Vlámské separatisty povede do voleb mladík, který organizoval boj proti migračnímu paktu OSN

Mládí vpřed! Tak by se dala krátce shrnout taktika euroskeptických a protiimigračních stran v západní Evropě. Poté, co si francouzské Národní sdružení zvolila za jedničku kandidátky do evropských voleb teprve 23letého Jordana Bardellu, přichází s podobným krokem i belgický Vlámský zájem. Jeho kandidátku povede o dva roky starší Dries Van Langenhove, podle deníku Le Soir stoupající hvězda krajní pravice v zemi.

Van Langenhove byl ještě před rokem neznámým studentem práv, v posledních měsících se ale často objevuje na titulních stranách prakticky všech vlámských deníků. Mediálně známým se stal díky rozhlasovému rozhovoru, v němž hájil svoji romantickou vizi Vlámska starých časů, které odmítá modernitu. K prosazování těchto svých myšlenek také založil organizaci Schild & Vrienden (Štít a přátelé).

„Někteří její členové, mezi nimi i Dries Van Langenhove, vyznávají politicky nekorektní diskurz, zvláště v oblasti identity, islámu a imigrace. Tato témata souzní s těmi, které dává do popředí ve své kampani Vlámský zájem. Mladá, mediálně známá a velmi aktivní osobnost na sociálních sítích může straně pomoci zlepšit image, ale také zabodovat u mladé a vzdělané části vlámské populace,“ napsal Info.cz Christophe Dubois, belgický sociolog z univerzity v Lutychu.

O pár týdnů později se objevil televizní debatě na téma změna pohlaví. Diskutoval tam s transgenderovou poslankyní Petrou De Sutterovou ze strany Zelených. Van Langenhove v pořadu prohlásil, že je potřeba přestat podporovat takové „nesmysly“. Jako představiteli ultrakonzervativní vlámské mládeže mu později poskytl prostor i deník De Morgen.

Vůbec největší ohlas ale měla reportáž v televizi VRT, která přiblížila pravou podstatu Van Langenhoveovy organizace. Ta sice oficiálně tvrdí, že jen zajišťuje bezpečnost Theo Franckenovi, představiteli Nové vlámské aliance (V-VA), donedávna koaliční strany v belgické vládě, a rozdává polévku bezdomovcům. Reportér, který do skupiny pronikl, ale poukázal na to, že si její členové vyměňují na tajných diskuzních fórech rasistické, homofobní, sexistické a antisemitské vzkazy. Po následné kritice se členové Schild & Vrienden hájili tím, že šlo o legraci.

„Van Langenhove byl daleko od toho, aby tyto vady odsoudil, odsoudil ale naopak novinářské metody,“ podotýká k tomu sociolog Dubois.

Několik z nich se poté dočkalo vyškrtnutí z kandidátek spřízněné Nové vlámské aliance a sám Van Langenhove byl vyloučen ze studentské rady na univerzitě v Gentu. Policie zahájila vyšetřování, to však stále probíhá.

Od té doby se Van Langenhove paradoxně stal rostoucí hvězdou krajní pravice a jeho facebooká stránka má z původních dvou tisíc už 35 tisíc příznivců. Mladý konzervativec, který se při návštěvě Budapešti neopomněl vyfotit s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, organizoval také loni „pochod proti Marrákeši“, tedy protest proti přistoupení své země k migračnímu paktu OSN.

A great honour to be invited by Viktor Orbán, the man who bravely stood against communism back in the day and bravely stands against the EU bureaucrats today. Hungary for the Hungarians. Flanders for the Flemish. Europe for the Europeans. United we stand. pic.twitter.com/b6P8ekoYcM