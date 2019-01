Silný soupeř, rusko-čínský agent. Toto na Soukupův návrat do politiky říkají europoslanci

Mediální magnát Jaromír Soukup ohlásil návrat do politiky. Včera oznámil, že zakládá nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa a bude se s ním ucházet o přízeň voličů. První příležitostí budou volby do Evropského parlamentu, jak o tom INFO.CZ jako první informovalo . Ve Štrasburku, kde se v tyto dny koná plenárního zasedání Evropského parlamentu, svým prohlášením způsobil rozruch. Přinášíme přímo z místa reakce českých europoslanců.

„Zcela otevřeně, pokud do politiky vstoupí takový člověk a založí tu něco vlastního, tak to vůbec není irelevantní,“ řekl redakci český europoslanec Pavel Telička, který byl do Evropského parlamentu zvolený za ANO, ale s hnutím se později kvůli sporům s jeho lídrem Andrejem Babišem rozešel. „Pokud je to navíc někdo, kdo je takto známý jako pan Soukup a je mediálně vyprofilovaný u části českého elektorátu, tak to není nepodstatné a může to určitou roli sehrát,“ pokračuje.

Mediální podnikatel Jaromír Soukup oznámil vznik hnutí včera ve své televizi TV Barrandov v pořadu Moje zprávy. Navzdory tónu, který zvolil, pro něj nejde o novou roli. Kolem politiky se pohyboval už v minulosti, kdy pomáhal třeba s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených. Za tu i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu.

A právě letošní eurovolby jsou nejbližší příležitost, při které se Soukup může ucházet o přízeň voličů. „Už jen název napovídá, že to bude hnutí jednoho muže postavené zcela na jeho osobě. Tudíž potřebuje volby, které jsou k tomu jako stvořené. Takové jsou v České republice v zásadě jen jedny, volby do Evropského parlamentu,“ řekl ČTK politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze.

Konkurence v podobně Jaromíra Soukupa je vítaná

Soukupovo včerejší oznámení vyvolalo mezi českými europoslanci rozruch a patřilo k nejdiskutovanějším tématům. „Nevím, zda vůbec bude kandidovat do Evropského parlamentu. Pokud ano, tak to vítám, konkurence je zdravá. Mohl by mobilizovat k vyšší volební účasti,“ řekl pro INFO.CZ Jan Zahradil z ODS.

„Založit si politický subjekt v ČR je běžná záležitost – ostatně existuje u nás několik desítek politických stran – a teď už aspoň víme, jaký měla televizní exhibice Jaromíra Soukupa účel. Věřím v rozum voličů, kteří nepodlehnou mámení dalšího miliardáře,“ pokračovala česká europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM.

Politologové se obecně shodují, že Jaromír Soukup bude cílit na sympatizanty prezidenta Miloše Zemana, ale může také lovit hlasy mezi voliči SPD a KSČM nebo u vládních stran ČSSD a ANO. To potvrzují i oslovení čeští europoslanci.

„Myslím, že jeho elektorát je podobný jako u elektorátu pana Babiše a pana Okamury, takže ODS neohrozí,“ myslí si Jan Zahradil.

„Kladu si otázku, co takový člověk může nabídnout. Myslím si ale, že lidi s pohledem upřeným na východ osloví. Ten člověk se vyznačuje tím, že rád pomáhá hlavně sám sobě a pak ruským a čínským vlivům v Česku,“ doplňuje Pavel Telička.

„Jaromír Soukup má možnost nejvíce lovit v řadách těch, proti kterým chce bojovat. A to jsou oligarchové. Proto si myslím, že pan Babiš a Okamura se budou snažit pana Soukupa maximálně znemožnit. A přitom on je tak seriózní člověk. Určitě také vezme hlasy komunistům, kteří na rozdíl od pana Soukupa nemají žádnou vizi,“ tvrdí lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský, který Soukupovu případnou kandidaturu do voleb do Evropského parlamentu vítá.

Za ohrožení pro kandidáty KDU-ČSL to Zdechovský nepovažuje. „Určitě Jaromír Soukup bude na sebe strhávat pozornost. To nám ale může paradoxně pomoci. Lidé budou hledat slušnou a pracovitou alternativu k mediální masáži miliardářů,“ uvedl.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku letos uskuteční 24. a 25. května. Před pěti lety je doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných českých voličů. Jak by měla vypadat kandidátka Soukupova hnutí pro květnové volby a zda vůbec vznikne, zatím není jasné.