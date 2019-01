Štětina sesbíral podpisy a sešikoval podporovatele. Do eurovoleb jde v čele vlastního hnutí

„Dnes hnutí Evropa společně předalo vše potřebné k registraci, včetně stanov a více než 1300 podpisů podporovatelů registrace,“ uvedl na sociálních sítích europoslanec Jaromír Štětina, který byl do současného Evropského parlamentu zvolen jako nezávislý na kandidátce TOP 09.

S touto stranou, lépe řečeno s jejím šéfem a dalším europoslancem Jiřím Pospíšilem, se ale nepohodl a ke konci loňského roku oznámil, že i přesto, že chce znovu do Evropského parlamentu kandidovat, v barvách „topky“ to tentokrát nebude. Štětina se rozhodl založit vlastní hnutí, které pojmenoval Evropa společně.

V rozhovoru pro INFO.CZ Štětina uvedl, že chce svým krokem sjednotit středopravicové politické síly v zemi a dát jasně najevo odpor vůči populismu a xenofobii. „Samozřejmě se mnou bude kandidovat řada významných osobností. V tomto okamžiku kandidátní listinu vytváříme,” řekl tehdy redakci.

Mezitím se objevily spekulace, že by síly mohl spojit s dalším europoslancem z TOP 09 Luďkem Niedermayerem. Ten však minulý týden před novináři oznámil, že stranu, za kterou byl zvolen do stávajících Evropského parlamentu, neopustí a do voleb půjde jako dvojka na její kandidátce (za Pospíšilem). TOP 09 své lídry oficiálně představila ke konci uplynulého týdne.

Štětina několikrát na sociálních sítích uvedl, že i když za TOP 09 kandidovat nebude, spolupráci před i po volbách se nebrání. Tu nevyloučil ani lídr hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Stanislav Polčák.

STAN v úterý přišel s tím, že do evropských voleb půjde v širší koalici s dalšími stranami – předně se Stranou zelených a menšími regionálními uskupeními a hnutími. Jak Polčák potvrdil médiím, jednání se pořád vedou ještě s Liberálně ekologickou stranou (LES) a také se zmiňovanou TOP 09.

Podle zákulisních informací je spolupráce s TOP 09 již připravena, čeká se pouze na souhlas, které má přijít z nejvyššího vedení strany. Jak pro redakci uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, poslední stranická jednání se na toto téma povedou dnes a zítra.

TOP 09 i STAN v Evropském parlamentu tvoří společnou delegaci v rámci politické skupiny Evropské lidové strany (EPP). Členem národní delegace je i KDU-ČSL. Lidovci však již na podzim oznámili, že se případné spolupráce s TOP 09 a STAN účastnit nebudou. Do voleb je povede samostatně utvořená kandidátka v čele s trojicí současných europoslanců Pavlem Svobodou, Tomášem Zdechovským a Michaelou Šojdrovou.

Štětina uvedl, že pokud by se do Evropského parlamentu po letošním květnu opět dostal, i on by s největší pravděpodobností zamířil do EPP.