovce maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho straně Fidesz evropští lidovci nedávno zmrazili členství. Dlouhodobě jim vadilo, že v Maďarsku pod Orbánovou vládou nefungují nezávislá média a je omezována občanská společnost. Kritiku si zasloužil i Orbánův postup proti Středoevropské univerzitě, která sídlí v Budapešti, a populistické vystupování v otázce migrace. Poslední kapku pak představovala maďarská kampaň útočící na předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera.

České „želízko v ohni“

Do voleb do Evropského parlamentu, které po celé Evropě budou 23.-26. května, se odvysílá ještě pět televizních debat, v nichž se utkají spitzenkandidáti jednotlivých politických rodin. Nejbližší z nich je naplánovaná na 29. dubna do Maastrichtu. Zbytek proběhne v květnu. Debat se bude účastnit i europoslanec Jan Zahradil. Jako svého lídra do voleb si ho vybrala frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).