TOP 09 a STAN neriskují. Kandidátku do evropských voleb vedou Pospíšil, Polčák a Niedermayer

Na prvních třech místech kandidátky Starostů a nezávislých a TOP 09 do květnových voleb do Evropského parlamentu budou europoslanci Jiří Pospíšil (TOP 09), Stanislav Polčák (STAN) a Luděk Niedermayer (TOP 09). Volební spolupráci stvrdili zástupci obou stran dnes v Praze. Pospíšil by pokládal za úspěch, pokud by koalice aspoň obhájila nynější čtyři mandáty v europarlamentu.