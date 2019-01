Špatná zpráva pro Le Penovou. Žluté vesty vyráží dobýt Evropu a průzkumy jim přejí

Francouzské žluté vesty se chystají dobýt poslanecká křesla v Evropském parlamentu. Už středeční oznámení o sestavení kandidátky ale odhalilo rozpolcenost hnutí, zdaleka ne všichni jeho stoupenci se vstupem do politiky souhlasí. Problém představuje kandidátka žlutých vest i pro lepenovce, jimž nejspíš odebere část hlasů.

V případě, že hnutí žlutých vest sestaví kandidátku do evropských voleb, skončilo by na třetím místě s 13 procenty hlasů. S touto předpovědí přišla ve středu společnost Elabe, v tentýž den se pak spekulace staly skutečností. Hnutí žlutých vest oznámilo, že půjde do voleb pod názvem Shromáždění z občanské iniciativy (RIC). Lídryní kandidátky bude 31letá ošetřovatelka z Normandie Ingrid Levavasseurová.

Ředitel kampaně RIC (zkratka je totožná jako zkratka pro referendum z občanské iniciativy) Hayk Shahinyan oznámil, že hnutí má za cíl sestavit plnou kandidátku – tedy 79 jmen – do půlky února. „Mohli bychom mít 79 kandidátů už dnes, chceme být ale otevřeni všem účastníkům. Současní kandidáti budou o ostatních místech hlasovat.“

Levavasseurová se už jako jedna z mluvčích žlutých vest několikrát objevila v televizi, a dokonce se měla stát pravidelnou komentátorkou dění v nedělním pořadu „A ve stejném čase…“ na kanále BFMTV. Poté, co vyšlo najevo její budoucí angažmá a také plat – televize jí nabídla 150 eur za každé vystoupení – dostala Levavasseurová několik výhrůžek a práci nakonec odmítla.

Televize BFMTV patří k médiím, která sice o protestech žlutých vest hojně informují, část demonstrantů ji ale kritizuje a pokládá ji za médium blízké prezidentovi Emmanuelu Macronovi.

Když se tento týden objevila Levavasseurová v dalším debatním pořadu v televizi CNews, zeptal se jí moderátor na komentář k prohlášení vládního mluvčího Benjamina Griveauxe, jenž označil další dvě kontroverzní osobnosti žlutých vest za falešné. Griveaux takto zaútočil na Érica Droueta, jenž loni vyzýval ke vniknutí do Elysejského paláce a Maxima Nicolla (známého pod přezdívkou Fly Rider), jenž pro změnu šířil konspirační teorie o teroristickém útoku ve Štrasburku. Nicolle tehdy naznačoval, že za ním stojí státní složky, které chtějí odvrátit pozornost od protestů žlutých vest.

„Netoleruji násilí ani komplotismus,“ odpověděla opatrně Levavasseurová. Na další otázku, zda tedy za oběma postavami hnutí stojí, už odpověděla přímo: „Distancuji se od jakéhokoliv násilí… nestojím za činy Érica Droueta a Maxima Nicolla,“ prohlásila.

Reakce Droueta, v civilu řidiče kamionu, na kandidátku vedenou Levavasseurovou na sebe nenechala dlouho čekat. Drouet zveřejnil na facebookové stránce la France en colère anketu, zda jsou stoupenci žlutých vest pro nebo proti této kandidátce. „Pokud bude většina hlasů proti, můžeme říci, že kandidátka nereprezentuje žluté vesty,“ napsal a požádal o co nejvíce sdílení.

Proti kandidátce se v čase psaní článku vyslovilo více než osm tisíc lidí, jen 145 hlasů bylo pro. Vykročení žlutých vest směrem do politiky naopak uvítal vládní mluvčí Benjamin Griveaux, stejně jako šéfové senátního i poslaneckého klubu Republikánů.

„Na analýzu kandidátky je ještě brzy, jisté ale je, že o hlasy přijde Národní sdružení,“ řekl INFO.cz Christophe Brégaint, jeden z mluvčích hnutí žlutých vest v Paříži.

Jeho slova potvrdila i reakce šéfka krajně pravicové strany Marine Le Penové. Ta označila sestavení kandidátky za problém: „Otázka je, zda si zachovají svou nezávislost a autonomii… Když kolem těch kandidátek vidím bývalé socialisty, takové nebezpečí existuje,“ rýpla si do budoucích soupeřů.

Na kandidátce, kterou Levavasseurová vede, se objevují lidé ve věku od 29 do 50 let. Zastoupeni jsou úředníci, obchodní ředitel, ale i řidič vysokozdvižného vozíku nebo žena v domácnosti. Kandidátka bude muset sehnat asi 700 až 800 tisíc eur na kampaň, nyní má asi desetinu této sumy.

„My, francouzští občané, už nechceme trpět rozhodnutí evropských orgánů a finanční kasty a technokratů, kteří zapomněli na to hlavní: člověka, solidaritu a planetu,“ píše se v úvodním prohlášení RIC.

Deník Le Figaro informoval, že paralelní kandidátku žlutých vest zvažuje i jejich sympatizant, zpěvák Francis Lalanne. Je tedy možné, že si lidé blokující kruhové objezdy a kritizující Macronovu politiku budou ve volbách moci vybírat.