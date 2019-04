Salvini chce otřást europarlamentem. Vábí Le Penovou i Okamuru, má to ale háček | info.cz

„Chceme se stát přední evropskou frakcí, tou nejpočetnější,“ uvedl italský ministr vnitra a šéf nacionalistické strany Liga Matteo Salvini. Do Milána pozval lídry podobně smýšlejících uskupení, tedy těch, které se často vezou na vlně antiunijního populismu a protiimigrační rétoriky. Společně se Salvinim před novináře přišel spolupředseda německé Alternativy pro demokracii (AfD) Jörg Meuthen. „Chceme Evropskou unii a Evropský parlament reformovat, aniž bychom je zničili,“ řekl a dodal, že vzniklá aliance plánuje přinést Evropě radikální změnu.

Kromě italské Ligy a německé AfD se milánského setkání účastnili také zástupci Strany Finů a Dánské lidové strany. Do Itálie mělo dorazit i hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Jeho předseda Tomio Okamura a místopředseda Radim Fiala se omluvili.

A nebyli jediní. Všímá si toho třeba server EurActiv, který z toho v úvodu svého textu vyvozuje následující: „Salviniho velký plán spojit celou evropskou pravici neodstartoval zrovna nejslibněji. Důvodem je to, že se v Miláně neobjevila Marine Le Penová z francouzského Národního sdružení (dříve Národní fronta; pozn. redakce) nebo z vládnoucí Svobodné strany Rakouska (FPÖ)“.

Nepřítomnost Le Penové Salvini vysvětlil její zaneprázdněností a dodal, že s její podporou nová aliance může počítat. Le Penová mu to údajně potvrdila na osobním setkání před uplynulým víkendem.

EurActiv připomíná i absenci maďarského premiéra Viktora Orbána, který se Salvinim už delší dobu sympatizuje. Orbánova strana Fidesz, která s největší pravděpodobností eurovolby v Maďarsku vyhraje, by pro něj byla vítanou posilou.

Fidesz je v současné době členem největší politické skupiny v Evropském parlamentu, kterou je Evropská lidová strana (EPP). Evropští lidovci v březnu maďarské vládní partaji pozastavili členství – oficiálně kvůli možnému porušování zásad právního státu v Maďarsku – a pro mnoho komentátorů to je důvod, proč teď Orbán na Salviniho vábení nereaguje a je ve svých krocích opatrný.

Rozhodnutí padnou až po volbách

Salvini a spol. už nějakou dobu pomýšlí také na polskou stranu Právo a spravedlnost (PiS), ta je ale zase členem dnes třetí nejpočetnější politické frakce v Evropském parlamentu, kterou jsou Evropští konzervativci a reformisté (ECR). K nim se hlásí česká Občanská demokratická strana (ODS) a její europoslanec Jan Zahradil je lídrem ECR do blížících se voleb do Evropského parlamentu.

Zahradila Salviniho snahy o novou, částečně konkurenční frakci, která by ECR mohla poškodit, neznervózňují. „Pan Salvini se evidentně snaží cosi vlastního postavit. Jsem ale přesvědčen, že definitivní rozhodnutí padnou až po volbách. A jsem stejně přesvědčen, že naše skupina ECR bude dále posilovat a může ze třetího místa zaútočit i na druhou pozici,“ řekl INFO.CZ Zahradil.

Podobně o Salviniho snahách mluví i lidé z prostředí Evropského parlamentu. Podle nich jde o předvolební kampaň. Ke skutečnému lámání chleba dojde až po volbách, kdy bude jasné, které evropské strany posílí a které naopak mandáty ztratí. Až poté přijdou na řadu debaty, do jakých frakcí se kdo zařadí, nebo zda vznikne něco zcela nového.

Politolog Daniele Albertazzi z Birminghamské univerzity, kterého citují Financial Times, je přesvědčen, že včerejší oznámení vzniku euroskeptické aliance má pouze jediný cíl. „Salvini mluví k domácímu publiku,“ uvedl Albertazzi. „Chce své voliče přesvědčit, že Itálie stojí v samotném srdci antiglobalistického a antievropského tažení a že Salvini v tomto bude lídrem. To je pro něj mnohem důležitější než to, co se opravdu děje v Evropském parlamentu“.

EurActiv k tomu podotýká, že podobné snahy o sjednocení euroskeptiků a nacionalistů v Evropském parlamentu tu byly i v minulosti, ale z nejrůznějších důvodů neuspěly, protože jednoduše nepadly na úrodnou půdu. Navíc se o ně mnohdy pokoušeli ti samí politici. „Abychom zmínili jeden skvělý příklad za všechny: předtím než se stal hlasitým lídrem pravicové Ligy, Matteo Salvini byl jedenáct let europoslancem,“ píše server v článku a připomíná ještě pokus Marine Le Penové, která se před dvěma lety snažila v Evropském parlamentu sjednotit krajně pravicové strany spolu se Salvinim, s Nizozemcem Geertem Wildersem a Němkou Frauke Petryovou, jež dříve vedla AfD. „Zatím pokaždé, když nacionalisté hráli internacionálu, tak ji zpívali v jedné tónině. Národní hymny ale po většinu času hráli sólisté,“ píše EurActiv.