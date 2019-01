„Socialismus není hudba minulosti!“ Za komunisty chce do EP mladý obhájce kolektivizace, který je v podmínce

Komunistická kandidátka pro volby do Evropského parlamentu přinesla překvapení. Na třetím místě je teprve třicetiletý Arťom Korjagin. Potud to nepůsobí zas tak zvláštně. Mladý muž ale v rozhovoru pro Blesk Zprávy přiznává, že je stále v podmínce za házení lahví na policisty při konání summitu G20 v Hamburku. A propaguje i radikálně levicové myšlenky – líbí se mu kolektivizace, a ač kandiduje „do Bruselu“, chtěl by referendum o vystoupení z Evropské unie.

Rodák z Petrohradu přišel do České republiky se svou matkou, když mu bylo šest.„Matka se rozhodla emigrovat hlavně z materiálních důvodů. 90. léta v postsovětském Rusku byla extrémně náročná a rozpadal se tam sociální stát, veškeré jistoty na stabilní zaměstnání a možnost nějakého osobního rozvoje byly v nedohlednu. Jako svobodná matka se proto rozhodla odjet do České republiky,“ popisuje Arťom svou cestu do Česka. Vyrůstal v Karlových Varech.

„Máme na víc,“ burcuje Arťom komunisty

Po svých zkušenostech z dětství se i přesto rozhodl Arťom vstoupit v roce 2017 do KSČM, za kterou v květnových volbách kandiduje do Evropského parlamentu. „I v mém okolí je to pro spoustu lidí překvapení, stejně tak, jako mé členství v KSČM,“zmínil Arťom v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Do KSČM vstoupil kvůli špatným volebním výsledkům strany, na které prý viděl, že potřebuje lidi, kteří v ní budou aktivně pracovat. „Máme na víc,“ věří Korjagin. Časem by podle něj mělo přijít nové vedení KSČM a také omlazení: nejen lidí, ale i programu a „vzhledu“ strany. Jen výměna vedení podle začínajícího politika změnu nepřinese. Za úspěch v evropských volbách by považoval, pokud by strana získala víc mandátů než ve volbách v roce 2014, tedy více než tři křesla.

Jak mladý komunista vysvětluje podmínku za házení lahví na policisty?