Sejde se Telička znovu s Babišovým ANO? Čeští europoslanci jdou vstříc Macronovi | info.cz

Přestože se český europoslanec Pavel Telička před časem rozešel s hnutím ANO Andreje Babiše, nelze vyloučit, že po volbách do Evropského parlamentu spolu budou opět sedět „v lavici“. Telička a europoslanci ANO jsou v současnosti členy europarlamentní frakce liberálů (ALDE) a stejný scénář (pokud by se Telička do Evropského parlamentu dostal) by mohl platit i po nadcházejících volbách. Na půdě ALDE totiž vzniká „staronová“ frakce liberálů, jejíž přípravy teď režíruje francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten do francouzského Štrasburku sezval některé evropské středové a liberální strany, aby je přesvědčil ke spolupráci.

„Pokud nepřijde něco zcela neočekávaného, tak je to hotová věc. Atmosféra byla taková, že je už prakticky ruka v rukávě,“ řekl INFO.CZ český europoslanec a volební lídr hnutí HLAS Pavel Telička, který se sobotního happeningu účastnil. Několikahodinovou akci režírovali lidé z Macronova hnutí En Marche! (pro potřeby eurovoleb přejmenovaného na Renaissance).

Kromě českého Hlasu přijeli například zástupci španělské strany Ciudadanos či nizozemských stran VVD a D66, které jsou dnes členy skupiny evropských liberálů ALDE. Dorazit původně měl i lídr ALDE Guy Verhofstadt, který se však nakonec omluvil kvůli zdravotním komplikacím.

Kde budou lovit liberálové?

Základ nové parlamentní frakce by podle posledních zpráv měli tvořit evropští liberálové ALDE, k níž se hlásí mj. české hnutí ANO, a také další evropské liberální a středové strany, jimž se předpovídá úspěch ve volbách.

„V současné době se diskutuje více scénářů povolebního vývoje, včetně možného rozšíření ALDE o nové členy nebo vytvoření nové frakce na jejím základě. Jaká varianta bude vybrána, bude záviset na volebním výsledku jednotlivých stran,“ napsala k tomu redakci lídryně hnutí ANO do eurovoleb Dita Charanzová, která je místopředsedkyní ALDE Party.

ALDE je v současné době čtvrtou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, avšak spojením s dalšími stranami a hnutími včetně En Marche! si výrazně polepší. Průzkumy hovoří o tom, že by se evropští liberálové mohli vyšvihnout až na třetí příčku – hned za dosud nejsilnější evropské lidovce (EPP) a evropské socialisty (S&D). Dvě tradiční politické skupiny, tedy EPP a S&D, zřejmě nezískají dostatečný počet křesel, aby mohly vytvořit koalici.

Předpokládá se navíc, že evropští liberálové budou usilovat i o účast dosavadních členů EPP a S&D. K sobotní štrasburské akci organizované En Marche! se přihlásil i bývalý italský premiér Matteo Renzi a jeho Demokratická strana, která je momentálně součástí frakce socialistů. Stejným případem je Socialistická strana portugalského premiéra Antónia Costy, která rovněž vyjádřila podporu „macronovcům“.

I přesto, že francouzské En Marche! bylo iniciátorem sobotního setkání a podle odhadů by v novém Evropském parlamentu mohlo obsadit kolem 20 křesel, čímž by se pravděpodobně stalo nejsilnějším uskupením v nové frakci, podle Teličky není na místě mluvit o tom, že by chtělo být jejím tahounem. „Takto bych to neformuloval. Dávají tím najevo, že chtějí být rovnocenným stavitelem nové frakce spolu s ALDE,“ uvedl.

Pozvánka pro Piráty

V minulosti s En Marche! o možné spolupráci v budoucím Evropském parlamentu jednali i čeští Piráti. Pozvánku na sobotní jednání ale nedostali. „Nebyli jsme pozváni,“ potvrdil redakci lídr jejich kandidátky do voleb do Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Kolaja se domnívá, že důvodem mohlo být to, že Piráti už v minulosti opakovaně deklarovali, že nepůjdou do frakce, v níž je členem hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. „Nabízí se ALDE, ale součástí této frakce je – pokud jde o českou politiku – hnutí ANO Andreje Babiše. Ten v žádném případě doma nereprezentuje středovou liberální politiku. A to neříkám pouze s ohledem na to, s kým u nás vládne, ale také kvůli programu, který prosazuje,“ vysvětlil v rozhovoru pro INFO.CZ už dříve předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Myslím si, že tohle je ten důvod. Už dříve jsme se s En Marche! setkali a oni náš postoj znají,“ řekl k tomu Kolaja. Do budoucna však spolupráci s novou frakcí nevyloučil.