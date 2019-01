STAN jde do evropských voleb se Zelenými a subjekty z regionů. TOP 09 zatím stojí stranou

Hnutí Starostové a nezávislí bude ve volbách do Evropského parlamentu bojovat o voliče ve spojení se Stranou zelených a několika regionálními subjekty. „Vzniká společný projekt proevropských stran, které se chtějí tak trochu porvat o evropského voliče,“ řekl ve sněmovně lídr STAN Stanislav Polčák. Koaliční jednání ještě probíhají s TOP 09, která se však k projektu zatím oficiálně nepřipojila. Podle jejího předsedy Jiřího Pospíšila se strana rozhodne do konce týdne.

„O společné koalici pořád jednáme a pokud se do konce týdne dohodneme, tak její vznik oznámíme příští týden,“ řekl pro INFO.CZ předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. To, že STAN a další strany seznámí veřejnost se svou představou spolupráce, bylo podle něj v plánu. „Je to polovina celého projektu,“ dodal Pospíšil.

Hnutí Starostové a nezávislí se rozhodlo jít do květnových voleb do Evropského parlamentu v kooperaci s dalšími jedenácti subjekty. Věří, že tím alespoň zčásti sjednotí rozdrobenou politickou scénu a osloví širší škálu voličů zejména v regionech, ale i v Praze. „Myslíme si, že reálně můžeme ve volbách do Evropského parlamentu získat 12 %, ale věříme si samozřejmě na víc,“ řekl redakci lídr STAN a europoslanec Stanislav Polčák.

Do projektu se kromě STAN zapojila i Strana zelených a dále řada regionálních hnutí a uskupení, například Jihočeši 2012, Karlovarská občanská iniciativa či Východočeši. Podporu přislíbily také osobnosti veřejného a politického života včetně senátorů Marka Hilšera a Václava Chaloupky.

Podle informací redakce se ještě včera večer uzavírala poslední jednání se Zelenými nad společným programem, který má v tuto chvíli téměř třicet stran. „K uzavření zbývají už jen dva body, nad vším ostatním panuje shoda,“ uvedl včera pro INFO.CZ zdroj blízký rozhovorům. Ten dále potvrdil, že jednou ze zmiňovaných neuzavřených kapitol byl budoucí vstup Česka do eurozóny a přijetí jednotné měny euro.

Proevropský program a elektronizace

Společný projekt STAN a dalších uskupení se chce prezentovat jako liberální a proevropský – do květnových voleb hodlá jít s heslem „Evropa jsem my“. Členství Česka v EU považují spolupracující partaje za základ jeho budoucí bezpečnosti a prosperity.

Vysoko mezi prioritami je také podpora vnitřního trhu EU a jeho plné dokončení nebo tzv. subsidiarita. Tedy princip, že pokud lze v nějaké otázce rozhodovat na národní či místní úrovni, mělo by se tak dít. Týká se to zejména kohezní politiky, tedy evropských fondů, z nichž lze čerpat dotace na projekty, či společné zemědělské politiky. Důraz chtějí strany klást na klimatické otázky, udržitelnost vody v krajině, minimalizaci znečišťování životního prostředí či elektronizaci státní a také místní správy.

S programem chce široká kandidátka uspět nejen v evropských volbách, ale také v příštích „domácích“ volbách.

Polčák, nebo Pospíšil?

Jak Stanislav Polčák, který je autorem projektu, uvedl v předvánočním rozhovoru pro INFO.CZ, spolupráce se připravovala od loňského podzimu. Tehdy se do něj také odmítla zapojit KDU-ČSL, která se rozhodla jít do voleb do Evropského parlamentu na vlastní pěst. Volebními lídry lidovců je trojice stávajících europoslanců Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová.

Jednání pokračují také s Liberálně ekologickou stranou (LES) a TOP 09, která minulý týden oznámila svou vlastní kandidátku do voleb do Evropského parlamentu. Jedničkou na ní je šéf strany a stávající europoslanec Jiří Pospíšil, kterému záda kryje kolega v Evropském parlamentu Luděk Niedermayer.

O tom, že se TOP 09 k projektu STAN připojí, mezi starosty nikdo nepochybuje. „Je to už téměř jisté,“ říkají zdroje INFO.CZ. Že vše postupuje, jak má, ujišťuje také Pospíšil. „Koalice vzniká,“ uvedl. Přesto se určité otazníky vznášejí nad tím, proč nebyl její oficiální vznik oznámen už dnes. Starostové nabízejí vysvětlení, že už s představením své části projektu nechtěli déle čekat.

Jakmile bude podepsaná koaliční smlouva, jednat se bude také o názvu koalice a o tom, kdo bude její lídr. Dohoda zní tak, že strana, která získá právo obsadit svým člověkem první místo na společné kandidátní listině do voleb do Evropského parlamentu, nebude požadovat, aby se její název otiskl do jména koalice. Číslem jedna bude tedy buď Jiří Pospíšil za TOP 09, nebo Stanislav Polčák za STAN. Další složení kandidátky se určí tzv. „zipovou“ metodou – střídat se budou zástupci STAN, TOP 09 a zbývajících partnerů.

Jasno o obou bodech – tedy názvu koalice a lídrovi, by mělo být do konce února. Kandidátní listiny musí strany podle zákona odevzdat do 19. března. Pak se na pořadí jmen nesmí nic měnit.

Seznam politických subjektů, které se zapojily:

Strana zelených

Karlovarská občanská iniciativa

Starostové pro Liberecký kraj

Občané patrioti

Jihočeši 2012

Forum Jihlava

Starostové a osobnosti pro Moravu

ProOlomouc

ZVUK 12

Zlínské hnutí nezávislých