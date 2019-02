Trávníček: Počty kolem eurovoleb aneb Snadnější cesta do politiky nevede

Glosa Matěje Trávníčka | Jaromír Štětina, Pavel Telička, Jaromír Soukup a nově i Klára Samková. Tváří, které před květnovými volbami do evropského parlamentu založili nová hnutí, je už pěkná řada. Skoro se jim nelze divit: Je to ta nejjednodušší cesta, jak se dostat na oči a případně i do celostátní politiky.

K založení politické strany potřebujete tisícovku podpisů. Pro srovnání: jako „občanský kandidát“ v prezidentské volbě byste potřebovali padesátkrát víc sympatizantů. Levou zadní to zvládne kdokoli, kdo má alespoň špetku organizačních schopností. Pak už jen stačí zaplatit 19 tisíc korun za registraci k volbám. Ve sněmovních volbách vás registrace ve všech krajích vyjde celkem na 266 tisíc korun.

Další výhodou je, že vám stačí jedna kandidátní listina. Pokud ji chcete zaplnit zcela, potřebujete letos 28 kandidátů. Opět srovnání se Sněmovnou, kde k maximálnímu pokrytí republiky potřebujete kandidátů 343.

A hlavně, do Evropského parlamentu u nás chodí volit rekordně málo lidí. Posledně to bylo pouhých 18,2 % oprávněných voličů. Srovnání tahle volební (ne)účast snese jen s druhými koly voleb do Senátu. Zkrátka stačí k volbám mobilizovat dostatečné množství svých skalních fanoušků. Posledně tak například Svobodným k zisku křesla pro jejich předsedu Petra Macha stačilo 79 540 hlasů. A teoreticky by jim stačilo i o 3 765 hlasů méně.

Zároveň platí, že není nijak těžké se dostat do médií a pohodlně tak šířit svoji značku a lákat voliče. A když vám to pak ve volbách vyjde, jako třeba už zmíněným Svobodným, získáte peníze, o kterých si drtivá většina tuzemských mimoparlamentních stran může jenom nechat zdát. Vy sami si přijdete na přibližně 160 tisíc korun měsíčně čistého. A hlavně získáte dalších 120 tisíc na chod kanceláře.

Tohle všechno si politici i různé osobnosti uvědomují, a proto to v Evropských volbách zkouší. Posledně tak do Evropského parlamentu chtěli lidé z 39 kandidátek. Naproti tomu v předloňských sněmovních volbách zkoušelo uspět 31 subjektů. A nemalý počet stran a hnutí, nových i omšelých, odštěpených i pospojovaných to bude zkoušet i letos.